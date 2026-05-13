中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Manh mối dịch tễ về "bệnh nhân số 0" trong ổ dịch Hanta ở du thuyền hạng sang

Thứ Tư, 06:30, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nhà điểu học người Hà Lan được xác định là bệnh nhân đầu tiên liên quan đến sự bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch hạng sang mang tên MV Hondius. 

Theo New York Post, "bệnh nhân số 0" trong vụ bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch đã được xác định là nhà điểu học người Hà Lan Leo Schilperoord (70 tuổi). Ông và vợ là bà Mirjam Schilperoord (69 tuổi) đều là những gương mặt quen thuộc trong cộng đồng nghiên cứu chim tại châu Âu. 

Từ hơn 40 năm trước, họ đã cùng nhau thực hiện những công trình nghiên cứu giá trị về loài ngỗng chân hồng và dành trọn đời mình cho những chuyến thám hiểm xuyên lục địa. Thời điểm nhiễm virus Hanta, cả 2 đang trong chuyến đi kéo dài 5 tháng đến Nam Mỹ.

manh moi dich te ve benh nhan so 0 trong o dich hanta o du thuyen hang sang hinh anh 1
Một nhà điểu học người Hà Lan được xác định là bệnh nhân đầu tiên liên quan đến sự bùng phát virus Hanta trên tàu du lịch hạng sang mang tên MV Hondius. (Ảnh minh họa).

Vợ chồng ông Leo đã đến Argentina ngày 27/11/2025, sau đó đi qua Chile, Uruguay rồi quay lại Argentina vào cuối tháng 3/2026. Trước khi lên tàu tại Ushuaia ở Nam Argentina vào ngày 1/4, họ được cho là đã đến một bãi rác gần thành phố này để quan sát chim.

Nơi đây ngập tràn rác thải, bị người dân địa phương tránh xa, nhưng lại là điểm lý tưởng của những người yêu thích ngắm chim từ khắp nơi trên thế giới, vì có thể bắt gặp các loài chim hiếm, trong đó có caracara cổ trắng.

Nhà chức trách Argentina nghi ngờ cặp vợ chồng người Hà Lan đã hít phải các hạt bụi từ phân của loài chuột lúa lùn đuôi dài. Đây là loài chuột mang chủng Andes nguy hiểm của virus Hanta - chủng duy nhất được biết là có thể lây truyền từ người sang người.

Bốn ngày sau, vào ngày 1/4, cặp đôi lên tàu MV Hondius từ Ushuaia, cùng với 112 người khác, trong đó có nhiều người cũng là những người quan sát chim hoặc các nhà khoa học. Vào ngày 6/4, ông Leo bắt đầu có các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau bụng và tiêu chảy rồi qua đời ngay trên tàu vào ngày 11/4.

Khi tàu dừng tại đảo Saint Helena ngày 24/4, bà Mirjam rời tàu cùng thi thể chồng để trở về Hà Lan. Trong lúc chờ nối chuyến tại sân bay Johannesburg, Nam Phi, sức khỏe của bà bất ngờ xấu đi. Nhận thấy các dấu hiệu bất thường, nhân viên hãng hàng không từ chối cho bà lên máy bay vì lý do an toàn. Bà gục ngã tại sân bay và qua đời vào ngày hôm sau.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện chưa phương pháp điều trị đặc hiệu nào chữa khỏi bệnh do virus Hanta gây ra, song việc chăm sóc y tế hỗ trợ sớm là chìa khóa để cải thiện tỷ lệ sống sót và tập trung vào việc theo dõi lâm sàng chặt chẽ và quản lý các biến chứng về hô hấp, tim mạch và thận. Phòng ngừa chủ yếu phụ thuộc vào việc giảm tiếp xúc giữa người và các loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh.

Tiến sĩ Olivier Le Polain, người đứng đầu bộ phận dịch tễ học và phân tích ứng phó của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết, những thời điểm đầu tiên của bệnh là lúc khả năng lây nhiễm cao nhất. Ông cho rằng môi trường trên con tàu du lịch có thể thuận lợi cho việc lây truyền vì đó là tất cả mọi người sống cùng nhau trong một không gian khá khép kín. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta có thể thấy sự lây lan nhiều hơn mức thông thường.

Theo WHO, những người nhiễm bệnh thường bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau khoảng 3 tuần, mặc dù virus có thể tồn tại ở trạng thái ngủ đông trong thời gian dài hơn. Ông Polain nhấn mạnh rằng chính quyền không nên chờ đến khi xuất hiện triệu chứng mới tiến hành cách ly những người có khả năng tiếp xúc với virus.

Ông nhấn mạnh WHO khuyến nghị cách ly thì đó là vì trên thực tế mọi người có khả năng lây nhiễm ngay từ khi bắt đầu phát bệnh, đồng thời nói thêm rằng điều này đôi khi cũng gây khó khăn vì các triệu chứng hơi khó nhận biết. Các triệu chứng ban đầu có thể nhẹ, mệt mỏi một chút, sốt nhẹ sau đó đôi khi trở nên xấu đi.

