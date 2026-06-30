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Vị thuốc bổ gan, dưỡng tim lại ngăn ngừa đủ bệnh, bếp nhà nào cũng có

Thứ Ba, 05:45, 30/06/2026
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VOV.VN - Từ hàng ngàn năm nay, tỏi không chỉ là một loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp mà còn được tôn vinh là một vị thuốc quý trong y học cổ truyền lẫn hiện đại. Vậy cụ thể tỏi có tác dụng gì đối với sức khỏe và làm sao để tận dụng tối đa giá trị của nó?

Tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa cảm cúm

Hợp chất Allicin trong tỏi hoạt động như một chất kháng khuẩn và kháng virus mạnh mẽ, giúp kích thích các tế bào bạch cầu hoạt động hiệu quả hơn. Thường xuyên ăn tỏi sống hoặc uống trà tỏi giúp cơ thể xây dựng một hàng rào miễn dịch vững chắc, làm giảm tới 63% nguy cơ mắc bệnh cảm cúm thông thường và rút ngắn thời gian hồi phục của cơ thể khi bị ốm.

Kiểm soát huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Tỏi có khả năng kích thích cơ thể sản sinh oxit nitric, một chất giúp làm giãn mạch máu, từ đó làm giảm áp lực dòng máu lên thành mạch và hạ huyết áp hiệu quả cho người bị cao huyết áp.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong tỏi còn ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL), hạn chế mảng bám tích tụ ở động mạch, giúp giảm thiểu nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

vi thuoc bo gan, duong tim lai ngan ngua du benh, bep nha nao cung co hinh anh 1
Tỏi có khả năng kích thích cơ thể sản sinh oxit nitric, một chất giúp làm giãn mạch máu, từ đó làm giảm áp lực dòng máu lên thành mạch và hạ huyết áp hiệu quả cho người bị cao huyết áp.

Tăng cường chức năng gan

Các hợp chất lưu huỳnh có trong tỏi có khả năng kích hoạt các enzyme trong gan, giúp cơ thể tăng cường đào thải các độc tố tích tụ, bao gồm cả các kim loại nặng như chì. Ngoài ra, tỏi còn chứa hàm lượng cao sê-lên (Selenium) và Alliin – hai dưỡng chất vàng giúp bảo vệ tế bào gan khỏi các tổn thương do gốc tự do và hỗ trợ điều trị tình trạng gan nhiễm mỡ.

Ngăn ngừa mất trí nhớ và suy giảm nhận thức ở người già

Tỏi chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao, giúp bảo vệ các tế bào não chống lại tổn thương oxy hóa do các gốc tự do gây ra theo thời gian. Việc duy trì thói quen ăn tỏi hợp lý giúp nuôi dưỡng hệ thần kinh, giảm thiểu chứng viêm não, từ đó hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh lý suy giảm trí nhớ nguy hiểm ở người cao tuổi như Alzheimer và sa sút trí tuệ.

Kháng viêm, giảm đau và hỗ trợ cải thiện hệ xương khớp

Tinh dầu tỏi và các chất thuộc nhóm liallyl sulfide có đặc tính kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ, giúp ức chế các tác nhân gây viêm nhiễm trong cơ thể. Đối với những người bị viêm khớp, thoái hóa khớp hoặc đau nhức xương khớp kinh niên, tỏi đóng vai trò như một chất giảm đau an toàn, giúp làm dịu nhanh tình trạng sưng tấy và bảo vệ các mô sụn khớp khỏi bị bào mòn.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết 

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng việc bổ sung tỏi vào thực đơn hàng ngày giúp điều hòa lượng đường trong máu một cách tự nhiên. Các hoạt chất trong tỏi có khả năng làm tăng độ nhạy của insulin và thúc đẩy quá trình chuyển hóa glucose, giúp người bệnh tiểu đường tuýp 2 kiểm soát đường huyết ổn định hơn sau các bữa ăn.

Ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa các hợp chất hữu cơ lưu huỳnh và các chất chống oxy hóa mạnh, tỏi có khả năng ngăn chặn sự hình thành và phát triển của các tác nhân gây ung thư. Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy những người có thói quen ăn tỏi thường xuyên có tỷ lệ mắc các bệnh ung thư đường tiêu hóa (như ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng) thấp hơn đáng kể so với người ít ăn.

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CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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