中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sầu riêng bổ dưỡng, đang vào mua nhưng những người này cần tránh xa

Thứ Tư, 08:45, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sầu riêng là một trong những loại quả có mật độ năng lượng lớn, dễ gây tăng đường huyết, tăng cân và rối loạn chuyển hóa nếu ăn không kiểm soát.

Sầu riêng là loại trái cây được nhiều người yêu thích nhờ hương vị đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng cao. Tuy nhiên, TS Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết, đây cũng là một trong những loại quả dễ gây tăng đường huyết, tăng cân và rối loạn chuyển hóa nếu ăn không kiểm soát.

Trong 100g cơm sầu riêng chứa khoảng 147kcal, cao gấp 2-3 lần nhiều loại trái cây phổ biến. Một quả sầu riêng có thể cung cấp tới 1.000-1.500kcal.

Ngoài năng lượng cao, sầu riêng còn chứa khoảng 27g carbohydrate trong mỗi 100g, cùng khoảng 5g chất béo, chủ yếu là chất béo không bão hòa. Đây cũng là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, kali và các chất chống oxy hóa.

sau rieng bo duong, dang vao mua nhung nhung nguoi nay can tranh xa hinh anh 1
Sầu riêng là một trong những loại quả có mật độ năng lượng lớn, dễ gây tăng đường huyết, tăng cân và rối loạn chuyển hóa nếu ăn không kiểm soát. (Ảnh minh họa).

Theo chuyên gia, nhờ chứa 3-4g chất xơ/100g, sầu riêng có thể hỗ trợ tiêu hóa; vitamin C góp phần tăng đề kháng; vitamin B1, B6 tốt cho hệ thần kinh và chuyển hóa. Hàm lượng kali trong loại quả này cũng có lợi cho huyết áp ở người khỏe mạnh. Ngoài ra, tryptophan trong sầu riêng còn giúp cơ thể thư giãn nhẹ.

Tuy nhiên, những lợi ích này chỉ phát huy khi ăn với lượng hợp lý.

“Sầu riêng là loại quả ‘2 trong 1’: vừa nhiều đường, vừa chứa chất béo nên năng lượng rất cao. Đây không phải món ăn vặt nhẹ nhàng mà gần giống một món tráng miệng giàu năng lượng”, Tiến sĩ Giang phân tích.

Một sai lầm phổ biến là nhiều người cho rằng sầu riêng không quá ngọt nên có thể ăn thoải mái. Trên thực tế, dù vị ngọt không gắt, loại quả này vẫn chứa lượng carbohydrate cao, có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Theo chuyên gia, một múi sầu riêng khoảng 80-100g chứa 20-25g carbohydrate, tương đương gần một bát cơm nhỏ. Nếu ăn 2-3 múi, đặc biệt sau bữa ăn chính, lượng đường và năng lượng dễ bị cộng dồn, làm tăng nguy cơ tăng đường huyết, tích mỡ và rối loạn chuyển hóa.

“Khi năng lượng dư thừa kéo dài, cơ thể dễ tăng triglycerid, tích tụ mỡ trong gan, dẫn tới gan nhiễm mỡ, tăng cân và rối loạn mỡ máu. Những thay đổi này thường diễn ra âm thầm nên nhiều người không nhận ra”, Tiến sĩ Giang nói.

Chuyên gia khuyến cáo 4 nhóm người cần đặc biệt thận trọng khi ăn sầu riêng gồm:

  • Người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường.
  • Người thừa cân, béo phì
  • Người bị gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu
  • Người mắc bệnh thận do sầu riêng chứa nhiều kali

Với người khỏe mạnh, nên ăn khoảng 1-2 múi/lần (100-150g), tối đa 2-3 lần mỗi tuần.

Ngoài ra, không nên ăn sầu riêng khi đói, vào buổi tối muộn hoặc dùng cùng rượu bia và các thực phẩm giàu đường khác để tránh gây quá tải chuyển hóa.

“Sầu riêng không phải thực phẩm xấu, nhưng đây là loại quả đòi hỏi sự kiểm soát khi thưởng thức. Nếu ăn đúng cách, cơ thể vẫn nhận được lợi ích dinh dưỡng. Ngược lại, ăn quá nhiều có thể trở thành gánh nặng cho sức khỏe”, Tiến sĩ Giang nhấn mạnh.

Việt Linh/VTC News
Tag: sầu riêng quả sầu riêng ăn sầu riêng những ai không nên ăn sầu riêng ăn nhiều sầu riêng có tốt không
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Manh mối dịch tễ về "bệnh nhân số 0" trong ổ dịch Hanta ở du thuyền hạng sang
Manh mối dịch tễ về "bệnh nhân số 0" trong ổ dịch Hanta ở du thuyền hạng sang

VOV.VN - Một nhà điểu học người Hà Lan được xác định là bệnh nhân đầu tiên liên quan đến sự bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch hạng sang mang tên MV Hondius. 

Manh mối dịch tễ về "bệnh nhân số 0" trong ổ dịch Hanta ở du thuyền hạng sang

Manh mối dịch tễ về "bệnh nhân số 0" trong ổ dịch Hanta ở du thuyền hạng sang

VOV.VN - Một nhà điểu học người Hà Lan được xác định là bệnh nhân đầu tiên liên quan đến sự bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch hạng sang mang tên MV Hondius. 

Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm
Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm

VOV.VN - Lá sen từ lâu đã không còn xa lạ trong văn hóa Việt Nam, không chỉ xuất hiện trong những gói xôi thơm nồng hay những bức tranh thủy mặc, mà còn là một vị thuốc tự nhiên cực tốt cho sức khỏe.

Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm

Loại lá to tròn được ví như thuốc quý, rất quen với người Việt lại có quanh năm

VOV.VN - Lá sen từ lâu đã không còn xa lạ trong văn hóa Việt Nam, không chỉ xuất hiện trong những gói xôi thơm nồng hay những bức tranh thủy mặc, mà còn là một vị thuốc tự nhiên cực tốt cho sức khỏe.

Dịp hè khát đến mấy những người này cũng không nên uống nhiều nước mía
Dịp hè khát đến mấy những người này cũng không nên uống nhiều nước mía

VOV.VN - Nước mía chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bù điện giải rất tốt vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, việc uống nước mía cũng có thể gây ra những biến động tiêu cực đối với một số nhóm người có bệnh lý nền hoặc cơ địa đặc biệt.

Dịp hè khát đến mấy những người này cũng không nên uống nhiều nước mía

Dịp hè khát đến mấy những người này cũng không nên uống nhiều nước mía

VOV.VN - Nước mía chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, giúp bù điện giải rất tốt vào những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, việc uống nước mía cũng có thể gây ra những biến động tiêu cực đối với một số nhóm người có bệnh lý nền hoặc cơ địa đặc biệt.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe