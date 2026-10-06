Cây thuốc dưỡng gan, bổ thận có thể ngừa ung thư, thường dùng làm gia vị

Lợi tiểu

Một trong những tác dụng nổi tiếng nhất của rau ngò om là khả năng lợi tiểu và hỗ trợ điều trị sỏi thận nhỏ. Các chất trong ngò om giúp làm giãn mạch máu, tăng lượng nước tiểu và hỗ trợ bào mòn, đẩy các tinh thể sỏi ra ngoài theo đường tiết niệu.

Kháng khẩu và chống viêm

Hàm lượng tinh dầu và flavonoid phong phú trong ngò om có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ. Loại rau này hỗ trợ ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây bệnh, giúp giảm sưng viêm đường hô hấp, viêm họng hoặc các vết nhiễm trùng nhẹ.

Ngò om (rau ngổ) còn là vị thuốc Đông y giàu dưỡng chất mang lại nhiều lợi ích sức khỏe kinh ngạc. (Ảnh: VTC News)

Giảm co thắt và hỗ trợ tiêu hóa

Ngò om có tác dụng làm thư giãn các cơ trơn trong hệ tiêu hóa. Nhờ đó, ăn ngò om giúp giảm các cơn co thắt dạ dày, đầy hơi, chướng bụng và cải thiện cảm giác ngon miệng trong bữa ăn.

Giải độc gan và thanh nhiệt cơ thể

Theo y học cổ truyền, rau ngò om có tính mát, vị cay thanh, giúp thanh nhiệt, giải độc gan hiệu quả. Sử dụng ngò om thường xuyên giúp cơ thể đào thải độc tố tốt hơn, giảm tình trạng nóng trong và mụn nhọt.

Cải thiện sức khỏe làn da

Nhờ chứa nhiều vitamin C và các chất chống oxy hóa, ngò om giúp bảo vệ da khỏi các tác nhân gây lão hóa. Tính kháng khuẩn của rau cũng hỗ trợ ngăn ngừa mụn trứng cá và làm dịu các vùng da bị kích ứng.

Hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp

Các hợp chất chống viêm tự nhiên trong rau ngò om hỗ trợ xoa dịu các cơn đau nhức nhẹ ở khớp xương, cơ bắp. Đây là thực phẩm bổ sung tuyệt vời cho người lớn tuổi hoặc người thường xuyên vận động nặng.

Hạ huyết áp và tốt cho tim mạch

Nhờ tác dụng giãn mạch nhẹ và lợi tiểu, rau ngò om hỗ trợ điều hòa lưu thông máu và giữ mức huyết áp ở trạng thái ổn định, giảm bớt áp lực lên hệ tim mạch.

Ức chế sự phát triển tế bào ung thư

Hoạt chất nevadensin chiết xuất từ ngò om cho thấy có công dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, tuyến tiền liệt.