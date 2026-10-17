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Đậu phụ tốt cho sức khỏe, nhưng người đau dạ dày ăn thế nào?

Thứ Bảy, 09:25, 17/10/2026
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VOV.VN - Người bị đau dạ dày vẫn có thể ăn đậu phụ, nhưng cần chú ý đến khẩu phần, cách chế biến và khả năng dung nạp của cơ thể để hạn chế các triệu chứng khó chịu.

 

Đau dạ dày có ăn được đậu phụ không?

Người bị đau dạ dày vẫn có thể ăn đậu phụ nếu sử dụng với lượng phù hợp và không xuất hiện triệu chứng khó chịu. Đậu phụ cung cấp protein thực vật, có kết cấu mềm, dễ nhai và có thể thay thế một phần nguồn đạm từ thịt trong khẩu phần ăn.

Với người mắc viêm loét dạ dày, đậu phụ không phải thực phẩm bắt buộc phải kiêng. Tuy nhiên, nếu ăn vào gây đầy bụng, khó tiêu hoặc đau bụng tăng lên, người bệnh nên điều chỉnh lượng ăn và cách chế biến. Đậu phụ chỉ có vai trò bổ sung dinh dưỡng, không thay thế thuốc điều trị; người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Đậu phụ có ảnh hưởng đến dạ dày như thế nào?

Đậu phụ có thể bổ sung dinh dưỡng cho người đau dạ dày, nhưng ăn quá nhiều hoặc chế biến không phù hợp có thể gây đầy bụng, khó tiêu. Do có nguồn gốc từ đậu nành, thực phẩm này có thể khiến một số người nhạy cảm bị đầy hơi, song không đồng nghĩa với việc gây tổn thương niêm mạc dạ dày.

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Người bị đau dạ dày vẫn có thể ăn đậu phụ nếu sử dụng với lượng phù hợp và không xuất hiện triệu chứng khó chịu

Quan niệm y học cổ truyền cho rằng, đậu phụ có tính hàn, nhưng chưa có đủ bằng chứng khoa học hiện đại cho thấy đặc tính này trực tiếp gây hại cho dạ dày. Người bệnh nên hạn chế đậu phụ chiên nhiều dầu mỡ, kết hợp với gia vị cay hoặc ăn quá no, đồng thời theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Người đau dạ dày nên ăn đậu phụ thế nào?

Người đau dạ dày nên ăn đậu phụ với lượng vừa phải, có thể tham khảo khoảng 100–150g mỗi bữa và điều chỉnh theo khả năng dung nạp. Nên ưu tiên các món hấp, luộc, nấu canh, hạn chế chiên rán nhiều dầu mỡ và gia vị cay. Đậu phụ nên được kết hợp với rau củ nấu chín và các nguồn tinh bột phù hợp để bảo đảm dinh dưỡng cân bằng. Nếu thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu hoặc đau tăng sau khi ăn, người bệnh nên giảm khẩu phần hoặc tạm ngừng sử dụng.

Những thực phẩm người đau dạ dày nên hạn chế

Người đau dạ dày nên hạn chế các món quá cay, chiên rán nhiều dầu mỡ, rượu bia và đồ uống chứa nhiều caffeine vì có thể làm tăng cảm giác nóng rát, đầy bụng hoặc khó tiêu. Thực phẩm có vị chua như cam, chanh, dứa, cà chua cũng có thể gây khó chịu ở một số người, đặc biệt khi mắc chứng trào ngược. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng tùy thuộc vào khả năng dung nạp của mỗi người, không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn mọi thực phẩm kể trên. Bên cạnh đó, người bệnh nên duy trì giờ ăn ổn định, tránh ăn quá no và không nằm ngay sau bữa ăn để hạn chế triệu chứng khó chịu.

Khi nào đau dạ dày cần đi khám?

Điều chỉnh chế độ ăn có thể giúp giảm triệu chứng đau dạ dày nhẹ, nhưng người bệnh nên đi khám nếu cơn đau kéo dài, tái diễn, ngày càng nghiêm trọng hoặc kèm chán ăn, sụt cân, khó nuốt, nôn ói dai dẳng. Nôn ra máu, chất nôn giống bã cà phê, đi ngoài phân đen hoặc có máu, đau bụng đột ngột dữ dội, choáng váng hay ngất cần được cấp cứu ngay. Thăm khám giúp xác định nguyên nhân, như nhiễm vi khuẩn H. pylori, viêm loét dạ dày hoặc bệnh lý tiêu hóa khác, từ đó có hướng điều trị phù hợp. Người đau dạ dày không nhất thiết phải kiêng đậu phụ hoàn toàn, nhưng cần ăn lượng vừa phải, chế biến ít dầu mỡ và theo dõi phản ứng của cơ thể.

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Đau dạ dày nên ăn gì để nhanh dịu cơn đau?

VOV.VN - Khi đau dạ dày, lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp giảm khó chịu, hạn chế kích ứng và hỗ trợ hồi phục. Tuy nhiên, chế độ ăn chỉ mang tính hỗ trợ, không thay thế điều trị, bởi đau dạ dày có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có viêm hoặc loét dạ dày.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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