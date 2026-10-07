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Loạt hạt cực sẵn ở chợ, nấu chín thơm dẻo là thuốc bổ tự nhiên, tốt cho sức khoẻ

Thứ Tư, 05:45, 07/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ mang hương vị dẻo thơm, béo bùi đặc trưng, nếp cẩm còn sở hữu hàm lượng dinh dưỡng vượt trội so với các loại gạo thông thường, mang lại nhiều giá trị tuyệt vời cho sức khỏe.

Bổ máu

Nếp cẩm được y học cổ truyền gọi là "bổ huyết mễ" nhờ hàm lượng sắt cực kỳ dồi dào. Sắt là nguyên liệu cốt lõi giúp cơ thể tổng hợp hemoglobin, tăng cường sản xuất tế bào hồng cầu. Bổ sung nếp cẩm thường xuyên giúp cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm triệu chứng hoa mắt, chóng mặt và rất thích hợp cho phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, phụ nữ sau sinh hoặc người mới ốm dậy.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngừa xơ vữa

Sự kết hợp giữa chất chống oxy hóa anthocyanin, vitamin E và chất xơ trong nếp cẩm giúp hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL) - nguyên nhân chính gây ra các mảng xơ vữa trong lòng mạch. Đồng thời, các dưỡng chất này hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của mạch máu, điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

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Nếp cẩm từ lâu đã được ví như "hạt ngọc tím" trong ẩm thực và y học cổ truyền. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho hệ tiêu hóa

Màng cám bên ngoài của hạt nếp cẩm chứa lượng lớn chất xơ không hòa tan và hòa tan. Nguồn chất xơ này giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và làm sạch đường tiêu hóa.

Ngoài ra, các món ăn lên men từ nếp cẩm (như nếp cẩm nếp cái, cơm rượu nếp cẩm) còn cung cấp enzyme và lợi khuẩn tự nhiên, hỗ trợ kích thích vị giác và cải thiện khả năng hấp thụ của dạ dày.

Kiểm soát đường huyết và hỗ trợ giảm cân

Mặc dù là loại gạo giàu năng lượng, nếp cẩm lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn gạo trắng nhờ lớp vỏ cám nguyên bản làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột thành đường. Chất xơ dồi dào giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng và là sự lựa chọn thay thế lành mạnh cho người muốn duy trì vóc dáng.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Hàm lượng Vitamin E và anthocyanin dồi dào trong nếp cẩm đóng vai trò như lá chắn bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do và hiện tượng stress oxy hóa. Việc tiêu thụ nếp cẩm giúp củng cố hệ thống miễn dịch tự nhiên, tăng sức đề kháng trước các bệnh nhiễm trùng thông thường và làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể.

Giải độc và bảo vệ chức năng gan

Nhiều nghiên cứu cho thấy các hoạt chất sinh học trong nếp cẩm có khả năng hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của gan, giảm sự tích tụ mỡ trong gan và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do các chất độc hại từ thực phẩm hoặc môi trường.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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