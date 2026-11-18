Lợi ích của đu đủ chín đối với sức khỏe

Đu đủ chín không chỉ có vị ngọt thơm mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Vitamin C trong quả giúp hỗ trợ hệ miễn dịch; enzyme papain và chất xơ góp phần cải thiện tiêu hóa, hạn chế táo bón. Bên cạnh đó, kali và chất xơ hỗ trợ duy trì sức khỏe tim mạch, trong khi vitamin A, vitamin E và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào, duy trì làn da khỏe mạnh. Các carotenoid trong đu đủ cũng có lợi cho thị lực. Với hàm lượng calo tương đối thấp và giàu chất xơ, loại quả này còn giúp tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi được bổ sung hợp lý vào chế độ ăn.

Cách bảo quản đu đủ chín lâu

Đu đủ chín có kết cấu mềm, nhiều nước nên dễ bị dập nát và biến chất nếu bảo quản không đúng điều kiện. Tùy vào thời gian dự định sử dụng, bạn có thể lựa chọn một trong những phương pháp dưới đây để giữ quả tươi ngon lâu hơn.

Bảo quản ở nhiệt độ phòng: Nếu dự định sử dụng đu đủ trong 1 - 2 ngày, bạn có thể để nguyên quả ở nơi khô ráo, thoáng mát. Nên tránh ánh nắng trực tiếp, khu vực có nhiệt độ cao hoặc gần nguồn nhiệt vì những yếu tố này có thể khiến quả nhanh chín quá mức và dễ hư hỏng.

Bảo quản trong tủ lạnh: Với những quả chưa sử dụng ngay, tủ lạnh là lựa chọn phù hợp để làm chậm quá trình chín và kéo dài thời gian bảo quản. Bạn có thể để nguyên quả trong ngăn mát hoặc bọc bằng màng bọc thực phẩm, cho vào túi hay hộp kín để hạn chế mất độ ẩm và tránh nhiễm mùi từ các thực phẩm khác.

Cắt đu đủ thành từng miếng nhỏ: Nếu quả đã được bổ ra, nên gọt vỏ, bỏ hạt, cắt thành miếng vừa ăn rồi cho vào hộp thực phẩm có nắp đậy kín và bảo quản trong ngăn mát. Cách này giúp đu đủ thuận tiện khi sử dụng và có thể giữ chất lượng trong khoảng 2 - 3 ngày nếu được làm lạnh đúng cách.

Sấy khô đu đủ: Đây là phương pháp phù hợp khi muốn bảo quản đu đủ trong thời gian dài hơn. Bạn có thể gọt vỏ, bỏ hạt, thái quả thành lát mỏng rồi sử dụng máy sấy thực phẩm hoặc lò nướng ở nhiệt độ thấp để làm khô. Sau khi sấy, cần để đu đủ nguội hoàn toàn, cho vào hộp kín và bảo quản ở nơi khô ráo. Đu đủ sấy có thể dùng làm món ăn nhẹ hoặc kết hợp với các loại hạt, ngũ cốc.

Những lưu ý bảo quản đu đủ chín để tránh hư hỏng

Để đu đủ chín giữ được chất lượng, nên chọn quả không dập nát, thối hoặc có dấu hiệu nấm mốc; loại bỏ những quả quá mềm, chảy nước hoặc có mùi lạ. Đu đủ đã cắt nên được đựng trong hộp kín, bảo quản ở ngăn mát khoảng 4°C và sử dụng trong 2-3 ngày; nếu cấp đông, có thể giữ khoảng 1-2 tháng. Ngoài ra, cần tránh để đu đủ tiếp xúc trực tiếp với luồng khí lạnh mạnh hoặc thực phẩm có mùi để hạn chế ảnh hưởng đến hương vị. Nên căn cứ vào độ chín và thời gian dự kiến sử dụng để chọn cách bảo quản phù hợp, tránh lãng phí thực phẩm.