Không chỉ thay thủy tinh thể, Femto Phaco hướng tới chất lượng thị giác tối ưu

Đục thủy tinh thể hiện là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi. Theo các chuyên gia nhãn khoa, hơn 60% trường hợp giảm thị lực ở người già có liên quan đến căn bệnh này. Đáng lo ngại, nhiều người thường cho rằng nhìn mờ là biểu hiện tất yếu của tuổi tác nên chấp nhận "sống chung" với đôi mắt ngày một kém đi, trong khi đây là bệnh lý hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả.

Cùng với sự phát triển của nhãn khoa hiện đại, mục tiêu điều trị đục thủy tinh thể ngày nay không chỉ là giúp người bệnh nhìn thấy trở lại mà còn hướng tới chất lượng thị giác tốt hơn, ít xâm lấn hơn và phục hồi nhanh hơn. Trong xu hướng đó, phẫu thuật Femto Phaco đang được đánh giá là một bước tiến mới, đặc biệt khi công nghệ này đã được Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đưa vào ứng dụng trong điều trị.

Sau phẫu thuật Femto Phaco, người bệnh có thể nhanh chóng hồi phục, thoải mái trò chuyện cùng người thân tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Từ cuộc cách mạng Phaco đến bước tiến của công nghệ laser

Trước đây, phẫu thuật đục thủy tinh thể phải thực hiện qua đường mổ lớn, thời gian phục hồi kéo dài và chất lượng thị lực sau mổ còn nhiều hạn chế. Sự ra đời của Phaco đã tạo nên một cuộc cách mạng trong điều trị khi bác sĩ có thể tán nhuyễn nhân thủy tinh thể và lấy ra qua đường mổ chỉ khoảng 2,2 - 2,8 mm, không cần khâu, ít xâm lấn và hồi phục nhanh.

Tuy nhiên, y học không dừng lại ở đó. Sự xuất hiện của laser Femto đã đưa phẫu thuật đục thủy tinh thể bước sang một giai đoạn mới. Nếu Phaco truyền thống vẫn cần nhiều thao tác được thực hiện bằng tay của phẫu thuật viên, thì Femto Phaco ứng dụng laser để thay thế và tối ưu hóa nhiều công đoạn quan trọng với độ chính xác cao hơn.

Chính vì vậy, Femto Phaco còn được gọi là "phẫu thuật đục thủy tinh thể không dao" – một khái niệm không chỉ mang ý nghĩa về mặt công nghệ mà còn giúp giảm bớt tâm lý lo lắng của nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người cao tuổi vốn thường e ngại khi phải phẫu thuật.

Người bệnh được thăm khám và đánh giá toàn diện trước phẫu thuật đục thủy tinh thể

Điều gì làm nên sự khác biệt của Femto Phaco?

Điểm khác biệt đầu tiên nằm ở việc tạo đường mổ. Trong phẫu thuật Phaco thông thường, bác sĩ sử dụng dao vi phẫu để tạo đường vào nhãn cầu. Dù đây là kỹ thuật đã rất hoàn thiện, nhưng khi được thực hiện bằng laser Femto, đường mổ có thể được thiết lập chính xác về độ sâu, chiều dài và cấu trúc bậc thang theo đúng tính toán ban đầu. Sự chính xác này giúp mép mổ khép kín tốt hơn, tăng tính ổn định của nhãn cầu và hỗ trợ quá trình hồi phục sau phẫu thuật.

Khác biệt thứ hai là bước mở bao thủy tinh thể. Đây được coi là một trong những công đoạn đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao nhất của phẫu thuật đục thủy tinh thể. Laser Femto cho phép tạo miệng bao tròn với kích thước chuẩn xác và chính tâm. Điều này đặc biệt quan trọng bởi đây chính là "giá đỡ" để đặt thủy tinh thể nhân tạo vào đúng vị trí, góp phần quyết định chất lượng thị lực sau mổ.

Khác biệt thứ ba là khả năng chia nhỏ nhân thủy tinh thể bằng laser trước khi đưa ra ngoài. Với những trường hợp nhân đục cứng, thay vì phải sử dụng nhiều năng lượng siêu âm để tán nhuyễn, laser Femto có thể cắt, chia nhân thành các phần nhỏ ngay từ đầu. Điều này giúp giảm đáng kể năng lượng Phaco cần sử dụng trong mắt, từ đó hạn chế tác động lên nội mô giác mạc, giảm ảnh hưởng đến dây chằng thủy tinh thể và bảo vệ tốt hơn các cấu trúc nội nhãn.

BS Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khám cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật

Không chỉ lấy lại ánh sáng, Femto Phaco hướng tới chất lượng thị giác tối ưu

Theo BS Nguyễn Đăng Dũng - GĐ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, sự khác biệt của nhãn khoa hiện đại nằm ở việc điều trị không chỉ dừng ở mục tiêu "nhìn thấy" mà còn phải "nhìn rõ" và "nhìn chất lượng".

Một ưu điểm đáng chú ý là với những bệnh nhân có loạn thị là Femto phaco có thêm tính năng khử loạn thị giúp cho bệnh nhân lấy lại thị lực sau mổ tối ưu, giảm sự phụ thuộc vào kính và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với ưu thế về độ an toàn, tính chính xác và khả năng phục hồi nhanh, Femto phaco được đánh giá là bước tiến công nghệ mới trong điều trị đục thủy tinh thể mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng hơn cho người bệnh.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đưa công nghệ Femto Phaco đến gần hơn với người bệnh

Nắm bắt xu hướng phát triển của nhãn khoa thế giới, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND là một trong những đơn vị triển khai ứng dụng công nghệ Femto Phaco trong điều trị đục thủy tinh thể.

Việc đầu tư hệ thống laser Femto không chỉ thể hiện định hướng ứng dụng công nghệ cao của bệnh viện mà còn mang đến thêm lựa chọn điều trị cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp mong muốn trải nghiệm phẫu thuật nhẹ nhàng, ít xâm lấn và có yêu cầu cao về chất lượng thị giác sau mổ.

BS Đặng Thị Như Quỳnh - PGĐ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND cho biết, mỗi trường hợp đục thủy tinh thể đều được thăm khám và đánh giá toàn diện trước khi chỉ định phương pháp phẫu thuật phù hợp. Bởi dù là công nghệ hiện đại, Femto Phaco vẫn cần được cá thể hóa chỉ định trên từng bệnh nhân nhằm phát huy tối đa hiệu quả và đảm bảo an toàn.

Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và nhu cầu chăm sóc thị lực ngày càng tăng, việc ứng dụng công nghệ laser Femto trong phẫu thuật đục thủy tinh thể không chỉ đánh dấu bước tiến của nhãn khoa hiện đại mà còn mở ra cơ hội giúp người bệnh lấy lại thị lực với chất lượng cao hơn, phục hồi nhanh hơn và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Hiện nay, DND đang triển khai chương trình Summer Smile Days DND 2026 mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng .

Độc giả có thể tìm hiểu chi tiết thông tin bệnh viện và các thông tin liên quan tại: https://matquocte.vn/ Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hotline: 0968.11.55.88