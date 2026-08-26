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Loại quả mâm cơm nhà nào cũng có, bổ dưỡng chẳng kém nhân sâm lại ít người biết

Thứ Tư, 14:00, 26/08/2026
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VOV.VN - Mướp không chỉ mang hương vị ngọt thanh, thơm dịu dễ ăn trong các món canh hay món xào, quả mướp còn được Đông y và y học hiện đại đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe toàn diện.

Thanh nhiệt, giải độc và làm mát cơ thể

Theo Y học cổ truyền, quả mướp có tính mát, vị ngọt tự nhiên, có tác dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch và giải độc rất tốt. Vào những ngày thời tiết oi bức, thưởng thức một bát canh mướp sẽ giúp cơ thể bù đắp lượng nước đã mất, giảm nhiệt bên trong và hạn chế tình trạng mụn nhọt, nổi mẩn ngứa do nóng trong người.

Hỗ trợ tiêu hóa

Với hàm lượng nước hợp cùng lượng chất xơ dồi dào, quả mướp đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích nhu động ruột và làm mềm phân. Bổ sung mướp vào thực đơn hằng ngày giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua đường tiêu hóa, hỗ trợ ngăn ngừa táo bón và duy trì sự khỏe mạnh cho niêm mạc đại tràng.

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Mướp là loại rau quen thuộc trong căn bếp của mọi gia đình mỗi khi hè về. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho tim mạch và điều hòa huyết áp

Hàm lượng kali tự nhiên cùng các vitamin nhóm B trong quả mướp hỗ trợ thư giãn thành mạch máu, tăng cường lưu thông máu và thúc đẩy đào thải bớt natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Tác động này giúp giữ chỉ số huyết áp ở mức ổn định, giảm áp lực lên hệ thống tuần hoàn và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Dưỡng ẩm, chống lão hóa và làm đẹp da

Vitamin C và vitamin A trong quả mướp là hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sản sinh collagen, giữ cho làn da có độ đàn hồi cao và hạn chế hình thành nếp nhăn. Không chỉ vậy, lượng nước dồi dào trong mướp giúp cấp ẩm cho da từ bên trong, đem lại làn da mịn màng, tươi trẻ và rạng rỡ.

Tăng cường thị lực và bảo vệ đôi mắt

Quả mướp chứa hàm lượng vitamin A đáng kể dưới dạng beta-carotene - dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì sức khỏe của tế bào võng mạc. Việc ăn mướp thường xuyên hỗ trợ tăng cường thị lực vào buổi tối, làm dịu cảm giác khô mỏi mắt và ngăn ngừa nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể khi tuổi tác tăng cao.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nhờ lượng calo cự kỳ thấp nhưng lại giàu chất xơ và nước, quả mướp là thực phẩm tuyệt vời cho những ai đang trong quá trình ăn kịêng hoặc giữ dáng. Chất xơ trong mướp tạo cảm giác no lâu hơn sau bữa ăn, từ đó giúp kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả mà không làm cơ thể bị thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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