  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Việt Nam có “vua của các loại trái cây”, ăn vào bổ dưỡng, chống lão hóa cực tốt

Thứ Hai, 14:00, 11/05/2026
VOV.VN - Xoài không chỉ được mệnh danh là "vua của các loại trái cây" nhờ hương vị thơm ngon, mà còn là một siêu thực phẩm chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng cao, mang lại những lợi ích vàng cho sức khỏe từ việc tăng cường miễn dịch cho đến làm đẹp da.

Tăng cường miễn dịch

Xoài giúp tăng cường hệ thống miễn dịch mạnh mẽ nhờ chứa hàm lượng Vitamin C và Vitamin A dồi dào. Vitamin C cần thiết mỗi ngày cho cơ thể, giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, sự hiện diện của hơn 25 loại carotenoid khác nhau trong xoài giúp củng cố "hàng rào" phòng thủ, giúp bạn ít bị ốm vặt và phục hồi nhanh hơn sau khi mệt mỏi.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của loại quả nhiệt đới này. Xoài chứa một nhóm các enzyme tiêu hóa, có khả năng phá vỡ các phân tử thức ăn lớn để cơ thể dễ dàng hấp thụ, đặc biệt là tinh bột. Cùng với lượng chất xơ và nước phong phú, ăn xoài thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì một hệ vi sinh đường ruột cân bằng, giúp bụng dạ luôn nhẹ nhàng.

Xoài chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng cao, mang lại lợi ích vàng cho sức khỏe từ việc tăng cường miễn dịch cho đến làm đẹp da.

Bảo vệ thị lực

Xoài bảo vệ thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt nhờ chứa hàm lượng cao Zeaxanthin và Lutein – hai chất chống oxy hóa quan trọng tập trung ở võng mạc. Những hợp chất này hoạt động như một lớp "kem chống nắng" tự nhiên, hấp thụ ánh sáng xanh có hại và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Ngoài ra, lượng Vitamin A cực lớn trong xoài cũng giúp ngăn ngừa chứng khô mắt và quáng gà, giữ cho đôi mắt của bạn luôn sáng khỏe và tinh anh.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Cải thiện sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp hiệu quả nhờ vào sự kết hợp giữa Kali và Magie có trong thịt quả. Các khoáng chất này giúp mạch máu thư giãn, duy trì nhịp tim ổn định và giảm áp lực lên thành động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ hoặc suy tim. Đặc biệt, hợp chất mangiferin trong xoài đã được các nghiên cứu chứng minh có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và bảo vệ tế bào tim khỏi các tổn thương do viêm nhiễm.

Làm đẹp da và chống lão hóa

Làm đẹp da và chống lão hóa là lợi ích mà phái đẹp không nên bỏ qua khi bổ sung xoài vào thực đơn. Vitamin C trong xoài đóng vai trò chủ chốt trong việc tổng hợp Collagen – loại protein giữ cho da luôn săn chắc, đàn hồi và giảm thiểu nếp nhăn. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong quả xoài giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường, mang lại cho bạn một làn da mịn màng, căng bóng và tràn đầy sức sống từ bên trong.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Ăn khổ qua có hại gan như nhiều người nghĩ?

VOV.VN - Khổ qua (mướp đắng) là thực phẩm quen thuộc, giàu chất chống oxy hóa và thường xuất hiện trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn liệu ăn khổ qua có ảnh hưởng đến men gan hay sức khỏe gan hay không.

Kim tiền thảo khô có tác dụng gì mà được nhiều người tìm dùng?

VOV.VN - Kim tiền thảo khô là dược liệu quen thuộc trong Đông y, thường được dùng để hỗ trợ lợi tiểu, thanh nhiệt và cải thiện các vấn đề về sỏi thận, đường tiết niệu. Loại cây này từ lâu đã xuất hiện trong nhiều bài thuốc dân gian nhờ đặc tính mát gan, giải độc.

“Siêu thực phẩm” giá bình dân, giúp bổ não, bảo vệ tim mạch cứ ra chợ là thấy

VOV.VN - Bí đỏ không chỉ là biểu tượng của những mùa lễ hội mà còn là một "nhà kho" dinh dưỡng khổng lồ cho sức khỏe. Với hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao cùng hệ thống vitamin phong phú, bí đỏ được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng để bảo vệ cơ thể toàn diện từ bên trong.

4 loại trà giúp người thể hàn cải thiện lạnh bụng, lạnh tay chân

VOV.VN - Theo Đông y, người thể hàn thường có biểu hiện lạnh tay chân, sợ lạnh, tiêu hóa kém và dễ mệt mỏi. Việc lựa chọn loại trà phù hợp có thể hỗ trợ làm ấm cơ thể, cải thiện cảm giác khó chịu và giúp cân bằng thể trạng.

Muốn giảm nguy cơ đột quỵ, hãy sớm từ bỏ 7 thói quen này

VOV.VN - Nhiều thói quen hàng ngày như hút thuốc, ăn mặn, uống nhiều rượu bia hay ít vận động có thể âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ. Việc thay đổi lối sống và kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh.

Cây sim - Loài cây dại quen thuộc nhưng ẩn chứa “kho báu” dược liệu ít ai biết

VOV.VN - Cây sim là loài thực vật có hoa thuộc họ Myrtaceae, phân bố rộng ở Nam Á và Đông Nam Á. Từ lâu, cây đã được sử dụng trong y học cổ truyền tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và nhiều nước khác để hỗ trợ điều trị tiêu chảy, kiết lỵ, bệnh phụ khoa, đau dạ dày và giúp làm lành vết thương.

Việt Nam có sẵn loại cây bổ từ lá tới quả, dưỡng tim, chống lão hóa cực tốt

VOV.VN - Cây ổi không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà mà còn được ví như một "nhà thuốc mini" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Từ quả đến lá, loại cây này mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

