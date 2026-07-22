English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại rau chẳng cần nấu chín vẫn là thuốc bổ tim mạch, giúp giảm cân cực tốt

Thứ Tư, 05:45, 22/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ một loại rau gia vị quen thuộc trong căn bếp, cần tây đã nhanh chóng trở thành "ngôi sao" trong xu hướng sống khỏe toàn cầu. Từ các ngôi sao nổi tiếng đến các chuyên gia dinh dưỡng đều hết lời ca ngợi nước ép cần tây. Vậy cần tây có tác dụng gì cho sức khỏe?

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm hỗ trợ ăn kiêng thì cần tây chính là câu trả lời. Nhờ hàm lượng calo cực thấp và lượng nước cao, cần tây giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn mà không lo dư thừa năng lượng.

Kiểm soát và ổn định huyết áp

Trong cần tây có chứa phthalides - một hoạt chất sinh học có tác dụng làm thư giãn các cơ trơn nội mạc mạch máu. Cơ chế này giúp mạch máu giãn nở, máu lưu thông tốt hơn, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp một cách tự nhiên và an toàn cho người cao huyết áp.

loai rau chang can nau chin van la thuoc bo tim mach, giup giam can cuc tot hinh anh 1
Cần tây trở thành "ngôi sao" trong xu hướng sống khỏe toàn cầu. (Ảnh minh hoạ: VTC News)

Chất chống oxy hóa mạnh mẽ, kháng viêm cao

Cần tây là "kho báu" chứa ít nhất 12 loại chất chống oxy hóa khác nhau (bao gồm apigenin và luteolin). Các chất này giúp trung hòa các gốc tự do, giảm tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể - nguyên nhân gốc rễ dẫn đến viêm khớp, loãng xương hay các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Chất xơ hòa tan và không hòa tan trong cần tây hoạt động như một chất bôi trơn tự nhiên cho đường ruột. Ăn hoặc uống nước ép cần tây giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi nguy cơ viêm loét.

Giảm lượng cholesterol xấu, bảo vệ tim mạch

Hợp chất 3-n-butylphthalide (3nB) tạo nên mùi thơm đặc trưng của cần tây cũng chính là vũ khí giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Sử dụng cần tây đều đặn giúp ngăn ngừa tích tụ mảng bám ở thành động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ.

Thúc đẩy giải độc gan và thanh nhiệt

Nhờ đặc tính lợi tiểu tự nhiên, cần tây thúc đẩy cơ thể đào thải độc tố, axit uric dư thừa ra ngoài qua đường tiết niệu. Các chất chống oxy hóa trong loại rau này cũng hỗ trợ tăng cường chức năng gan, bảo vệ gan khỏi các tổn thương do thực phẩm bẩn hoặc rượu bia.

Nuôi dưỡng làn da sáng mịn từ bên trong

Với 95% là nước kết hợp cùng Vitamin A, C, E, cần tây là "mỹ phẩm sinh học" giúp cấp ẩm tuyệt vời cho da. Các hoạt chất kháng viêm trong cần tây còn hỗ trợ giảm mụn trứng cá, làm chậm quá trình lão hóa, mang lại làn da căng bóng.

nen-an-trung-ga-vao-thoi-diem-nao.png

Ăn 1 quả trứng mỗi sáng: Khắc tinh của mỡ thừa, bổ não lại cực sáng mắt

VOV.VN - Bữa sáng luôn được coi là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, quyết định mức năng lượng và hiệu suất làm việc của bạn suốt cả ngày dài. Giữa vô vàn lựa chọn cho thực đơn buổi sáng, trứng gà nổi lên như một "siêu thực phẩm" vừa rẻ tiền, dễ chế biến lại sở hữu giá trị dinh dưỡng cao bậc nhất.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Không nặn mụn nhưng vẫn bị rỗ mặt, vì sao?
Không nặn mụn nhưng vẫn bị rỗ mặt, vì sao?

VOV.VN - Nhiều người cho rằng, chỉ tự nặn mụn mới gây sẹo rỗ, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Mụn viêm kéo dài hoặc tổn thương ăn sâu vào da cũng có thể để lại sẹo nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách.

Không nặn mụn nhưng vẫn bị rỗ mặt, vì sao?

Không nặn mụn nhưng vẫn bị rỗ mặt, vì sao?

VOV.VN - Nhiều người cho rằng, chỉ tự nặn mụn mới gây sẹo rỗ, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy. Mụn viêm kéo dài hoặc tổn thương ăn sâu vào da cũng có thể để lại sẹo nếu không được điều trị và chăm sóc đúng cách.

"Vợ khỏe không?" - Dòng chữ sau ca ghép phổi 8 giờ khiến vợ bật khóc
"Vợ khỏe không?" - Dòng chữ sau ca ghép phổi 8 giờ khiến vợ bật khóc

VOV.VN - Sau gần 2 năm sống phụ thuộc máy thở, chỉ có thể ngồi ngủ vì xơ phổi giai đoạn cuối, người đàn ông 59 tuổi được ghép phổi thành công từ nguồn tạng hiến.

"Vợ khỏe không?" - Dòng chữ sau ca ghép phổi 8 giờ khiến vợ bật khóc

"Vợ khỏe không?" - Dòng chữ sau ca ghép phổi 8 giờ khiến vợ bật khóc

VOV.VN - Sau gần 2 năm sống phụ thuộc máy thở, chỉ có thể ngồi ngủ vì xơ phổi giai đoạn cuối, người đàn ông 59 tuổi được ghép phổi thành công từ nguồn tạng hiến.

Cách tăng lượng protein mỗi ngày mà không cần phụ thuộc vào trứng
Cách tăng lượng protein mỗi ngày mà không cần phụ thuộc vào trứng

VOV.VN - Trứng là nguồn protein quen thuộc nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Chỉ với vài thay đổi trong cách lựa chọn và kết hợp thực phẩm, bạn vẫn có thể tăng lượng protein trong bữa ăn hàng ngày, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo sự đa dạng.

Cách tăng lượng protein mỗi ngày mà không cần phụ thuộc vào trứng

Cách tăng lượng protein mỗi ngày mà không cần phụ thuộc vào trứng

VOV.VN - Trứng là nguồn protein quen thuộc nhưng không phải lựa chọn duy nhất. Chỉ với vài thay đổi trong cách lựa chọn và kết hợp thực phẩm, bạn vẫn có thể tăng lượng protein trong bữa ăn hàng ngày, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà vẫn đảm bảo sự đa dạng.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe