Dưỡng tim, bổ xương, tăng cường đề kháng nhờ loại thịt quen mặt, ra chợ là có

Cung cấp protein dồi dào, hỗ trợ phát triển và phục hồi cơ bắp

Thịt gà là một trong những nguồn đạm động vật giàu dinh dưỡng nhất. Protein trong thịt gà có giá trị sinh học cao, chứa trọn vẹn 9 loại acid amin thiết yếu giúp kích thích quá trình tổng hợp protein cơ bắp.

Đối với người tập luyện thể thao, vận động viên hoặc người lớn tuổi cần phòng ngừa thoái hóa cơ, việc bổ sung thịt gà vào khẩu phần ăn giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi các vi tổn thương sau vận động và duy trì khối lượng cơ bắp săn chắc.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đốt cháy mỡ thừa

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân hoặc siết cơ, thịt gà (đặc biệt là phần ức gà bỏ da) là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Hàm lượng protein cao trong thịt gà có hiệu ứng sinh nhiệt cao, giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi tiêu hóa. Bên cạnh đó, bữa ăn giàu đạm giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, gia tăng cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa.

Thịt gà phổ biến nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng vượt trội. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho trái tim và hệ mạch máu

So với các loại thịt đỏ như thịt bò hay thịt lợn, thịt gà có hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol thấp hơn đáng kể. Việc thay thế một phần thịt đỏ bằng thịt gà nạc trong chế độ ăn hàng ngày giúp giảm nguy cơ tích tụ cholesterol xấu (LDL) trong máu, hạn chế mảng xơ vữa động mạch và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như huyết áp cao hay đột quỵ. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B3 dồi dào trong thịt gà còn hỗ trợ giảm nồng độ cholesterol hiệu quả.

Củng cố hệ xương khớp chắc khỏe

Thịt gà chứa Phốt pho và Canxi – hai khoáng chất đóng vai trò bộ khung giúp duy trì độ mật độ xương và sức mạnh của răng. Bổ sung thịt gà thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng mất xương, loãng xương ở người lớn tuổi. Hơn nữa, lượng protein dồi dào trong thịt gà cũng là thành phần cấu tạo quan trọng cho các mô liên kết, sụn và dây dây chằng xung quanh khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Không phải tự nhiên mà món súp gà hay cháo gà nóng lại được xem là "liều thuốc" dân gian mỗi khi bị ốm. Thịt gà chứa nhiều Selen – một khoáng chất vết có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do và củng cố hàng rào miễn dịch. Ngoài ra, các acid amin trong thịt gà khi nấu thành canh/súp giúp làm lỏng niêm mạc mũi, giảm tắc nghẽn hô hấp và kháng viêm hiệu quả khi bị cảm cúm.

Thúc đẩy sức khỏe tinh thần và giảm căng thẳng

Thịt gà giàu acid amin Tryptophan – tiền chất quan trọng để cơ thể sản xuất Serotonin (hay còn gọi là "hormone hạnh phúc"). Lượng Serotonin ổn định giúp cải thiện tâm trạng, mang lại cảm giác thư thái, giảm bớt căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Bổ sung thịt gà vào bữa tối là một cách tự nhiên để xoa dịu hệ thần kinh sau một ngày làm việc mệt mỏi.