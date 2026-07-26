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Cây thuốc quý từ lá đến quả đều giúp tăng cường miễn dịch, bổ tim dưỡng gan

Chủ Nhật, 05:45, 26/07/2026
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VOV.VN - Mướp đắng (hay còn gọi là khổ qua) từ lâu đã là món ăn quen thuộc trên mâm cơm người Việt. Dù sở hữu vị đắng đặc trưng khiến nhiều người e ngại, cả lá và quả mướp đắng đều là những vị thuốc tự nhiên tuyệt vời cho sức khỏe.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Trong quả mướp đắng chứa các chất như charantin, vicine và một hợp chất tương tự insulin gọi là polypeptide-p. Các chất này giúp tế bào tăng cường hấp thụ glucose, từ đó làm hạ và ổn định đường huyết một cách tự nhiên.

Giảm cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch

Mức cholesterol cao là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh về tim mạch và đột quỵ. Nhiều nghiên cứu lâm sàng cho thấy, sử dụng mướp đắng thường xuyên giúp cắt giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính (triglyceride), đồng thời bảo vệ thành mạch máu luôn khỏe mạnh.

cay thuoc quy tu la den qua deu giup tang cuong mien dich, bo tim duong gan hinh anh 1
Mướp đắng là vị thuốc tự nhiên tuyệt tốt cho sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang lên kế hoạch ăn kiêng, mướp đắng là một "vũ khí" không thể bỏ qua. Với lượng calo cực thấp nhưng lại giàu chất xơ, mướp đắng giúp bạn no lâu, giảm cảm giác thèm ăn. Thêm vào đó, các enzyme trong mướp đắng hỗ trợ phân hủy chất béo cấu trúc phức tạp, tăng cường quá trình đốt cháy mỡ thừa.

Giải độc gan và thanh nhiệt cơ thể

Theo Đông y, mướp đắng có tính hàn, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc. Trong khi đó, theo nghiên cứu khoa học hiện đại, các chất chống oxy hóa trong mướp đắng giúp tăng cường hoạt động của các enzyme gan, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố do rượu bia hoặc thực phẩm bẩn ra ngoài cơ thể, bảo vệ gan khỏe mạnh.

Điều trị mụn, rôm sảy và mẩn ngứa

Lá mướp đắng có tính hàn, kháng khuẩn rất cao. Y học cổ truyền thường dùng lá mướp đắng giã nát để đắp lên vùng da bị mụn nhọt, hoặc nấu nước tắm cho trẻ em bị rôm sảy mùa hè.

Làm lành vết thương, chống nhiễm trùng

Nhờ chứa các chất chống oxy hóa và kháng sinh tự nhiên, nước sắc từ lá mướp đắng giúp làm sạch vết thương, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn. Đắp lá mướp đắng được hơ nóng lên các vùng khớp bị sưng đau là mẹo dân gian hiệu quả giúp giảm cảm giác nhức mỏi ở người lớn tuổi. 

Hỗ trợ trong điều trị ung thư

Thành phần vitamin B17 có trong lá khổ qua được cho là có khả năng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân cần điều trị. Tuy nhiên, nhưng chưa có bằng chứng đầy đủ để kết luận về tác dụng chống ung thư.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa dồi dào, mướp đắng hoạt động như một hàng rào phòng ngự, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, kháng khuẩn và virus. Uống nước ép hoặc trà mướp đắng giúp bạn ít bị ốm vặt, cảm cúm khi thời tiết thay đổi.

Cải thiện thị lực

Mướp đắng rất giàu Vitamin A và Beta-carotene - hai dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe của đôi mắt. Bổ sung mướp đắng vào thực đơn giúp ngăn ngừa tình trạng khô mắt, mỏi mắt, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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