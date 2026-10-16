Cua giàu dinh dưỡng thế nào? Ăn sao để tốt cho sức khỏe?

Ăn cua có lợi ích gì đối với sức khỏe?

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Thịt cua cung cấp axit béo omega-3, một nhóm chất béo không bão hòa đa có vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, có thể giúp giảm nồng độ triglyceride trong máu và hỗ trợ hoạt động của hệ tim mạch.

Bổ sung hải sản trong chế độ ăn hợp lý cũng góp phần đa dạng hóa nguồn protein, thay thế một phần các loại thịt chứa nhiều chất béo bão hòa. Tuy nhiên, tác dụng đối với tim mạch còn phụ thuộc vào tổng thể chế độ dinh dưỡng và lối sống. Không nên xem việc ăn cua là biện pháp trực tiếp làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch hay điều trị tăng huyết áp.

Góp phần tăng cường hệ miễn dịch

Cua biển chứa kẽm và selen, hai khoáng chất tham gia vào hoạt động của hệ miễn dịch. Kẽm cần thiết cho quá trình phát triển, hoạt động của các tế bào miễn dịch, trong khi selen góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Cua biển không chỉ hấp dẫn bởi thịt chắc, ngọt mà còn giàu protein, vitamin và khoáng chất

Ngoài ra, vitamin B12 trong thịt cua đóng vai trò quan trọng đối với quá trình tạo hồng cầu và duy trì chức năng bình thường của hệ thần kinh. Việc bổ sung đầy đủ các dưỡng chất này thông qua chế độ ăn đa dạng giúp cơ thể duy trì sức khỏe tổng thể. Dù vậy, ăn cua không thể thay thế các biện pháp phòng bệnh hoặc điều trị khi cơ thể mắc bệnh.

Hỗ trợ duy trì hệ xương chắc khỏe

Cua biển cung cấp một lượng phốt pho cùng các khoáng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể. Phốt pho kết hợp với canxi tham gia cấu tạo xương và răng, góp phần duy trì hệ xương khỏe mạnh.

Tuy nhiên, hàm lượng canxi trong cua không đồng đều giữa các loài và bộ phận, do đó không nên coi đây là nguồn canxi duy nhất. Để duy trì mật độ xương, mỗi người cần kết hợp chế độ ăn đầy đủ canxi, vitamin D, protein với hoạt động thể chất phù hợp. Người cao tuổi và phụ nữ mang thai càng cần chú ý đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo từng giai đoạn.

Góp phần duy trì thị lực

Thịt cua cung cấp vitamin A, cần thiết cho hoạt động của võng mạc và khả năng nhìn trong điều kiện thiếu sáng. Ngoài ra, cua biển giàu protein, sắt và đồng, góp phần duy trì cơ bắp, hỗ trợ tạo máu và chuyển hóa năng lượng. Để bảo vệ thị lực và sức khỏe tổng thể, nên ăn đa dạng thực phẩm, kết hợp chế độ sinh hoạt hợp lý.

Cách ăn cua tốt cho sức khỏe

Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của cua biển, nên chọn cua còn sống, tươi ngon, không có mùi lạ và chế biến chín kỹ, bảo đảm vệ sinh. Cua có thể hấp, nướng, nấu cháo hoặc kết hợp với rau củ để tạo bữa ăn cân đối; đồng thời cần hạn chế muối và các loại sốt nhiều chất béo.

Chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy cua gây ngộ độc khi ăn cùng những thực phẩm thường bị cho là “kỵ” như trái cây giàu vitamin C hay mật ong. Tuy nhiên, người mắc gout cần kiểm soát khẩu phần do cua chứa purin, người dị ứng hải sản nên tránh ăn, còn phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có sức đề kháng suy giảm cần đặc biệt chú ý đến an toàn thực phẩm.