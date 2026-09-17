Loại lá giá rẻ ngoài chợ được ví như thuốc quý cho hô hấp và tim mạch

Chữa trị các bệnh về khớp

Lá tía tô chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh. Việc tiêu thụ lá tía tô có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, điều này có lợi cho những người mắc các bệnh viêm nhiễm như viêm khớp và hen suyễn.

Điều trị các vấn đề về sức khỏe hô hấp

Lá tía tô từ lâu đã được sử dụng trong y học Đông Á vì những lợi ích tiềm năng trong việc kiểm soát các phản ứng dị ứng, chẳng hạn như sốt cỏ khô và hen suyễn. Lá tía tô có thể giúp làm giảm các triệu chứng như nghẹt mũi, hắt hơi và ngứa liên quan đến dị ứng.

Lá tía tô sở hữu giá trị dinh dưỡng cao cùng nhiều lợi ích sức khỏe vượt trội. (Ảnh: VTC News)

Bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa

Lá tía tô chứa các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và có thể giúp chống lại các vi khuẩn có hại gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Ngoài ra, người ta cũng thấy rằng lá tía tô có thể giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và làm dịu các triệu chứng khó chịu ở dạ dày từ nhẹ đến nặng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Lá tía tô nổi tiếng với hàm lượng axit béo omega-3. Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch tối ưu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Việc tiêu thụ lá tía tô có thể góp phần vào một trái tim khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ duy trì huyết áp bình thường và bảo vệ chống lại các rối loạn tim mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch

Một hệ miễn dịch khỏe mạnh giúp giảm thiểu các vấn đề sức khỏe. Chứa gần như đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu, lá tía tô rất tốt trong việc chống lại các bệnh nhiễm trùng theo mùa và mãn tính, đồng thời giữ cho hệ miễn dịch luôn mạnh mẽ.

Chăm sóc làn da và giảm mụn

Tía tô chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa da. Nhờ tính kháng khuẩn cao, đắp mặt nạ lá tía tô hoặc đun nước tía tô rửa mặt có thể hỗ trợ làm sạch mụn viêm, làm sáng da và giảm vết thâm.

Để sử dụng đúng cách, bạn có thể đun sắc lá tía tô tươi lấy nước uống hàng ngày, ăn trực tiếp như rau sống hoặc đun nước xông hơi, tuy nhiên không nên lạm dụng lá tía tô trong thời gian dài để tránh gây ra tác dụng phụ không tốt cho sức khoẻ.