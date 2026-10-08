English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dưỡng tim, bổ xương, tăng cường đề kháng nhờ loại thịt quen mặt, ra chợ là có

Thứ Năm, 14:00, 08/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thịt gà không chỉ là món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình mà còn là nguồn thực phẩm "vàng" trong chế độ ăn uống của những ai đang theo đuổi lối sống lành mạnh.

Cung cấp protein dồi dào, hỗ trợ phát triển và phục hồi cơ bắp

Thịt gà là một trong những nguồn đạm động vật giàu dinh dưỡng nhất. Protein trong thịt gà có giá trị sinh học cao, chứa trọn vẹn 9 loại acid amin thiết yếu giúp kích thích quá trình tổng hợp protein cơ bắp.

Đối với người tập luyện thể thao, vận động viên hoặc người lớn tuổi cần phòng ngừa thoái hóa cơ, việc bổ sung thịt gà vào khẩu phần ăn giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi các vi tổn thương sau vận động và duy trì khối lượng cơ bắp săn chắc.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng và đốt cháy mỡ thừa

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân hoặc siết cơ, thịt gà (đặc biệt là phần ức gà bỏ da) là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Hàm lượng protein cao trong thịt gà có hiệu ứng sinh nhiệt cao, giúp cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn khi tiêu hóa. Bên cạnh đó, bữa ăn giàu đạm giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, gia tăng cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn vặt giữa các bữa.

duong tim, bo xuong, tang cuong de khang nho loai thit quen mat, ra cho la co hinh anh 1
Thịt gà phổ biến nhờ hương vị thơm ngon, dễ chế biến và giá trị dinh dưỡng vượt trội. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho trái tim và hệ mạch máu

So với các loại thịt đỏ như thịt bò hay thịt lợn, thịt gà có hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol thấp hơn đáng kể. Việc thay thế một phần thịt đỏ bằng thịt gà nạc trong chế độ ăn hàng ngày giúp giảm nguy cơ tích tụ cholesterol xấu (LDL) trong máu, hạn chế mảng xơ vữa động mạch và phòng ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm như huyết áp cao hay đột quỵ. Ngoài ra, hàm lượng vitamin B3 dồi dào trong thịt gà còn hỗ trợ giảm nồng độ cholesterol hiệu quả.

Củng cố hệ xương khớp chắc khỏe

Thịt gà chứa Phốt pho và Canxi – hai khoáng chất đóng vai trò bộ khung giúp duy trì độ mật độ xương và sức mạnh của răng. Bổ sung thịt gà thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng mất xương, loãng xương ở người lớn tuổi. Hơn nữa, lượng protein dồi dào trong thịt gà cũng là thành phần cấu tạo quan trọng cho các mô liên kết, sụn và dây dây chằng xung quanh khớp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Không phải tự nhiên mà món súp gà hay cháo gà nóng lại được xem là "liều thuốc" dân gian mỗi khi bị ốm. Thịt gà chứa nhiều Selen – một khoáng chất vết có tác dụng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do và củng cố hàng rào miễn dịch. Ngoài ra, các acid amin trong thịt gà khi nấu thành canh/súp giúp làm lỏng niêm mạc mũi, giảm tắc nghẽn hô hấp và kháng viêm hiệu quả khi bị cảm cúm.

Thúc đẩy sức khỏe tinh thần và giảm căng thẳng

Thịt gà giàu acid amin Tryptophan – tiền chất quan trọng để cơ thể sản xuất Serotonin (hay còn gọi là "hormone hạnh phúc"). Lượng Serotonin ổn định giúp cải thiện tâm trạng, mang lại cảm giác thư thái, giảm bớt căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Bổ sung thịt gà vào bữa tối là một cách tự nhiên để xoa dịu hệ thần kinh sau một ngày làm việc mệt mỏi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?
Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?

VOV.VN - Ớt chuông giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng mỗi màu xanh, vàng, đỏ lại có sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng do mức độ chín khác nhau. Vậy màu ớt chuông nào nổi bật hơn và nên ưu tiên loại nào trong chế độ ăn hàng ngày?

Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?

Ớt chuông xanh, đỏ, vàng: Màu nào tốt cho sức khỏe hơn?

VOV.VN - Ớt chuông giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, nhưng mỗi màu xanh, vàng, đỏ lại có sự khác biệt về thành phần dinh dưỡng do mức độ chín khác nhau. Vậy màu ớt chuông nào nổi bật hơn và nên ưu tiên loại nào trong chế độ ăn hàng ngày?

Nấm rơm, nhiều lợi ích nhưng ăn thế nào để không gây hại?
Nấm rơm, nhiều lợi ích nhưng ăn thế nào để không gây hại?

VOV.VN - Nấm rơm giàu chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất, có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, cần chọn nấm có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế đúng cách và sử dụng với lượng phù hợp.

Nấm rơm, nhiều lợi ích nhưng ăn thế nào để không gây hại?

Nấm rơm, nhiều lợi ích nhưng ăn thế nào để không gây hại?

VOV.VN - Nấm rơm giàu chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất, có thể góp phần hỗ trợ tiêu hóa, miễn dịch và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, cần chọn nấm có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế đúng cách và sử dụng với lượng phù hợp.

Lạm dụng viên C sủi hàng ngày tiềm ẩn nhiều hậu quả khó lường
Lạm dụng viên C sủi hàng ngày tiềm ẩn nhiều hậu quả khó lường

VOV.VN - Với hương vị trái cây thơm ngon, dễ uống và sự tiện lợi, không ít người đã biến việc uống C sủi thành thói quen hằng ngày, thậm chí dùng thay nước lọc. Tuy nhiên, việc lạm dụng viên C sủi hàng ngày có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe mà ít ai ngờ tới.

Lạm dụng viên C sủi hàng ngày tiềm ẩn nhiều hậu quả khó lường

Lạm dụng viên C sủi hàng ngày tiềm ẩn nhiều hậu quả khó lường

VOV.VN - Với hương vị trái cây thơm ngon, dễ uống và sự tiện lợi, không ít người đã biến việc uống C sủi thành thói quen hằng ngày, thậm chí dùng thay nước lọc. Tuy nhiên, việc lạm dụng viên C sủi hàng ngày có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe mà ít ai ngờ tới.

Có nên bỏ bữa sáng để gan và insulin “được nghỉ” như lời truyền miệng?
Có nên bỏ bữa sáng để gan và insulin “được nghỉ” như lời truyền miệng?

VOV.VN - Bỏ bữa sáng để “gan nghỉ” hay đốt mỡ có thể không mang lại lợi ích như nhiều người nghĩ, thậm chí ảnh hưởng cách cơ thể xử lý bữa ăn sau đó.

Có nên bỏ bữa sáng để gan và insulin “được nghỉ” như lời truyền miệng?

Có nên bỏ bữa sáng để gan và insulin “được nghỉ” như lời truyền miệng?

VOV.VN - Bỏ bữa sáng để “gan nghỉ” hay đốt mỡ có thể không mang lại lợi ích như nhiều người nghĩ, thậm chí ảnh hưởng cách cơ thể xử lý bữa ăn sau đó.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe