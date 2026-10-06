Thứ quả nhỏ bé có đủ màu sắc, ăn thường xuyên trẻ da, sáng mắt lại bổ đủ đường

Bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp

Ăn nho thường xuyên là giải pháp tự nhiên giúp củng cố sức khỏe hệ tuần hoàn. Lượng Kali dồi dào trong nho giúp cơ thể đào thải bớt Natri dư thừa, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch và hỗ trợ hạ huyết áp. Đặc biệt, hoạt chất Resveratrol cùng các Polyphenol ngăn chặn sự oxy hóa của cholesterol xấu (LDL), hạn chế sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ hay cơ thót tim.

Ngăn ngừa lão hóa và chăm sóc làn da tươi trẻ

Nho được coi là "thần dược" chống lão hóa nhờ chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Resveratrol có khả năng kích hoạt các gen liên quan đến sự trường thọ của tế bào (Sirtuins). Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Vitamin C và các hợp chất Polyphenol giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên, duy trì độ đàn hồi cho da, giảm nếp nhăn và bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia cực tím (UV).

Quả nho được mệnh danh là một trong những "siêu thực phẩm" giàu dinh dưỡng nhất. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường trí nhớ, bảo vệ chức năng não bộ

Việc bổ sung nho vào chế độ ăn hàng ngày mang lại nhiều lợi ích cho hệ thần kinh trung ương. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất chống oxy hóa trong nho giúp cải thiện lưu lượng máu đến não, thúc đẩy khả năng tiếp thu và ghi nhớ thông tin. Dùng nho đều đặn còn hỗ trợ giảm bớt tình trạng suy giảm trí nhớ do tuổi tác và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt

Trái nho chứa hai hợp chất bảo vệ mắt quan trọng là Lutein và Zeaxanthin. Bộ đôi này có khả năng lọc ánh sáng xanh có hại và bảo vệ các tế bào võng mạc khỏi tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Ăn nho thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt phổ biến ở người lớn tuổi như thoái hóa điểm vàng (AMD) và đục thủy tinh thể.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Nhờ lượng Vitamin C, Vitamin A cùng các chất kháng khuẩn tự nhiên, nho giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể. Các catechin và quercetin trong nho có đặc tính chống vi-rút và kháng khuẩn, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thông thường như cảm cúm hoặc viêm họng.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Nho chứa hàm lượng nước cao cùng lượng xơ tự nhiên đáng kể. Sự kết hợp này giúp duy trì độ ẩm cho nhu động ruột, làm mềm phân và kích thích tiêu hóa mượt mà hơn. Ăn cả vỏ nho cung cấp nguồn xơ không hòa tan giúp làm sạch đường ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón mãn tính.