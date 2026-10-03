Bổ sung các món từ cua vào thực đơn thường xuyên đem loạt lợi ích ít ai biết

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao

Thịt cua là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ các axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Điểm đặc biệt là protein trong thịt cua rất dễ tiêu hóa và hầu như không chứa chất béo bão hòa, giúp duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ phục hồi tế bào tổn thương và tạo cảm giác no lâu mà không gây nặng bụng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Mặc dù thịt cua chứa một lượng cholesterol tự nhiên, nhưng hàm lượng axit béo Omega-3 trong cua lại vô cùng dồi dào. Omega-3 giúp giảm nồng độ triglyceride trong máu, hạ huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng xơ vữa động mạch. Bổ sung cua hợp lý vào thực đơn giúp bạn bảo hệ hệ tim mạch khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Cua là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

Thúc đẩy phát triển não bộ và tăng cường trí nhớ

Cua chứa hàm lượng lớn vitamin B12, đồng, kẽm và các axit béo Omega-3 – những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với chức năng thần kinh. Vitamin B12 hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu và bảo vệ dây thần kinh, trong khi Omega-3 giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Tốt cho sức khỏe xương khớp

Ngoài canxi, thịt cua còn rất giàu phốt pho và magie – hai khoáng chất đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương chắc khỏe. Việc ăn cua thường xuyên giúp củng cố hệ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ sự phát triển khung xương toàn diện ở trẻ em.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa

Cua là một trong những thực phẩm giàu selen nhất trong tự nhiên. Selen đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương mạn tính và kích thích hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn để chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Hỗ trợ tạo máu và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu

Sự kết hợp giữa sắt, đồng và vitamin B12 trong thịt cua mang lại hiệu quả vượt trội trong việc thúc đẩy quá trình sản xuất hemoglobin và tế bào hồng cầu. Bổ sung cua vào chế độ ăn giúp tăng cường lưu thông máu, cung cấp đủ oxy cho các cơ quan và ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt do thiếu máu.