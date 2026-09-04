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Cây thuốc thơm lừng đẹp dáng, khỏe tim chỉ được trồng làm cảnh

Thứ Sáu, 05:45, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ sở hữu sắc trắng thanh tao cùng hương thơm nồng nàn quyến rũ, hoa nhài từ lâu còn được mệnh danh là "vị thuốc thảo dược" quý giá mang lại hàng loạt công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, vóc dáng và tinh thần.

Giải tỏa căng thẳng, giảm lo âu và cải thiện giấc ngủ

Tác dụng nổi tiếng nhất của hoa nhài là khả năng xua tan mệt mỏi tinh thần. Mùi hương tự nhiên cùng các hợp chất trong tinh dầu hoa nhài có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, giúp hạ thấp lượng hormone căng thẳng cortisol. Thưởng thức một tách trà hoa nhài ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp bạn giải tỏa áp lực, tinh thần thư thái và dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và củng cố thành mạch

Trà hoa nhài chứa lượng lớn polyphenol giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa của cholesterol xấu (LDL) - nguyên nhân chính gây nên các mảng xơ vữa động mạch. Sử dụng hoa nhài thường xuyên hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định, thúc đẩy tuần hoàn máu và giảm thiểu tối đa nguy cơ tai biến hay đột quỵ.

cay thuoc thom lung dep dang, khoe tim chi duoc trong lam canh hinh anh 1
Hoa nhài có khả năng xua tan mệt mỏi tinh thần. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Trà hoa nhài (đặc biệt khi kết hợp với lá trà xanh) chứa các hoạt chất epigallocatechin gallate (EGCG) và caffeine giúp kích thích quá trình trao đổi chất, thúc đẩy cơ thể đốt cháy calo và mỡ thừa hiệu quả hơn. Ngoài ra, uống trà hoa nhài còn tạo cảm giác no nhẹ, hỗ trợ kiểm soát cơn thèm ăn cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa mạnh mẽ

Nhờ dồi dào các chất chống oxy hóa mạnh, hoa nhài đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do nguy hại. Việc uống trà hoa nhài giúp củng cố hệ miễn dịch tự nhiên, ngăn ngừa các bệnh cảm cúm thông thường và làm chậm quá trình lão hóa toàn bộ cơ thể.

Thúc đẩy tiêu hóa và bảo vệ sức khỏe đường ruột

Hoa nhài sở hữu đặc tính kháng khuẩn nhẹ, giúp loại bỏ các vi khuẩn có hại trong đường ruột mà không làm ảnh hưởng đến lợi khuẩn. Thưởng thức trà hoa nhài giúp xoa dịu dạ dày, giảm rõ rệt các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, ăn không tiêu và ngăn ngừa nguy cơ viêm loét dạ dày.

Nuôi dưỡng làn da rạng rỡ và chống lão hóa da

Các chất chống oxy hóa kết hợp cùng đặc tính kháng khuẩn của hoa nhài giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào da do tia UV và ô nhiễm môi trường. Dùng nước hoa nhài rửa mặt hoặc uống trà hoa nhài hàng ngày hỗ trợ giảm mụn viêm, làm mờ nếp nhăn và duy trì làn da hồng hào, căng mịn tự nhiên.

Mặc dù làm một loại thảo dược lành tính, không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng cây hoa nhài khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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