Loại quả ngoài xù xì, trong mọng nước, vừa ngon vừa bổ cứ ra chợ là có

Nguồn chất chống oxy hóa

Quả chôm chôm rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa mạnh. Chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào của bạn khỏi những tổn thương hàng ngày do quá trình lão hóa gây ra. Khi tế bào hoạt động, chúng tạo ra các chất thải gọi là gốc tự do. Gốc tự do có thể làm hỏng tế bào và DNA. Việc tiêu thụ chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do. Chất chống oxy hóa đã được chứng minh là làm giảm tổn thương tế bào và có khả năng giảm nguy cơ ung thư ở nhiều người.

Bảo vệ hệ miễn dịch của bạn

Quả chôm chôm đã được chứng minh là hỗ trợ sức khỏe hệ miễn dịch theo nhiều cách. Thứ nhất, vitamin C trong quả chôm chôm có liên quan đến chức năng và sức khỏe miễn dịch. Thường xuyên tiêu thụ đủ vitamin C có thể giúp hỗ trợ sức khỏe miễn dịch lâu dài. Thứ hai, các nghiên cứu ban đầu cho thấy một số chiết xuất từ ​​quả chôm chôm có thể giúp chống lại nhiễm trùng. Những chiết xuất này có thể ngăn chặn virus nhân lên, giúp hệ miễn dịch của bạn chống lại vi trùng dễ dàng hơn.

Chôm chôm là loại trái cây nhiệt đới vô cùng quen thuộc và được yêu thích tại Việt Nam nhờ hương vị ngọt ngào, mọng nước. (Ảnh: VietNamNet)

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Quả chôm chôm có thể giúp hệ tiêu hóa của bạn khỏe mạnh hơn. Chúng cung cấp chất xơ ở cả dạng hòa tan và không hòa tan. Chất xơ trong chôm chôm có thể giúp giảm táo bón bằng cách tăng khối lượng phân. Chất xơ không hòa tan cũng nuôi dưỡng các vi khuẩn "tốt" trong hệ tiêu hóa, giúp ruột xử lý các loại thức ăn phức tạp dễ dàng hơn.

Hỗ trợ giảm cân

Chôm chôm giúp giảm cân về lâu dài nhờ hàm lượng calo thấp. Thêm vào đó, nó chứa một lượng chất xơ đáng kể. Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung chất xơ có thể hỗ trợ giảm cân. Ngoài ra, chôm chôm có thể giúp cảm thấy no kéo dài lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn.

Giúp hấp thụ sắt

Thiếu máu có thể xảy ra do nồng độ sắt thấp. Có một số triệu chứng của thiếu máu như yếu ớt, mệt mỏi và da xanh xao. Quả chôm chôm chứa một lượng vitamin C đáng kể. Các nghiên cứu cho thấy vitamin C trong quả chôm chôm có thể cải thiện sự hấp thụ sắt. Chúng chuyển hóa sắt từ thực phẩm thành dạng dễ hấp thụ hơn. Cuối cùng, điều này giúp ngăn ngừa thiếu máu.