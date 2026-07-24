English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thành công điều trị cùng lúc 2 bệnh lý, mẹ U40 đón con khỏe mạnh chào đời

Thứ Sáu, 11:04, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sự kết hợp giữa lộ trình điều trị cá nhân hóa cùng phương pháp Mini IVF đã giúp vợ chồng chị Mai Hiên (Hoài Đức, Hà Nội) hiện thực hóa ước mơ làm cha mẹ dù mắc nhiều bệnh lý phức tạp cản trở khả năng sinh sản.

Rào cản đón con yêu không chỉ đến từ một bệnh lý

Kết hôn từ năm 2022, vợ chồng chị Hiên, anh Tiến đã sớm có kế hoạch sinh con đầu lòng nhưng dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ mang thai tự nhiên, tin con vẫn chưa đến với gia đình. Hơn 2 năm đầy áp lực thử thách, thời điểm thăm khám chuyên sâu tại Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, vợ chồng chị mới tìm thấy câu trả lời rõ ràng về tình trạng sức khỏe sinh sản của mình. Kết quả đánh giá cho thấy chị Hiên gặp đồng thời hai vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội mang thai là hội chứng buồng trứng chuyển hóa đa nội tiết (buồng trứng đa nang) và khối polyp lớn tại buồng tử cung tái phát nhiều lần.

thanh cong dieu tri cung luc 2 benh ly, me u40 don con khoe manh chao doi hinh anh 1
Thăm khám chuyên sâu giúp cặp đôi tìm ra nguyên nhân hiếm muộn

Hội chứng buồng trứng đa nang gây ra tình trạng rối loạn nội tiết, tạo nhiều tác động lên buồng trứng của người phụ nữ, khiến nang noãn phát triển bất thường hoặc không phóng noãn, từ đó cản trở quá trình thụ tinh giữa trứng và tinh trùng.

Trong khi đó, khối polyp lớn án ngữ tại buồng tử cung như một vật cản cơ học, có thể làm thay đổi cấu trúc niêm mạc, giảm khả năng tiếp nhận phôi thai bám dính làm tổ. Ngay cả khi thực hiện IVF, đây cũng là bất lợi lớn bởi việc chuẩn bị môi trường tử cung sạch và ổn định cho phôi làm tổ càng quan trọng để giúp tối ưu tỷ lệ chuyển phôi thành công.

"Quá trình thụ tinh ống nghiệm có thể tạo được phôi tốt nhưng nếu buồng tử cung chưa thực sự sẵn sàng đón nhận phôi thì cơ hội mang thai vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, điều trị bệnh lý nền luôn là bước quan trọng trước khi chuyển phôi", bác sĩ Vũ Viết Hoàng (Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) chia sẻ.

Lời giải từ phác đồ Mini IVF cá thể hóa

Nhận định đây là ca bệnh đòi hỏi sự can thiệp toàn diện, bác sĩ Vũ Viết Hoàng cùng ê kíp trung tâm IVF đã xây dựng một lộ trình điều trị chuyên biệt. Trước hết, chị Hiên được chỉ định nội soi buồng tử cung để xử lý dứt điểm khối polyp, chuẩn bị môi trường tối ưu trước giai đoạn chuyển phôi. Sau đó, anh chị sẽ thực hiện từng bước theo phác đồ Mini IVF.

Ở bệnh nhân buồng trứng đa nang, đáp ứng với thuốc kích thích buồng trứng thường mạnh hơn bình thường, đồng nghĩa nguy cơ quá kích buồng trứng cũng cao hơn. Chính vì vậy, thay vì sử dụng phác đồ kích trứng thường quy, bác sĩ đã lựa chọn Mini IVF trong trường hợp của chị Hiên.

Mini IVF nổi bật với ưu điểm sử dụng thuốc kích thích buồng trứng liều thấp, giúp cơ thể đáp ứng nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị với tỷ lệ chuyển phôi thành công tương đương IVF thường quy. Triển khai thực hiện Mini IVF cho bệnh nhân buồng trứng đa nang đạt được mục tiêu kiểm soát tốt đáp ứng buồng trứng, tối ưu chất lượng trứng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo phôi.

