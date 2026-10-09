Nước ép để qua đêm có còn tốt? Điều nhiều người chưa biết

Nước ép để qua đêm được không?

Nước ép có thể để qua đêm nếu được bảo quản lạnh liên tục, nhưng chất lượng không còn như lúc mới ép. Vitamin C là thành phần dễ suy giảm do nhạy cảm với oxy, ánh sáng và nhiệt độ; thời gian bảo quản càng lâu, mức hao hụt càng lớn. Nước ép cũng có thể thay đổi màu sắc, mùi vị, đặc biệt như táo hoặc lê dễ bị nâu hóa khi tiếp xúc với oxy. Vì vậy, nên uống ngay sau khi ép; nếu cần chuẩn bị trước, cần hạn chế không khí, ánh sáng và duy trì nhiệt độ lạnh để giảm biến đổi.

Quy trình bảo quản nước ép qua đêm

Chọn dụng cụ chứa phù hợp

Nên sử dụng chai, bình sạch, kín và được thiết kế để đựng thực phẩm. Bình thủy tinh là một lựa chọn phù hợp đối với nước ép trái cây, đặc biệt với các loại có tính acid. Nếu có thể, nên chọn bình thủy tinh tối màu để hạn chế tác động của ánh sáng. Trước khi sử dụng, bình cần được rửa sạch và để khô nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm vi sinh vật.

Nước ép có thể để qua đêm nếu được bảo quản lạnh liên tục, nhưng chất lượng không còn như lúc mới ép

Hạn chế lượng không khí trong bình

Không khí, đặc biệt là oxy, thúc đẩy quá trình oxy hóa và có thể làm vitamin C suy giảm nhanh hơn. Vì vậy, sau khi ép, nên rót nước vào bình gần đầy và đậy nắp kín, hạn chế khoảng trống chứa không khí.

Tuy nhiên, không cần cố ép hoặc làm đầy bình đến mức gây tràn khi đóng nắp. Điều quan trọng là giảm tối đa lượng không khí tiếp xúc với nước ép mà vẫn bảo đảm an toàn khi bảo quản.

Duy trì nhiệt độ lạnh liên tục

Nước ép nên được đưa vào tủ lạnh càng sớm càng tốt sau khi chế biến. Không nên để nước ép ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ; trong điều kiện nhiệt độ môi trường trên 32°C, thời gian này nên rút xuống còn khoảng 1 giờ.

Khi được bảo quản liên tục ở nhiệt độ khoảng 4°C hoặc thấp hơn, quá trình oxy hóa diễn ra chậm hơn và sự phát triển của nhiều loại vi sinh vật cũng được hạn chế.

Bảng thời gian tối đa của các loại nước ép

Mỗi loại nguyên liệu có khả năng giữ màu, mùi vị và dinh dưỡng khác nhau. Nước ép rau xanh, cần tây dễ đổi màu, tách lớp và nên dùng trong 12-24 giờ khi bảo quản lạnh; nước ép cam, dứa có tính acid nhưng vitamin C vẫn hao hụt theo thời gian nên cần dùng sớm. Với táo, lê, nước ép dễ nâu hóa do tiếp xúc với oxy, có thể thêm ít nước cốt chanh, đựng kín và giữ lạnh để hạn chế biến đổi.