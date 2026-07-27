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Phát hiện đậu Hà Lan mọc mầm, nên giữ lại hay bỏ?

Thứ Hai, 11:24, 27/07/2026
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VOV.VN - Phát hiện đậu Hà Lan mọc mầm trong tủ lạnh khiến nhiều người lo lắng và vội vàng bỏ đi. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đậu nảy mầm đều gây hại. Nếu hạt đậu vẫn tươi, không có dấu hiệu hư hỏng và được chế biến đúng cách, bạn vẫn có thể sử dụng an toàn.

Đậu Hà Lan mọc mầm có ăn được không?

Nhiều người lo ngại mọi thực phẩm mọc mầm đều không an toàn. Tuy nhiên, với đậu Hà Lan, câu trả lời là vẫn có thể ăn được nếu hạt còn tươi, không có dấu hiệu hư hỏng. Trong quá trình nảy mầm, hạt bắt đầu phát triển thành cây non, đồng thời một số vitamin và axit amin cũng tăng lên. Vì vậy, đậu Hà Lan mọc mầm không gây hại nếu được bảo quản tốt và chế biến đúng cách.

Vì sao đậu Hà Lan mọc mầm?

Đậu Hà Lan là hạt giống nên có thể tự nảy mầm khi gặp điều kiện thuận lợi, đặc biệt nếu được bảo quản trong môi trường ẩm hoặc để quá lâu. Tuy nhiên, đậu mọc mầm vẫn có thể sử dụng nếu mầm còn non, hạt cứng, vỏ căng, không có mùi lạ, không bị nấm mốc hay nhớt. Trước khi ăn, nên rửa sạch và nấu chín kỹ để đảm bảo an toàn thực phẩm.

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Nhiều người lo ngại mọi thực phẩm mọc mầm đều không an toàn

Khi nào nên bỏ đậu Hà Lan mọc mầm?

Bạn nên loại bỏ đậu Hà Lan mọc mầm nếu hạt đổi màu (vàng, nâu, xuất hiện đốm đen) hoặc có dấu hiệu phân hủy. Ngoài ra, nếu đậu có mùi chua, mốc, hôi, bị mềm nhũn hoặc chảy nước khi bóp nhẹ thì tuyệt đối không nên sử dụng để tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Cách sơ chế đậu Hà Lan mọc mầm an toàn

Để đảm bảo an toàn khi sử dụng, cần: Rửa sạch đậu dưới vòi nước chảy; Có thể giữ hoặc bỏ phần mầm tùy sở thích; Nấu chín kỹ trước khi ăn, không nên ăn sống hoặc chế biến tái, đặc biệt với trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có sức đề kháng kém.

Cách bảo quản đậu Hà Lan hạn chế mọc mầm

Để kéo dài thời gian sử dụng và hạn chế nảy mầm, nên: Bảo quản ở nơi khô ráo hoặc ngăn mát tủ lạnh; Không rửa đậu trước khi cất; Dùng túi lưới, túi giấy hoặc hộp có lỗ thoáng khí thay cho túi nilon kín; Sử dụng sớm sau khi mua để đảm bảo độ tươi và giá trị dinh dưỡng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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