Hành trình trọn vẹn nhờ chuẩn bị phương án kỹ lưỡng  

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ buồng tử cung ổn định cho đến mầm phôi khỏe mạnh đã giúp gia đình chị Hiên đạt được ý nguyện ngay trong lần đầu chuyển phôi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, chị Hiên xúc động chia sẻ: “Sau nhiều lần thăm khám ngược xuôi không có kết quả, khi cầm hình ảnh siêu âm thai nhi trên tay, vợ chồng mình vẫn ngỡ như một giấc mơ. Suốt hành trình, sự đồng hành, động viên sát sao của bác sĩ Hoàng và đội ngũ nhân viên y tế đã tiếp thêm cho gia đình rất nhiều sức mạnh để vượt qua những lo lắng của lần đầu làm cha mẹ.”

thanh cong dieu tri cung luc 2 benh ly, me u40 don con khoe manh chao doi hinh anh 2
Gia đình chị Hiên hạnh phúc đón con đầu lòng nhờ Mini IVF

Hành trình mong con đã khép lại trọn vẹn, em bé Bơ chào đời khỏe mạnh ở tuần thứ 39 nặng tròn 3.4kg. Sự ra đời của bé không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình anh Tiến, chị Hiên, mà còn khẳng định hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ sinh sản toàn diện, kỹ thuật cao trong việc giải quyết đồng thời các ca bệnh lý sinh sản phức tạp hiện nay.

Mai Hương/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

BVĐK Hồng Ngọc lọt Top chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình châu Á - Thái Bình Dương 2026
BVĐK Hồng Ngọc lọt Top chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình châu Á - Thái Bình Dương 2026

VOV.VN - BVĐK Hồng Ngọc nằm trong top 3 bệnh viện tại Việt Nam có chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026, ghi dấu nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, hướng tới mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm.

BVĐK Hồng Ngọc lọt Top chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình châu Á - Thái Bình Dương 2026

BVĐK Hồng Ngọc lọt Top chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình châu Á - Thái Bình Dương 2026

VOV.VN - BVĐK Hồng Ngọc nằm trong top 3 bệnh viện tại Việt Nam có chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình tốt nhất Châu Á - Thái Bình Dương 2026, ghi dấu nỗ lực nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ, hướng tới mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm.

Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc
Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc

VOV.VN - Một ca phẫu thuật thành công không chỉ nhờ tay nghề bác sĩ; mà còn dựa trên hệ thống an toàn được kiểm soát chặt chẽ và được bảo chứng bởi các tiêu chuẩn, chứng nhận uy tín trong nước và quốc tế, giúp bảo vệ người bệnh xuyên suốt.

Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc

Chứng nhận trong nước và quốc tế: Bảo chứng chất lượng phẫu thuật tại Hồng Ngọc

VOV.VN - Một ca phẫu thuật thành công không chỉ nhờ tay nghề bác sĩ; mà còn dựa trên hệ thống an toàn được kiểm soát chặt chẽ và được bảo chứng bởi các tiêu chuẩn, chứng nhận uy tín trong nước và quốc tế, giúp bảo vệ người bệnh xuyên suốt.

BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS
BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Bệnh viện được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) tái công nhận là Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa chuẩn toàn cầu giai đoạn 2026 -2029, ghi dấu 6 năm duy trì chứng nhận cấp độ cao nhất dành cho các đơn vị đào tạo ngoại khoa theo chuẩn quốc tế.

BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS

BVĐK Hồng Ngọc được tái công nhận là Trung tâm Đào tạo ngoại khoa theo chuẩn RCS

VOV.VN - Đây là lần thứ 2 Bệnh viện được Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) tái công nhận là Trung tâm Đào tạo Ngoại khoa chuẩn toàn cầu giai đoạn 2026 -2029, ghi dấu 6 năm duy trì chứng nhận cấp độ cao nhất dành cho các đơn vị đào tạo ngoại khoa theo chuẩn quốc tế.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe