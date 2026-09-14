Vị thuốc tỏa mùi thơm đặc biệt, giúp đẹp dáng, bảo vệ tim mạch

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Vỏ cam là nguồn cung cấp pectin vô cùng dồi dào - một loại chất xơ hòa tan giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón hiệu quả. Bên cạnh đó, các hợp chất tinh dầu tự nhiên trong vỏ cam còn có khả năng kích thích tiết enzym tiêu hóa, giúp giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng và cảm giác khó chịu sau khi ăn.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Hàm lượng Vitamin C trong vỏ cam cao gần gấp đôi so với phần tép cam, đóng vai trò là hàng rào bảo vệ vững chắc cho hệ miễn dịch trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Ngoài ra, sự kết hợp giữa Vitamin C và các hợp chất flavonoid như hesperidin hay nobiletin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm viêm nhiễm và tăng cường sức đề kháng tự nhiên cho cơ thể.

Vỏ cam chứa lượng chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa cao hơn hẳn so với phần tép cam bên trong. (Ảnh: VTC News)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu

Hoạt chất hesperidin tìm thấy nhiều trong lớp vỏ trắng của quả cam đã được nghiên cứu chứng minh có khả năng hỗ trợ hạ mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu. Việc tiêu thụ vỏ cam đúng cách giúp cải thiện độ đàn hồi của mạch máu, hỗ trợ điều hòa huyết áp và giảm thiểu rủi ro mắc các bệnh lý liên quan đến tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng tự nhiên

Nhờ chứa hàm lượng chất xơ cao nhưng lại rất ít calo, vỏ cam giúp tạo cảm giác no lâu và giảm cơn thèm ăn một cách hiệu quả. Các vitamin và hợp chất thực vật trong vỏ cam cũng góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể chuyển hóa năng lượng tốt hơn trong các chế độ ăn kiêng giữ dáng.

Cải thiện sức khỏe răng miệng và hơi thở

Với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, tinh dầu vỏ cam giúp tiêu diệt các vi khuẩn có hại bám trong khoang miệng, từ đó ngăn ngừa hôi miệng và bảo vệ nướu. Thói quen sử dụng mặt trong của vỏ cam tươi chà nhẹ lên răng còn hỗ trợ làm sạch mảng bám nhẹ và mang lại hơi thở thơm mát tự nhiên.