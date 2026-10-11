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Loại quả ăn như “bánh mì”, là vị thuốc bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm tổ yến

Chủ Nhật, 10:00, 11/10/2026
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VOV.VN - Quả sa kê không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc trong các món chiên, hầm mà còn được ví như một "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe hàng đầu của quả sa kê đã được khoa học ghi nhận.

 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong sa kê đóng vai trò như một chất xúc tác tự nhiên giúp cải thiện hoạt động của đường ruột. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, làm mềm phân và kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn, từ đó phòng ngừa hiệu quả tình trạng táo bón và các rối loạn tiêu hóa thường gặp.

Không chỉ dừng lại ở đó, nguồn chất xơ này còn hoạt động như một prebiotic - thức ăn nuôi dưỡng các lợi khuẩn sống trong ruột, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng tổng thể của cơ thể.

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Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe hàng đầu của quả sa kê đã được khoa học ghi nhận.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Sa kê là nguồn cung cấp Kali dồi dào – khoáng chất có khả năng làm giảm tác động của natri lên huyết áp, giúp duy trì sự đàn hồi của thành mạch máu. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa cùng chất xơ trong quả sa kê còn hỗ trợ kiểm soát và làm giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, đồng thời duy trì nồng độ cholesterol tốt (HDL).

Sự kết hợp này giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa trong động mạch, từ đó giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay tăng huyết áp mạn tính.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Mặc dù chứa nhiều tinh bột, sa kê lại thuộc nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình và chứa lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ này có khả năng làm chậm quá trình tiêu hóa và quá trình hấp thu đường (glucose) từ ruột vào máu, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột sau khi ăn.

Nhờ đặc tính này, sa kê trở thành giải pháp thay thế lành mạnh cho các loại tinh bột tinh chế như cơm trắng hay bánh mì trắng, hỗ trợ người bệnh tiểu đường tuýp 2 kiểm soát chỉ số đường huyết ổn định hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một khẩu phần sa kê có thể đáp ứng khoảng một phần ba nhu cầu Vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có khả năng kích thích sự sản sinh và hoạt động của tế bào bạch cầu, "lá chắn" đầu tiên bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn và virus.

Đồng thời, các hợp chất sinh học trong sa kê còn giúp trung hòa các gốc tự do có hại, giảm tình trạng viêm nhiễm mạn tính và bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương tế bào theo thời gian.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Đối với những ai đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn duy trì cân nặng hợp lý, sa kê là một sự lựa chọn lý tưởng. Nhờ sự kết hợp giữa hàm lượng chất xơ cao và carbohydrate phức hợp, sa kê tiêu hóa chậm hơn các loại thực phẩm thông thường, tạo cảm giác no kéo dài và hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa bữa.

Bổ sung sa kê vào thực đơn giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào hàng ngày mà vẫn đảm bảo cơ thể không bị thiếu hụt năng lượng hay mệt mỏi.

Cung cấp năng lượng bền vững

Khác với các nguồn đường đơn giản gây tăng năng lượng nhanh nhưng cũng giảm đột ngột, sa kê chứa lượng carbohydrate phức hợp chuyển hóa từ từ thành glucose. Quá trình giải phóng năng lượng diễn ra ổn định và liên tục, giúp duy trì thể lực cũng như sự tỉnh táo tinh thần trong suốt nhiều giờ.

Điều này đặc biệt có lợi cho những người vận động nhiều, người chơi thể thao hoặc những ai cần nguồn năng lượng bền vững cho một ngày làm việc dài mà không gặp phải cảm giác uể oải hay mệt mỏi sau bữa ăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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