Quan chức WHO cảnh báo rằng có thể sẽ có thêm nhiều ca nhiễm liên quan đến ổ dịch trên tàu du lịch trong những ngày hoặc thậm chí vài tuần tới do thời gian ủ bệnh dài của virus. “Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải cảnh giác, đảm bảo rằng những dấu hiệu và triệu chứng đầu tiên được nhận biết, bệnh nhân được cách ly và chăm sóc”, ông nói.

Mặc dù WHO đưa ra các khuyến nghị, nhưng việc thực hiện các quy trình y tế mà họ cho là phù hợp nhất tùy thuộc vào mỗi quốc gia. Một số quốc gia, bao gồm Đức, Anh, Thụy Sĩ và Hy Lạp, đã chọn thời gian cách ly 45 ngày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: virus Hanta triệu chứng của virus Hanta cách phòng ngừa virus Hanta bệnh truyền nhiễm bệnh truyền nhiễm lây qua chuột
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Australia cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch Hanta
Australia cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch Hanta

VOV.VN - Sáng 12/5 (theo giờ Australia), 4 công dân và 1 thường trú nhân của nước này, cùng một công dân New Zealand đã được đến Hà Lan để chuẩn bị cho chuyến trở về Australia trong những ngày tới. Những người này khi trở về Australia sẽ được cách ly 42 ngày.

Australia cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch Hanta

Australia cách ly 42 ngày với những người trở về từ ổ dịch Hanta

VOV.VN - Sáng 12/5 (theo giờ Australia), 4 công dân và 1 thường trú nhân của nước này, cùng một công dân New Zealand đã được đến Hà Lan để chuẩn bị cho chuyến trở về Australia trong những ngày tới. Những người này khi trở về Australia sẽ được cách ly 42 ngày.

Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước
Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 11/5 cho biết 18 hành khách trên du thuyền hạng sang MV Hondius đã được đưa về Mỹ và cách ly theo dõi sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hanta chủng Andes, một loại hiếm có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người.

Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước

Mỹ đưa 18 du khách từ du thuyền bị nhiễm virus Hanta về nước

VOV.VN - Giới chức y tế Mỹ ngày 11/5 cho biết 18 hành khách trên du thuyền hạng sang MV Hondius đã được đưa về Mỹ và cách ly theo dõi sau khi xuất hiện ổ dịch virus Hanta chủng Andes, một loại hiếm có khả năng lây truyền hạn chế từ người sang người.

Virus Hanta dễ nhầm với cúm thông thường nhưng có thể chuyển nặng rất nhanh
Virus Hanta dễ nhầm với cúm thông thường nhưng có thể chuyển nặng rất nhanh

VOV.VN - Sự xuất hiện của chùm 3 ca tử vong liên quan Hantavirus trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan khiến nhiều người lo ngại về căn bệnh có thể lây từ chuột sang người. Virus Hanta dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường nhưng có thể diễn tiến nhanh, gây suy hô hấp cấp và tử vong trong thời gian ngắn nếu phát hiện muộn.

Virus Hanta dễ nhầm với cúm thông thường nhưng có thể chuyển nặng rất nhanh

Virus Hanta dễ nhầm với cúm thông thường nhưng có thể chuyển nặng rất nhanh

VOV.VN - Sự xuất hiện của chùm 3 ca tử vong liên quan Hantavirus trên du thuyền MV Hondius của Hà Lan khiến nhiều người lo ngại về căn bệnh có thể lây từ chuột sang người. Virus Hanta dễ bị nhầm với cảm cúm thông thường nhưng có thể diễn tiến nhanh, gây suy hô hấp cấp và tử vong trong thời gian ngắn nếu phát hiện muộn.

Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta
Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta

VOV.VN - Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này.

Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta

Các nước tăng cường cách ly, giới khoa học tìm lời giải vaccine cho virus Hanta

VOV.VN - Trong khi nhiều quốc gia tiếp tục siết chặt các biện pháp cách ly và giám sát y tế liên quan tới ổ dịch virus Hanta trên tàu MV Hondius, giới khoa học quốc tế cũng đang chạy đua nghiên cứu các loại vaccine mới nhằm đối phó với căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao này.

Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch
Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch

VOV.VN - Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người.

Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch

Lo ngại virus Hanta, nhiều nước khẩn trương truy vết hành khách từ tàu du lịch

VOV.VN - Các quốc gia trên thế giới đang tăng tốc truy vết và giám sát y tế sau vụ bùng phát virus Hanta liên quan tới tàu du lịch MV Hondius, trong khi giới khoa học chạy đua xác định nguồn lây ban đầu của chủng Andes, biến thể hiếm có khả năng lây từ người sang người.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe