Hành khách liệt nửa mặt trên chuyến bay đi Pháp, bác sĩ Việt kịp thời can thiệp

Thứ Ba, 16:17, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vượt qua điều kiện y tế hạn chế trên máy bay từ Hà Nội đi Paris (Pháp), GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Đêm 4/5, trên chuyến bay số hiệu VN19 từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình.

Sau khoảng 4h bay, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi lời kêu gọi hỗ trợ y tế: Một nam hành khách mang quốc tịch nước ngoài xuất hiện các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái, gây khó khăn trong giao tiếp và phát âm.

Sự lo lắng bao trùm lên người bệnh, người thân và phi hành đoàn, bởi giữa không trung, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe hành khách, thậm chí buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống một quốc gia trung gian.

hanh khach liet nua mat tren chuyen bay di phap, bac si viet kip thoi can thiep hinh anh 1
GS.TS Mai Duy Tôn (mặc áo ghi, đứng giữa) chụp ảnh cùng phi hành đoàn. (Ảnh: BVCC)

Ngay khi nhận được yêu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp từ phi hành đoàn, GS.TS.BS Mai Duy Tôn đang có mặt trên chuyến bay đã lập tức tiếp cận và thăm khám cho người bệnh.

Qua đánh giá lâm sàng, bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính. Chẩn đoán này không chỉ giúp đưa ra phương án xử trí tại chỗ bằng thuốc chuyên khoa (corticoid), mà còn là cơ sở quan trọng để tư vấn cơ trưởng tiếp tục hành trình, tránh việc hạ cánh khẩn cấp, điều có thể gây xáo trộn lớn đối với hành khách và lịch trình bay.

Để bảo đảm an toàn, GS.TS.BS Mai Duy Tôn đã sử dụng thuốc corticoid mang theo để cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ, đồng thời khuyến cáo tổ bay tiếp tục hành trình theo kế hoạch. Trước khi hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, các chỉ số an toàn.

hanh khach liet nua mat tren chuyen bay di phap, bac si viet kip thoi can thiep hinh anh 2
Thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 đã gửi thư cảm ơn tới GS.TS.BS Mai Duy Tôn: “Xin chân thành cảm ơn. Kính chúc ông sức khỏe và thành công trong công việc”.

Sau sự việc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của GS.TS.BS Mai Duy Tôn. Ông cho rằng hành động của Giáo sư Mai Duy Tôn không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ trí thức Bệnh viện Bạch Mai mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần Vì sức khỏe nhân dân. Dù ở bất cứ đâu, người thầy thuốc luôn sẵn sàng dấn thân, mang lại sự sống và sự an tâm cho cộng đồng. 

Từ nước Pháp, GS.TS.BS Mai Duy Tôn chia sẻ thêm, mỗi cán bộ y tế khi tham gia các hoạt động ngoài cộng đồng cần chủ động, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống y tế phát sinh, góp phần bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

Câu chuyện trên chuyến bay VN19 một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín của y tế Việt Nam. Những người thầy thuốc với chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái đang ngày ngày góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của đất nước, dù ở bệnh viện hay giữa tầng không.

PV/VOV.VN
Tag: liệt mặt đột quỵ bác sĩ Việt Nam phi hành đoàn liệt dây thần kinh số 7 cấp cứu khẩn cấp
Tin liên quan

Tặng giấy khen 2 bác sĩ cứu người ngã quỵ tại sân thể thao
VOV.VN - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An vừa ký quyết định tặng giấy khen cho 2 bác sĩ đã kịp thời cấp cứu một người đàn ông 64 tuổi bị ngã quỵ khi đang chơi thể thao, góp phần giành lại sự sống cho bệnh nhân và lan tỏa tinh thần y đức trong cộng đồng.

Đang dạo cùng con, bác sĩ kịp thời cứu sống người đàn ông ngã quỵ trên sân bóng
VOV.VN - Một người đàn ông khoảng 64 tuổi ở Nghệ An bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi thể thao. Nhờ được các bác sĩ có mặt gần đó kịp thời sơ cứu, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Khen thưởng đột xuất bác sĩ ép tim cứu người gặp nạn trên đường
VOV.VN - Hành động cấp cứu kịp thời của một bác sĩ Hà Nội giúp nạn nhân ngừng tuần hoàn thoát cửa tử, được Sở Y tế khen thưởng đột xuất.

