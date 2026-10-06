English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thứ quả nhỏ bé có đủ màu sắc, ăn thường xuyên trẻ da, sáng mắt lại bổ đủ đường

Thứ Ba, 14:00, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc duy trì thói quen ăn nho thường xuyên mang lại những giá trị vượt trội cho sức khỏe toàn diện, từ bảo vệ hệ tim mạch, ngăn ngừa lão hóa cho đến củng cố thị lực.

Bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp

Ăn nho thường xuyên là giải pháp tự nhiên giúp củng cố sức khỏe hệ tuần hoàn. Lượng Kali dồi dào trong nho giúp cơ thể đào thải bớt Natri dư thừa, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch và hỗ trợ hạ huyết áp. Đặc biệt, hoạt chất Resveratrol cùng các Polyphenol ngăn chặn sự oxy hóa của cholesterol xấu (LDL), hạn chế sự hình thành mảng xơ vữa động mạch và làm giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ hay cơ thót tim.

Ngăn ngừa lão hóa và chăm sóc làn da tươi trẻ

Nho được coi là "thần dược" chống lão hóa nhờ chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Resveratrol có khả năng kích hoạt các gen liên quan đến sự trường thọ của tế bào (Sirtuins). Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa Vitamin C và các hợp chất Polyphenol giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên, duy trì độ đàn hồi cho da, giảm nếp nhăn và bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia cực tím (UV).

thu qua nho be co du mau sac, an thuong xuyen tre da, sang mat lai bo du duong hinh anh 1
Quả nho được mệnh danh là một trong những "siêu thực phẩm" giàu dinh dưỡng nhất. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường trí nhớ, bảo vệ chức năng não bộ

Việc bổ sung nho vào chế độ ăn hàng ngày mang lại nhiều lợi ích cho hệ thần kinh trung ương. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các hợp chất chống oxy hóa trong nho giúp cải thiện lưu lượng máu đến não, thúc đẩy khả năng tiếp thu và ghi nhớ thông tin. Dùng nho đều đặn còn hỗ trợ giảm bớt tình trạng suy giảm trí nhớ do tuổi tác và ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt

Trái nho chứa hai hợp chất bảo vệ mắt quan trọng là Lutein và Zeaxanthin. Bộ đôi này có khả năng lọc ánh sáng xanh có hại và bảo vệ các tế bào võng mạc khỏi tổn thương do căng thẳng oxy hóa. Ăn nho thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt phổ biến ở người lớn tuổi như thoái hóa điểm vàng (AMD) và đục thủy tinh thể.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Nhờ lượng Vitamin C, Vitamin A cùng các chất kháng khuẩn tự nhiên, nho giúp củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể. Các catechin và quercetin trong nho có đặc tính chống vi-rút và kháng khuẩn, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thông thường như cảm cúm hoặc viêm họng.

Cải thiện hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Nho chứa hàm lượng nước cao cùng lượng xơ tự nhiên đáng kể. Sự kết hợp này giúp duy trì độ ẩm cho nhu động ruột, làm mềm phân và kích thích tiêu hóa mượt mà hơn. Ăn cả vỏ nho cung cấp nguồn xơ không hòa tan giúp làm sạch đường ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón mãn tính.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hến giàu dinh dưỡng đến đâu? Ai nên thận trọng khi ăn?
Hến giàu dinh dưỡng đến đâu? Ai nên thận trọng khi ăn?

VOV.VN - Hến là thực phẩm quen thuộc, cung cấp protein, sắt, vitamin nhóm B và nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, ăn hến thế nào để tận dụng giá trị dinh dưỡng và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe là điều không phải ai cũng biết.

Hến giàu dinh dưỡng đến đâu? Ai nên thận trọng khi ăn?

Hến giàu dinh dưỡng đến đâu? Ai nên thận trọng khi ăn?

VOV.VN - Hến là thực phẩm quen thuộc, cung cấp protein, sắt, vitamin nhóm B và nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, ăn hến thế nào để tận dụng giá trị dinh dưỡng và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe là điều không phải ai cũng biết.

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe đến đâu? Những điều cần biết trước khi ăn
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe đến đâu? Những điều cần biết trước khi ăn

VOV.VN - Mộc nhĩ cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng sử dụng không đúng cách, nhất là ngâm quá lâu hoặc dùng nấm kém chất lượng, có thể gây hại cho sức khỏe.

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe đến đâu? Những điều cần biết trước khi ăn

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe đến đâu? Những điều cần biết trước khi ăn

VOV.VN - Mộc nhĩ cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhưng sử dụng không đúng cách, nhất là ngâm quá lâu hoặc dùng nấm kém chất lượng, có thể gây hại cho sức khỏe.

4 loại nước ai cũng thích nhưng uống nhiều lại thành “vua hại thận”
4 loại nước ai cũng thích nhưng uống nhiều lại thành “vua hại thận”

VOV.VN - Có 4 loại nước uống cực kỳ phổ biến, được rất nhiều người ưa chuộng nếu sử dụng quá nhiều lại là "kẻ thù thầm lặng" làm suy giảm chức năng thận một cách nhanh chóng.

4 loại nước ai cũng thích nhưng uống nhiều lại thành “vua hại thận”

4 loại nước ai cũng thích nhưng uống nhiều lại thành “vua hại thận”

VOV.VN - Có 4 loại nước uống cực kỳ phổ biến, được rất nhiều người ưa chuộng nếu sử dụng quá nhiều lại là "kẻ thù thầm lặng" làm suy giảm chức năng thận một cách nhanh chóng.

Thích ăn cá chiên, làm sao để bớt dầu mỡ và muối?
Thích ăn cá chiên, làm sao để bớt dầu mỡ và muối?

VOV.VN - Cá giàu protein, cá béo còn cung cấp omega-3 tốt cho tim mạch, nhưng cách chiên có thể làm tăng lượng dầu và natri. Điều chỉnh cách chế biến, gia vị và món ăn kèm giúp thưởng thức cá chiên cân đối hơn.

Thích ăn cá chiên, làm sao để bớt dầu mỡ và muối?

Thích ăn cá chiên, làm sao để bớt dầu mỡ và muối?

VOV.VN - Cá giàu protein, cá béo còn cung cấp omega-3 tốt cho tim mạch, nhưng cách chiên có thể làm tăng lượng dầu và natri. Điều chỉnh cách chế biến, gia vị và món ăn kèm giúp thưởng thức cá chiên cân đối hơn.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe