Loại rau chẳng cần nấu chín vẫn là thuốc bổ tim mạch, giúp giảm cân cực tốt

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm hỗ trợ ăn kiêng thì cần tây chính là câu trả lời. Nhờ hàm lượng calo cực thấp và lượng nước cao, cần tây giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn mà không lo dư thừa năng lượng.

Kiểm soát và ổn định huyết áp

Trong cần tây có chứa phthalides - một hoạt chất sinh học có tác dụng làm thư giãn các cơ trơn nội mạc mạch máu. Cơ chế này giúp mạch máu giãn nở, máu lưu thông tốt hơn, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp một cách tự nhiên và an toàn cho người cao huyết áp.

Cần tây trở thành "ngôi sao" trong xu hướng sống khỏe toàn cầu. (Ảnh minh hoạ: VTC News)

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ, kháng viêm cao

Cần tây là "kho báu" chứa ít nhất 12 loại chất chống oxy hóa khác nhau (bao gồm apigenin và luteolin). Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể - nguyên nhân gốc rễ dẫn đến viêm khớp, loãng xương hay các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ hòa tan và không hòa tan trong cần tây hoạt động như một chất bôi trơn tự nhiên cho đường ruột. Ăn hoặc uống nước ép cần tây giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi nguy cơ viêm loét.

Giảm lượng cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch

Hợp chất 3-n-butylphthalide (3nB) tạo nên mùi thơm đặc trưng của cần tây cũng chính là vũ khí giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Sử dụng cần tây đều đặn giúp ngăn ngừa tích tụ mảng bám ở thành động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ.

Thúc đẩy giải độc gan và thanh nhiệt

Nhờ đặc tính lợi tiểu tự nhiên, cần tây thúc đẩy cơ thể đào thải độc tố, axit uric dư thừa ra ngoài qua đường tiết niệu. Các chất chống oxy hóa trong loại rau này cũng hỗ trợ tăng cường chức năng gan, bảo vệ gan khỏi các tổn thương do thực phẩm bẩn hoặc rượu bia.

Nuôi dưỡng làn da sáng mịn từ bên trong

Với 95% là nước kết hợp cùng Vitamin A, C, E, cần tây là "mỹ phẩm sinh học" giúp cấp ẩm tuyệt vời cho da. Các hoạt chất kháng viêm trong cần tây còn hỗ trợ giảm mụn trứng cá, làm chậm quá trình lão hóa, mang lại làn da căng bóng.