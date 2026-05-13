Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm

Thứ Tư, 05:45, 13/05/2026
VOV.VN - Lá sen từ lâu đã không còn xa lạ trong văn hóa Việt Nam, không chỉ xuất hiện trong những gói xôi thơm nồng hay những bức tranh thủy mặc, mà còn là một vị thuốc tự nhiên cực tốt cho sức khỏe.

Hỗ trợ giảm cân

Lá sen là người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai đang muốn tìm lại vóc dáng thon gọn một cách tự nhiên. Trong lá sen có chứa một số alkaloid như roemerin, nuciferin. Các alcaloid này khi vào trong cơ thể có tác dụng hỗ trợ phân giải chất béo, thúc đẩy bài xuất chúng ra ngoài cơ thể.

Đồng thời cellulose trong lá sen lại làm tăng nhu động ruột, giúp bài tiết các chất độc ra ngoài. Thay vì tìm đến các loại thuốc giảm cân cấp tốc đầy rủi ro, một tách trà lá sen mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm mỡ máu và mỡ nội tạng một cách bền vững mà không gây mệt mỏi cho cơ thể.

Giải pháp vàng cho giấc ngủ

Chất nuciferine có trong lá sen tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, giúp làm dịu cảm giác lo âu và đưa cơ thể vào trạng thái thư giãn sâu. Chỉ cần một ly nước lá sen ấm trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, bạn sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ mà không còn trằn trọc, giúp tinh thần tỉnh táo và sảng khoái hơn vào sáng hôm sau.

Lá sen là người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai đang muốn tìm lại vóc dáng thon gọn một cách tự nhiên. (Ảnh minh họa)

Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu y học hiện đại phát hiện ra rằng flavonoids có trong lá sen là một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do, cải thiện chức năng của tim và mạch máu, dự phòng bệnh lý mạch vành…Lá sen cũng có chứa natri và kali, đây là những chất có tác dụng kiềm hãm tăng huyết áp, giảm cholesterol, duy trì nhịp tim ổn định qua đó nâng cao sức khỏe hệ tim mạch.

Hạ huyết áp

Nhiều người bệnh có mỡ máu cao đồng thời lại có kèm tăng huyết áp, hai bệnh cảnh này kết hợp có thể gây ra rất nhiều biến chứng đến hệ tim mạch, hệ thần kinh… Các nghiên cứu chỉ ra rằng Nuciferin có trong lá sen có tác dụng làm giãn nở mạch máu, từ đó hỗ trợ điều trị rối loạn huyết áp, hạ huyết áp.

Thanh nhiệt, giải độc

Lá sen có tính bình và khả năng thanh lọc cơ thể tuyệt vời, đặc biệt hữu ích trong việc trị nóng trong và mụn nội tiết. Nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, loại lá này giúp ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giúp da dẻ trở nên hồng hào, sáng mịn hơn. Việc uống nước lá sen không chỉ giúp gan thận làm việc nhẹ nhàng hơn mà còn là cách làm đẹp từ bên trong, mang lại vẻ tươi trẻ bền lâu mà không cần đến mỹ phẩm đắt tiền.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Lá sen là một vị thuốc Đông y có tác dụng lợi tiểu, làm tăng quá trình chuyển hóa nước trong cơ thể. Alkaloid và cellulose trong lá sen có tác dụng thúc đẩy quá trình tiết dịch tiêu hóa và nhu động ruột từ đó giúp ngăn ngừa và điều trị táo bón.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Cây thuốc quý mọc dại khắp vườn, biết sử dụng tốt chẳng kém thuốc bổ đắt tiền

Không còn là bệnh tuổi già: Bệnh mạn tính đang tấn công người trẻ

Triệu chứng nhiễm virus Hanta dễ nhầm với các bệnh khác, làm gì để phòng ngừa?

