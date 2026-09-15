Loại rau được ví như “thuốc bổ” cho tim mạch và xương khớp

Xương chắc khỏe và ngăn ngừa loãng xương

Cải cầu vồng là một trong những nguồn cung cấp Vitamin K tự nhiên dồi dào nhất mà bạn có thể thêm vào bữa ăn hàng ngày. Vitamin K đóng vai trò là chất kích hoạt Osteocalcin - loại protein chính giúp gắn Canxi vào khung xương, từ đó làm tăng mật độ khoáng của xương và giảm thiểu nguy cơ rạn gãy.

Bên cạnh đó, sự kết hợp cùng Canxi và Magie có sẵn trong loại rau này giúp duy trì cấu trúc xương vững chắc, đặc biệt cần thiết cho người cao tuổi và phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Cải cầu vồng chứa lượng lớn khoáng chất như Kali, Magie và Canxi - nhóm khoáng chất vàng có tác dụng điều hòa huyết áp hiệu quả. Kali giúp cơ thể đào thải lượng Natri dư thừa qua đường tiểu, đồng thời làm thư giãn thành mạch máu, giảm áp lực lên hệ thống tuần hoàn.

Hơn nữa, chất xơ hòa tan trong cải cầu vồng còn hỗ trợ liên kết với axit mật để đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể, từ đó ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện.

Cải cầu vồng là một trong những "siêu thực phẩm" giàu dinh dưỡng bậc nhất, tốt cho sức khoẻ nếu sử dụng đúng cách. (Ảnh: VTC News)

Giảm viêm và tăng cường miễn dịch

Sắc màu rực rỡ trên phần cọng của cải cầu vồng không chỉ để ngắm nhìn mà chính là nguồn gốc của Betalain – một nhóm chất chống oxy hóa và chống viêm cực mạnh. Betalain cùng với Vitamin C và E giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do stress oxy hóa.

Việc giảm nhẹ các phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên mà còn làm giảm nguy cơ mắc các bệnh lý nguy hiểm như ung thư hay viêm khớp.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân an toàn, cải cầu vồng chính là ứng viên sáng giá. Với lượng calo cực kỳ thấp (chỉ khoảng 20 kcal/100g) nhưng lại dồi dào nước và chất xơ, loại rau này giúp bạn nhanh chóng lấp đầy dạ dày mà không lo nạp quá nhiều năng lượng.

Chất xơ trong cải cầu vồng giúp kéo dài thời gian tiêu hóa, duy trì cảm giác no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa giờ và hỗ trợ quá trình đốt mỡ diễn ra thuận lợi hơn.

Cải thiện hệ tiêu hóa và nhuận tràng

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là gốc rễ của một cơ thể dẻo dai, và cải cầu vồng cung cấp lượng chất xơ dồi dào giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Chất xơ không hòa tan làm tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn, từ đó ngăn ngừa và điều trị hiệu quả tình trạng táo bón.

Ngoài ra, các chất chống oxy hóa trong rau còn giúp làm dịu niêm mạc ruột, giảm tình trạng hội chứng ruột kích thích (IBS) và hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng tối ưu.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Cải cầu vồng chứa hàm lượng Beta-carotene (tiền chất Vitamin A) cùng hai chất chống oxy hóa quan trọng cho mắt là Lutein và Zeaxanthin. Các hợp chất này tập trung nhiều ở võng mạc, hoạt động như một bộ lọc ánh sáng xanh tự nhiên, bảo vệ tế bào mắt khỏi tác hại của tia UV và thiết bị điện tử. Ăn cải cầu vồng thường xuyên giúp bạn giảm chứng khô mắt, cải thiện thị lực ban đêm và ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể khi về già.

Thúc đẩy quá trình đào thải độc tố cơ thể

Các sắc tố Betalain có trong cải cầu vồng được chứng minh là có khả năng hỗ trợ các enzyme trong gan thực hiện quá trình giải độc phase II. Nhờ đó, cơ thể có thể trung hòa và loại bỏ các kim loại nặng, hóa chất tồn dư hay chất thải chuyển hóa một cách hiệu quả hơn. Bổ sung cải cầu vồng vào chế độ ăn giúp giảm bớt gánh nặng cho gan, giữ cho hệ bài tiết luôn hoạt động ở trạng thái mượt mà nhất.