English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bổ sung các món từ cua vào thực đơn thường xuyên đem loạt lợi ích ít ai biết

Thứ Bảy, 14:00, 03/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cua được ưa chuộng hàng đầu nhờ hương vị đậm đà, thơm ngon và dễ chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe vượt trội của việc ăn cua thường xuyên không phải ai cũng biết.

Cung cấp nguồn protein chất lượng cao 

Thịt cua là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh, chứa đầy đủ các axit béo thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Điểm đặc biệt là protein trong thịt cua rất dễ tiêu hóa và hầu như không chứa chất béo bão hòa, giúp duy trì khối lượng cơ bắp, hỗ trợ phục hồi tế bào tổn thương và tạo cảm giác no lâu mà không gây nặng bụng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Mặc dù thịt cua chứa một lượng cholesterol tự nhiên, nhưng hàm lượng axit béo Omega-3 trong cua lại vô cùng dồi dào. Omega-3 giúp giảm nồng độ triglyceride trong máu, hạ huyết áp và ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng xơ vữa động mạch. Bổ sung cua hợp lý vào thực đơn giúp bạn bảo hệ hệ tim mạch khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

bo sung cac mon tu cua vao thuc don thuong xuyen dem loat loi ich it ai biet hinh anh 1
Cua là một trong những loại thực phẩm quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

Thúc đẩy phát triển não bộ và tăng cường trí nhớ

Cua chứa hàm lượng lớn vitamin B12, đồng, kẽm và các axit béo Omega-3 – những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với chức năng thần kinh. Vitamin B12 hỗ trợ sản xuất tế bào hồng cầu và bảo vệ dây thần kinh, trong khi Omega-3 giúp tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung và giảm nguy cơ suy giảm trí nhớ ở người lớn tuổi.

Tốt cho sức khỏe xương khớp

Ngoài canxi, thịt cua còn rất giàu phốt pho và magie – hai khoáng chất đóng vai trò cốt lõi trong việc xây dựng và duy trì mật độ xương chắc khỏe. Việc ăn cua thường xuyên giúp củng cố hệ xương, giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ sự phát triển khung xương toàn diện ở trẻ em.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống oxy hóa

Cua là một trong những thực phẩm giàu selen nhất trong tự nhiên. Selen đóng vai trò như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương mạn tính và kích thích hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn để chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Hỗ trợ tạo máu và ngăn ngừa tình trạng thiếu máu

Sự kết hợp giữa sắt, đồng và vitamin B12 trong thịt cua mang lại hiệu quả vượt trội trong việc thúc đẩy quá trình sản xuất hemoglobin và tế bào hồng cầu. Bổ sung cua vào chế độ ăn giúp tăng cường lưu thông máu, cung cấp đủ oxy cho các cơ quan và ngăn ngừa hiệu quả các triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt do thiếu máu.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?
Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?

VOV.VN - Trẻ uống nhiều sữa thay cơm có thể thiếu sắt, thiếu máu và vitamin C. TS.BS Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ ăn đa dạng, cân đối và dùng sữa theo lượng phù hợp từng độ tuổi.

Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?

Có phải trẻ cứ uống nhiều sữa là tốt?

VOV.VN - Trẻ uống nhiều sữa thay cơm có thể thiếu sắt, thiếu máu và vitamin C. TS.BS Phan Bích Nga, Viện Dinh dưỡng, Bộ Y tế, khuyến cáo cha mẹ cần cho trẻ ăn đa dạng, cân đối và dùng sữa theo lượng phù hợp từng độ tuổi.

Muốn cơ thể tạo collagen, nên chọn cá, trứng, thịt hay đậu?
Muốn cơ thể tạo collagen, nên chọn cá, trứng, thịt hay đậu?

VOV.VN - Cá, trứng, thịt và các loại đậu đều cung cấp protein cùng acid amin cần thiết cho cơ thể tổng hợp collagen. Kết hợp đa dạng các nguồn đạm trong khẩu phần giúp bổ sung nguyên liệu cho quá trình này và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Muốn cơ thể tạo collagen, nên chọn cá, trứng, thịt hay đậu?

Muốn cơ thể tạo collagen, nên chọn cá, trứng, thịt hay đậu?

VOV.VN - Cá, trứng, thịt và các loại đậu đều cung cấp protein cùng acid amin cần thiết cho cơ thể tổng hợp collagen. Kết hợp đa dạng các nguồn đạm trong khẩu phần giúp bổ sung nguyên liệu cho quá trình này và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

6 loại dầu tự nhiên giúp “giải cứu” làn da khô mùa thu
6 loại dầu tự nhiên giúp “giải cứu” làn da khô mùa thu

VOV.VN - Mùa thu, độ ẩm thay đổi dễ khiến da khô căng, bong tróc. Một số dầu thực vật giàu axit béo có thể giúp làm mềm da, hạn chế mất nước, nhưng người da dầu, dễ nổi mụn hoặc nhạy cảm nên thận trọng khi dùng trực tiếp lên mặt.

6 loại dầu tự nhiên giúp “giải cứu” làn da khô mùa thu

6 loại dầu tự nhiên giúp “giải cứu” làn da khô mùa thu

VOV.VN - Mùa thu, độ ẩm thay đổi dễ khiến da khô căng, bong tróc. Một số dầu thực vật giàu axit béo có thể giúp làm mềm da, hạn chế mất nước, nhưng người da dầu, dễ nổi mụn hoặc nhạy cảm nên thận trọng khi dùng trực tiếp lên mặt.

Vị thuốc bổ não, dưỡng gan lại có thể ngừa ung thư không phải ai cũng biết
Vị thuốc bổ não, dưỡng gan lại có thể ngừa ung thư không phải ai cũng biết

VOV.VN - Ngũ vị tử là vị thuốc Đông y tiếng với khả năng bồi bổ cơ thể toàn diện và giúp kéo dài tuổi thọ. Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc cổ truyền, khoa học hiện đại đã chứng minh nhiều công dụng vượt trội của loại dược liệu này đối với sức khỏe.

Vị thuốc bổ não, dưỡng gan lại có thể ngừa ung thư không phải ai cũng biết

Vị thuốc bổ não, dưỡng gan lại có thể ngừa ung thư không phải ai cũng biết

VOV.VN - Ngũ vị tử là vị thuốc Đông y tiếng với khả năng bồi bổ cơ thể toàn diện và giúp kéo dài tuổi thọ. Không chỉ xuất hiện trong các bài thuốc cổ truyền, khoa học hiện đại đã chứng minh nhiều công dụng vượt trội của loại dược liệu này đối với sức khỏe.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe