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Femto Phaco: Bước tiến của công nghệ laser trong điều trị đục thủy tinh thể

Thứ Ba, 07:31, 28/07/2026
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VOV.VN - Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi. Việc ứng dụng công nghệ Femto Phaco tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đang mở ra thêm cơ hội điều trị an toàn, chính xác và phục hồi thị lực nhanh cho người bệnh.

Đục thủy tinh thể có xu hướng trẻ hóa

Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi. Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, số lượng người đến thăm khám và điều trị các bệnh lý về mắt, trong đó có đục thủy tinh thể, đang có xu hướng gia tăng do già hóa dân số, áp lực môi trường sống và sự chủ động chăm sóc sức khỏe của người dân.

Đáng chú ý, những năm gần đây, đục thủy tinh thể đang có xu hướng xuất hiện ở người trẻ hơn. Nhiều trường hợp từ 30 tuổi đã ghi nhận những dấu hiệu sớm của bệnh. Nguyên nhân có thể liên quan đến tác động của môi trường,  sử dụng thuốc có chứa corticoid kéo dài hoặc một số bệnh lý toàn thân.

femto phaco buoc tien cua cong nghe laser trong dieu tri duc thuy tinh the hinh anh 1

Nhu cầu thăm khám và điều trị đục thủy tinh thể tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang có xu hướng gia tăng.

Ông Trần Văn Mạnh. (58 tuổi, Hai Bà Trưng ) cho biết: "Tôi vẫn đọc báo và lái xe hàng ngày, nhưng khoảng vài tháng gần đây mắt mờ dần, nhất là vào buổi tối. Nhiều lúc nhìn người quen từ xa cũng không nhận ra. Đi khám mới biết nguyên nhân là đục thủy tinh thể, không nghĩ mình bị sớm vậy".

Triệu chứng thường gặp của đục thủy tinh thể là nhìn mờ tăng dần, thị lực suy giảm, khó nhìn xa. Một số người bệnh xuất hiện tình trạng chói mắt, đặc biệt khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh hoặc khi di chuyển ngoài trời nắng. Đây là những biểu hiện dễ bị nhầm lẫn với tình trạng giảm thị lực thông thường nên nhiều người có tâm lý chủ quan, chỉ đi khám khi bệnh đã tiến triển.

Femto Phaco – Bước tiến công nghệ trong điều trị đục thủy tinh thể

Nếu như phẫu thuật Phaco từng được xem là tiêu chuẩn vàng trong điều trị đục thủy tinh thể thì những năm gần đây, Femto Phaco đang trở thành xu hướng mới nhờ ứng dụng công nghệ laser Femtosecond vào quy trình phẫu thuật.

Khác với Phaco truyền thống Femto Phaco sử dụng tia laser Femtosecond để đảm nhiệm nhiều công đoạn quan trọng như tạo đường mổ thay vì sử dụng dao vi phẫu, mở bao thủy tinh thể và phân tách nhân thủy tinh thể trước khi tán nhuyễn và hút ra ngoài.

Theo BS Đặng Thị Như Quỳnh, PGĐ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, độ chính xác là ưu điểm nổi bật của công nghệ Femto phaco.  Tia laser được lập trình với các thông số cụ thể, giúp tạo đường mổ đồng đều, chính xác hơn, đồng thời tăng khả năng định tâm của thủy tinh thể nhân tạo khi đặt vào mắt. Điều này góp phần cải thiện chất lượng thị lực sau phẫu thuật.

femto phaco buoc tien cua cong nghe laser trong dieu tri duc thuy tinh the hinh anh 2
BS Đặng Thị Như Quỳnh - PGĐ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND thăm khám cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật

“Bên cạnh đó, việc phân tách nhân thủy tinh thể bằng laser ngay từ đầu giúp giảm đáng kể năng lượng Phaco cần sử dụng trong mắt, đặc biệt ở những trường hợp nhân đục cứng. Nhờ vậy, các cấu trúc nội nhãn như giác mạc hay dây chằng thủy tinh thể được hạn chế tổn thương, hỗ trợ quá trình hồi phục diễn ra nhanh hơn”, BS Quỳnh chia sẻ thêm.

Cũng theo BS Quỳnh, một ưu điểm đáng chú ý là với những bệnh nhân có loạn thị là Femto phaco có thêm tính năng khử loạn thị giúp cho bệnh nhân lấy lại thị lực sau mổ tối ưu, giảm sự phụ thuộc vào kính và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với những ưu thế về độ an toàn, tính chính xác và khả năng phục hồi nhanh, Femto Phaco được đánh giá là bước tiến công nghệ mới trong điều trị đục thủy tinh thể, mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho người bệnh.

Một ưu điểm đáng chú ý là với những bệnh nhân có loạn thị là Femto phaco có thêm tính năng khử loạn thị giúp cho bệnh nhân lấy lại thị lực sau mổ tối ưu, giảm sự phụ thuộc vào kính và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với những ưu thế về độ an toàn, tính chính xác và khả năng phục hồi nhanh, Femto Phaco được đánh giá là bước tiến công nghệ mới trong điều trị đục thủy tinh thể, mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho người bệnh.

Đầu tư công nghệ hiện đại trong điều trị chuyên sâu về mắt

Là đơn vị chuyên sâu về nhãn khoa, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND những năm gần đây liên tục đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, hướng đến cá thể hóa điều trị và nâng cao chất lượng thị giác cho người bệnh.

Bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa, dưới sự dẫn dắt của Bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Dũng các chuyên gia tại DND đã thực hiện thành công hàng trăm nghìn ca phẫu thuật mắt, trong đó có điều trị đục thủy tinh thể bằng Femto Phaco.

femto phaco buoc tien cua cong nghe laser trong dieu tri duc thuy tinh the hinh anh 3
Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã thực hiện thành công hàng trăm nghìn ca phẫu thuật mắt, trong đó có điều trị đục thủy tinh thể bằng Femto Phaco

Việc đầu tư hệ thống laser Femto không chỉ thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ cao của bệnh viện mà còn mang đến thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp mong muốn trải nghiệm phẫu thuật nhẹ nhàng, ít xâm lấn và có yêu cầu cao về chất lượng thị giác sau mổ.

Hiện nay, DND đang triển khai chương trình Summer Smile Days DND 2026  mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng .

Độc giả có thể tìm hiểu chi tiết thông tin bệnh viện và các thông tin liên quan tại: https://matquocte.vn/  

Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hotline: 0968.11.55.

CTV Hồng Vân/VOV.VN
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