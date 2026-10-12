Loại hạt nhỏ nhưng có võ, tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường lợi khuẩn

Lượng chất xơ dồi dào trong đậu Hà Lan chính là nguồn thức ăn lý tưởng (prebiotics) cho các lợi khuẩn trong đường ruột. Nhờ đó, ăn đậu Hà Lan thường xuyên giúp cân bằng hệ vi sinh, giảm thiểu tình trạng đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa các bệnh lý về đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS) hay viêm đại tràng.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đậu Hà Lan có chỉ số đường huyết (GI) khá thấp cùng lượng chất xơ và protein cao. Cơ chế này giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate vào máu, ngăn chặn hiện tượng tăng đường huyết đột ngột sau bữa ăn. Bổ sung đậu Hà Lan vào thực đơn hàng ngày là giải pháp an toàn giúp kiểm soát chỉ số đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Đậu Hà Lan là nguồn dinh dưỡng vàng cho sức khỏe. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho tim mạch

Các khoáng chất như Mangan, Kali và Magie có trong đậu Hà Lan đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và thư giãn thành mạch. Bên cạnh đó, chất xơ hòa tan giúp liên kết với axit mật trong hệ tiêu hóa để đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể, từ đó giảm nguy cơ hình thành mảng xơ vữa và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng săn chắc

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa Protein và Chất xơ, đậu Hà Lan mang lại cảm giác no lâu hơn, giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả giữa các bữa chính. Protein trong đậu Hà Lan cũng đòi hỏi cơ thể tiêu tốn nhiều calo hơn để chuyển hóa, thúc đẩy tốc độ trao đổi chất và hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa tự nhiên.

Phòng ngừa nguy cơ ung thư nhờ hợp chất polyphenol

Đậu Hà Lan chứa hàm lượng cao Coumestrol – một loại polyphenol có khả năng chống lại sự phát triển của các tế bào biến tính. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ các loại hạt họ đậu chứa Coumestrol thường xuyên giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt.

Củng cố hệ xương khớp chắc khỏe

Chỉ một lượng nhỏ đậu Hà Lan đã cung cấp phần lớn nhu cầu Vitamin K hàng ngày cho cơ thể. Vitamin K đóng vai trò hỗ trợ hấp thụ Canxi vào xương và kích hoạt osteocalcin – protein giúp gắn canxi vào khung xương, từ đó làm tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

Bảo vệ thị lực

Đậu Hà Lan chứa các chất chống oxy hóa thuộc nhóm carotenoid như Lutein và Zeaxanthin. Các dưỡng chất này có khả năng bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, đồng thời giảm nguy cơ suy giảm thị lực, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Mẹo chế biến đậu Hà Lan giữ trọn dinh dưỡng

- Không nấu quá lâu: Đậu Hà Lan chín rất nhanh. Luộc hoặc hấp nhẹ từ 3–5 phút để giữ nguyên màu xanh tươi, độ giòn tự nhiên và không làm thất thoát vitamin C, B.

- Ưu tiên đậu tươi: Đậu Hà Lan tươi thường giữ được hầu hết hàm lượng dinh dưỡng so với đậu tươi. Đậu đóng hộp thường chứa nhiều muối natri, nên rửa sạch qua nước trước khi chế biến.

- Kết hợp đa dạng: Có thể thêm đậu Hà Lan vào các món xào, súp, salad, cơm chiên hoặc xay nhuyễn làm sốt.