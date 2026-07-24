Thành công điều trị cùng lúc 2 bệnh lý, mẹ U40 đón con khỏe mạnh chào đời

Rào cản đón con yêu không chỉ đến từ một bệnh lý

Kết hôn từ năm 2022, vợ chồng chị Hiên, anh Tiến đã sớm có kế hoạch sinh con đầu lòng nhưng dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ mang thai tự nhiên, tin con vẫn chưa đến với gia đình. Hơn 2 năm đầy áp lực thử thách, thời điểm thăm khám chuyên sâu tại Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, vợ chồng chị mới tìm thấy câu trả lời rõ ràng về tình trạng sức khỏe sinh sản của mình. Kết quả đánh giá cho thấy chị Hiên gặp đồng thời hai vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội mang thai là hội chứng buồng trứng chuyển hóa đa nội tiết (buồng trứng đa nang) và khối polyp lớn tại buồng tử cung tái phát nhiều lần.

Thăm khám chuyên sâu giúp cặp đôi tìm ra nguyên nhân hiếm muộn

Hội chứng buồng trứng đa nang gây ra tình trạng rối loạn nội tiết, tạo nhiều tác động lên buồng trứng của người phụ nữ, khiến nang noãn phát triển bất thường hoặc không phóng noãn, từ đó cản trở quá trình thụ tinh giữa trứng và tinh trùng.

Trong khi đó, khối polyp lớn án ngữ tại buồng tử cung như một vật cản cơ học, có thể làm thay đổi cấu trúc niêm mạc, giảm khả năng tiếp nhận phôi thai bám dính làm tổ. Ngay cả khi thực hiện IVF, đây cũng là bất lợi lớn bởi việc chuẩn bị môi trường tử cung sạch và ổn định cho phôi làm tổ càng quan trọng để giúp tối ưu tỷ lệ chuyển phôi thành công.

"Quá trình thụ tinh ống nghiệm có thể tạo được phôi tốt nhưng nếu buồng tử cung chưa thực sự sẵn sàng đón nhận phôi thì cơ hội mang thai vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, điều trị bệnh lý nền luôn là bước quan trọng trước khi chuyển phôi", bác sĩ Vũ Viết Hoàng (Trung tâm IVF BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) chia sẻ.

Lời giải từ phác đồ Mini IVF cá thể hóa

Nhận định đây là ca bệnh đòi hỏi sự can thiệp toàn diện, bác sĩ Vũ Viết Hoàng cùng ê kíp trung tâm IVF đã xây dựng một lộ trình điều trị chuyên biệt. Trước hết, chị Hiên được chỉ định nội soi buồng tử cung để xử lý dứt điểm khối polyp, chuẩn bị môi trường tối ưu trước giai đoạn chuyển phôi. Sau đó, anh chị sẽ thực hiện từng bước theo phác đồ Mini IVF.

Ở bệnh nhân buồng trứng đa nang, đáp ứng với thuốc kích thích buồng trứng thường mạnh hơn bình thường, đồng nghĩa nguy cơ quá kích buồng trứng cũng cao hơn. Chính vì vậy, thay vì sử dụng phác đồ kích trứng thường quy, bác sĩ đã lựa chọn Mini IVF trong trường hợp của chị Hiên.

Mini IVF nổi bật với ưu điểm sử dụng thuốc kích thích buồng trứng liều thấp, giúp cơ thể đáp ứng nhẹ nhàng nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả điều trị với tỷ lệ chuyển phôi thành công tương đương IVF thường quy. Triển khai thực hiện Mini IVF cho bệnh nhân buồng trứng đa nang đạt được mục tiêu kiểm soát tốt đáp ứng buồng trứng, tối ưu chất lượng trứng để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tạo phôi.

Hành trình trọn vẹn nhờ chuẩn bị phương án kỹ lưỡng

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ buồng tử cung ổn định cho đến mầm phôi khỏe mạnh đã giúp gia đình chị Hiên đạt được ý nguyện ngay trong lần đầu chuyển phôi. Nhớ lại khoảng thời gian đó, chị Hiên xúc động chia sẻ: “Sau nhiều lần thăm khám ngược xuôi không có kết quả, khi cầm hình ảnh siêu âm thai nhi trên tay, vợ chồng mình vẫn ngỡ như một giấc mơ. Suốt hành trình, sự đồng hành, động viên sát sao của bác sĩ Hoàng và đội ngũ nhân viên y tế đã tiếp thêm cho gia đình rất nhiều sức mạnh để vượt qua những lo lắng của lần đầu làm cha mẹ.”

Gia đình chị Hiên hạnh phúc đón con đầu lòng nhờ Mini IVF

Hành trình mong con đã khép lại trọn vẹn, em bé Bơ chào đời khỏe mạnh ở tuần thứ 39 nặng tròn 3.4kg. Sự ra đời của bé không chỉ là niềm hạnh phúc lớn lao của gia đình anh Tiến, chị Hiên, mà còn khẳng định hiệu quả của các giải pháp hỗ trợ sinh sản toàn diện, kỹ thuật cao trong việc giải quyết đồng thời các ca bệnh lý sinh sản phức tạp hiện nay.