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Điều gì khiến tảo biển được đánh giá cao về dinh dưỡng?

Thứ Tư, 11:26, 28/10/2026
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VOV.VN - Tảo biển giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, hàm lượng dinh dưỡng, đặc biệt là i-ốt, khác nhau tùy loại tảo. Sử dụng thế nào để tận dụng lợi ích mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe?

 

Tảo biển có tác dụng gì đối với sức khỏe?

Tảo biển là tên gọi chung của nhiều loại sinh vật biển được sử dụng làm thực phẩm, trong đó có các loại rong biển nâu, đỏ và xanh. Chúng thường được chế biến thành món ăn hoặc sử dụng dưới dạng bột, thực phẩm bổ sung. Tùy từng loại, tảo biển có thể cung cấp chất xơ, protein, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật.

Những lợi ích tiềm năng của tảo biển đối với sức khỏe

Hỗ trợ chức năng tuyến giáp

I-ốt là khoáng chất thiết yếu giúp tuyến giáp sản xuất hormone, điều hòa quá trình trao đổi chất và nhiều hoạt động của cơ thể. Người trưởng thành cần khoảng 150 microgam i-ốt mỗi ngày. Tảo biển là nguồn cung cấp i-ốt tự nhiên, nhưng hàm lượng thay đổi đáng kể tùy loại, thậm chí có thể vượt xa nhu cầu hàng ngày chỉ trong một khẩu phần nhỏ. Một số loại tảo còn chứa tyrosine, axit amin tham gia tổng hợp hormone tuyến giáp. Tuy nhiên, bổ sung quá nhiều i-ốt có thể gây rối loạn chức năng tuyến giáp, nhất là ở người có bệnh lý nền.

Dieu gi khien tao bien duoc danh gia cao ve dinh duong hinh anh 1
Tảo biển giàu vitamin, khoáng chất và các hợp chất có lợi cho sức khỏe

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Tảo biển cung cấp nhiều dưỡng chất như vitamin A, C, K, folate, sắt, magie và canxi, nhưng thành phần và hàm lượng thay đổi tùy loại, điều kiện sinh trưởng và cách chế biến. Một số loại như tảo xoắn còn chứa protein, axit amin thiết yếu và omega-3. Tuy nhiên, không phải loại tảo nào cũng giàu các dưỡng chất này. Đặc biệt, tảo biển không phải nguồn vitamin B12 đáng tin cậy cho tất cả mọi người, nên người ăn chay không nên dùng để thay thế hoàn toàn các nguồn B12 phù hợp.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Một số loại tảo biển chứa chất xơ và polysaccharide giúp giữ nước, hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện hoạt động tiêu hóa. Các thành phần này còn có thể được vi khuẩn đường ruột lên men, tạo axit béo chuỗi ngắn góp phần duy trì sức khỏe niêm mạc ruột. Tuy nhiên, tác dụng phụ thuộc vào loại tảo, lượng ăn và hệ vi sinh của mỗi người. Tảo biển chỉ nên là nguồn bổ sung chất xơ, không thay thế chế độ ăn đa dạng gồm rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu.

Góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch

Một số loại tảo biển chứa chất xơ hòa tan và hợp chất sinh học đang được nghiên cứu về khả năng tác động đến huyết áp, mỡ máu và nguy cơ tim mạch. Alginate trong tảo nâu có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu chất dinh dưỡng, nhưng hiệu quả thực tế vẫn cần được làm rõ. Tảo biển không thay thế thuốc điều trị hay các biện pháp phòng ngừa bệnh tim mạch như kiểm soát huyết áp, duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên và hạn chế muối.

Tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số hợp chất trong tảo biển như fucoxanthin và alginate đang được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chuyển hóa glucose và kiểm soát đường huyết. Tuy nhiên, bằng chứng trên người còn hạn chế, chưa đủ để khẳng định tảo biển có thể phòng ngừa hoặc điều trị tiểu đường type 2. Người mắc bệnh hoặc có nguy cơ cần duy trì chế độ ăn cân đối, vận động thường xuyên và tuân thủ điều trị, không dùng tảo biển thay thế thuốc hạ đường huyết.

Những nguy cơ có thể gặp khi sử dụng tảo biển

Tảo biển có thể gây rủi ro nếu dùng quá nhiều hoặc sản phẩm kém chất lượng. Hàm lượng i-ốt cao ở một số loại có thể ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp, nhất là ở người mắc bệnh tuyến giáp, nên cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên. Ngoài ra, tảo biển có thể tích lũy kim loại nặng như asen, cadmium và chì. Vì vậy, nên chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và đọc kỹ thành phần, liều lượng, đặc biệt với các loại chiết xuất hoặc viên uống bổ sung.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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