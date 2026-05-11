Việt Nam có “vua của các loại trái cây”, ăn vào bổ dưỡng, chống lão hóa cực tốt

Tăng cường miễn dịch

Xoài giúp tăng cường hệ thống miễn dịch mạnh mẽ nhờ chứa hàm lượng Vitamin C và Vitamin A dồi dào. Vitamin C cần thiết mỗi ngày cho cơ thể, giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Bên cạnh đó, sự hiện diện của hơn 25 loại carotenoid khác nhau trong xoài giúp củng cố "hàng rào" phòng thủ, giúp bạn ít bị ốm vặt và phục hồi nhanh hơn sau khi mệt mỏi.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh là một trong những ưu điểm nổi bật nhất của loại quả nhiệt đới này. Xoài chứa một nhóm các enzyme tiêu hóa, có khả năng phá vỡ các phân tử thức ăn lớn để cơ thể dễ dàng hấp thụ, đặc biệt là tinh bột. Cùng với lượng chất xơ và nước phong phú, ăn xoài thường xuyên giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì một hệ vi sinh đường ruột cân bằng, giúp bụng dạ luôn nhẹ nhàng.

Xoài chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng cao, mang lại lợi ích vàng cho sức khỏe từ việc tăng cường miễn dịch cho đến làm đẹp da.

Bảo vệ thị lực

Xoài bảo vệ thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt nhờ chứa hàm lượng cao Zeaxanthin và Lutein – hai chất chống oxy hóa quan trọng tập trung ở võng mạc. Những hợp chất này hoạt động như một lớp "kem chống nắng" tự nhiên, hấp thụ ánh sáng xanh có hại và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Ngoài ra, lượng Vitamin A cực lớn trong xoài cũng giúp ngăn ngừa chứng khô mắt và quáng gà, giữ cho đôi mắt của bạn luôn sáng khỏe và tinh anh.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Cải thiện sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp hiệu quả nhờ vào sự kết hợp giữa Kali và Magie có trong thịt quả. Các khoáng chất này giúp mạch máu thư giãn, duy trì nhịp tim ổn định và giảm áp lực lên thành động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ hoặc suy tim. Đặc biệt, hợp chất mangiferin trong xoài đã được các nghiên cứu chứng minh có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL) và bảo vệ tế bào tim khỏi các tổn thương do viêm nhiễm.

Làm đẹp da và chống lão hóa

Làm đẹp da và chống lão hóa là lợi ích mà phái đẹp không nên bỏ qua khi bổ sung xoài vào thực đơn. Vitamin C trong xoài đóng vai trò chủ chốt trong việc tổng hợp Collagen – loại protein giữ cho da luôn săn chắc, đàn hồi và giảm thiểu nếp nhăn. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong quả xoài giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của tia UV và ô nhiễm môi trường, mang lại cho bạn một làn da mịn màng, căng bóng và tràn đầy sức sống từ bên trong.