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Mùa thu ăn gì để phổi khỏe, họng bớt khô? 4 loại rau nên biết

Thứ Bảy, 15:09, 03/10/2026
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VOV.VN - Mướp, củ cải trắng, củ sen và cải thìa giàu nước, chất xơ, vitamin và khoáng chất, góp phần bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ sức khỏe hô hấp. Khi thời tiết hanh khô, bổ sung các loại rau củ này cùng việc uống đủ nước có thể giúp hạn chế cảm giác khô miệng, khô họng.

Mướp

Mướp chứa nhiều nước, chất xơ cùng một số vitamin và khoáng chất, có thể góp phần bổ sung nước từ thực phẩm và hỗ trợ chế độ ăn cân đối, nhất là khi thời tiết khô hanh. Canh mướp cũng dễ ăn, giúp tăng lượng chất lỏng trong bữa ăn nhưng không thay thế việc uống đủ nước. Có thể nấu mướp với tôm, thịt nạc hoặc trứng, ưu tiên các cách chế biến như nấu canh, luộc, xào ít dầu. Tuy nhiên, không nên xem mướp là thực phẩm có tác dụng “làm sạch phổi” hay điều trị ho.

mua thu an gi de phoi khoe, hong bot kho 4 loai rau nen biet hinh anh 1

Củ cải trắng

Củ cải trắng chứa nhiều nước, chất xơ và vitamin C, có thể góp phần bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ chế độ ăn đa dạng. Một số bằng chứng cho thấy chế độ ăn giàu rau củ, trái cây có liên quan đến sức khỏe hô hấp tốt hơn, nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định riêng củ cải trắng có thể phòng ngừa hay điều trị bệnh phổi. Các món canh củ cải nấu với thịt nạc, tôm hoặc cá cũng dễ ăn, bổ sung thêm nước khi khô họng, nhưng không thay thế việc uống đủ nước. Nếu khô họng kéo dài hoặc kèm ho, sốt, khó nuốt, khó thở, nên đi khám để xác định nguyên nhân.

mua thu an gi de phoi khoe, hong bot kho 4 loai rau nen biet hinh anh 2

Củ sen

Củ sen cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất, góp phần làm đa dạng khẩu phần và hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Một số nghiên cứu ghi nhận chế độ ăn nhiều rau củ quả có liên quan đến sức khỏe hô hấp tốt hơn, nhưng chưa đủ cơ sở khẳng định riêng củ sen có thể điều trị hay phục hồi chức năng phổi. Củ sen có thể nấu canh, hầm với thịt nạc hoặc kết hợp các loại rau củ khác, đồng thời nên đa dạng thực phẩm thay vì chỉ tập trung vào một loại rau.

Cải thìa

Cải thìa giàu nước, chất xơ cùng một số vitamin, khoáng chất như vitamin C, vitamin A, folate và kali, góp phần bổ sung rau xanh cho chế độ ăn cân bằng. Một số nghiên cứu cho thấy ăn nhiều rau củ quả có liên quan đến sức khỏe hô hấp tốt hơn, nhưng chưa đủ bằng chứng về tác dụng riêng của cải thìa đối với phổi. Có thể luộc, hấp, xào hoặc nấu canh, kết hợp với nấm, thịt nạc, cá hay đậu phụ và hạn chế dầu, nước sốt nhiều muối. Bên cạnh chế độ ăn, uống đủ nước, tránh khói thuốc và môi trường quá khô cũng giúp giảm cảm giác khô họng.

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Muốn lá phổi khỏe hơn, đừng bỏ qua 9 thực phẩm này

VOV.VN - Chế độ ăn cân bằng, giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe phổi. Bên cạnh điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, lựa chọn thực phẩm phù hợp giúp người bệnh duy trì thể trạng và sức khỏe hô hấp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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