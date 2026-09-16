Thảo dược quý được ví như vàng đỏ, giúp ngủ ngon, bổ não

Cải thiện giấc ngủ và giảm căng thẳng

Nhụy hoa nghệ tây được coi là "liệu pháp tự nhiên" giúp xua tan căng thẳng thần kinh. Hoạt chất crocin và safranal trong nhụy hoa nghệ tây có khả năng tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích sản sinh serotonin (hormone hạnh phúc). Nhờ đó, sử dụng nhuỵ hoa nghệ tây đều đặn giúp làm dịu tâm trí, giảm triệu chứng lo ướt, trầm cảm nhẹ và hỗ trợ người bị mất ngủ mạn tính dễ dàng đi vào giấc ngủ sâu, tự nhiên mà không gây mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Tăng cường sức khỏe tim mạch, điều hòa huyết áp

Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong nhụy hoa nghệ tây giúp bảo vệ động mạch và tế bào cơ tim khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Nhụy hoa nghệ tây hỗ trợ hạ mức cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch và cải thiện độ đàn hồi của mạch máu. Đồng thời, các khoáng chất như kali và magie trong dược liệu này giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên tim và hạ thấp nguy cơ đột quỵ.

Nhụy hoa nghệ tây giúp xua tan căng thẳng thần kinh. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện trí nhớ, phòng ngừa suy giảm thần kinh

Nhiều nghiên cứu y khoa hiện đại đã chỉ ra rằng các hợp chất trong saffron có khả năng cải thiện chức năng não bộ, tăng cường khả năng ghi nhớ và tập trung. Đặc biệt, nhờ tác dụng chống oxy hóa mạnh, nhụy hoa nghệ tây giúp bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi quá trình thoái hóa, hỗ trợ hiệu quả trong việc phòng ngừa và làm chậm sự tiến triển của các bệnh lý thần kinh ở người cao tuổi như Alzheimer hay Parkinson.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Nhụy hoa nghệ tây là trợ thủ đắc lực cho những ai đang trong lộ trình kiểm soát cân nặng. Nhụy hoa nghệ tây giúp kiềm chế cảm giác thèm ăn, tăng cảm giác no lâu, từ đó hạn chế việc ăn vặt do căng thẳng. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu còn cho thấy nhụy hoa nghệ tây còn hỗ trợ cải thiện độ nhạy của insulin, giúp điều hòa lượng đường trong máu ổn định, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường tuýp 2.

Giảm đau bụng kinh và cải thiện sức khỏe sinh lý

Đối với phụ nữ, nhụy hoa nghệ tây giúp làm dịu các triệu chứng khó chịu của hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) như đau lưng, đau bụng kinh, gắt gỏng và nổi mụn nhờ khả năng cân bằng nội tiết tố. Đối với cả nam và nữ, nhụy hoa nghệ tây còn được chứng minh có tác dụng tăng cường chức năng sinh lý một cách an toàn, tự nhiên.