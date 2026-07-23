Siêu thực phẩm ẩn mình trong căn bếp, biết sử dụng giúp sống lâu sống khỏe

Tỏi

Tỏi không chỉ là gia vị làm tăng hương vị cho món ăn mà còn là một vị thuốc dân gian quý giá nhờ chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao. Thành phần quyền lực nhất trong tỏi là allicin, một hợp chất có khả năng kháng khuẩn, kháng virus và ngăn ngừa các gốc tự do gây ung thư vô cùng mạnh mẽ.

Ăn tỏi thường xuyên giúp làm sạch mạch máu, hạ cholesterol xấu, ổn định huyết áp và giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, đột quỵ ở người lớn tuổi.

Gừng

Gừng là nguyên liệu có tính ấm, vị cay nhẹ, từ lâu đã được y học cổ truyền và hiện đại đánh giá cao về khả năng chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hợp chất gingerol trong gừng có đặc tính kháng viêm mạnh, giúp làm dịu các cơn đau xương khớp, tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi lão hóa.

Đồng thời, gừng còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp làm ấm cơ thể và phòng ngừa các bệnh đường hô hấp rất tốt trong mùa lạnh.

Những nguyên liệu được ví như "vàng mười" cho sức khỏe, là chìa khóa vàng giúp con người kéo dài tuổi thọ có sẵn trong căn bếp của bạn. (Ảnh: VTC News)

Nghệ

Củ nghệ vàng là một báu vật thực sự trong căn bếp nhờ chứa hợp chất curcumin - một chất chống oxy hóa và kháng viêm ở cấp độ tế bào. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng curcumin giúp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, bảo vệ gan khỏi các độc tố và làm lành các vết loét dạ dày nhanh chóng.

Bên cạnh đó, nghệ còn giúp tăng cường chức năng não bộ, làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ (Alzheimer) và nuôi dưỡng làn da trẻ trung từ bên trong.

Hành tây

Hành tây tuy có mùi hăng đặc trưng nhưng lại là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa quercetin và các hợp chất lưu huỳnh vô cùng dồi dào. Quercetin trong hành tây có tác dụng làm loãng máu tự nhiên, ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, từ đó bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh. Loại củ này cũng có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu rất tốt, đồng thời hỗ trợ tăng cường mật độ xương, giúp giảm nguy cơ loãng xương ở người già.

Các loại đậu

Đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ hay đậu nành đều là những thực phẩm quen thuộc, rẻ tiền nhưng sở hữu giá trị dinh dưỡng cao bậc nhất trong bếp. Các loại đậu cung cấp nguồn protein thực vật lành mạnh, hoàn toàn không chứa cholesterol xấu, rất giàu chất xơ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón.

Những người sống tại các "vùng Xanh" (vùng có tuổi thọ cao nhất thế giới) đều có thói quen ăn các loại đậu mỗi ngày để duy trì cơ bắp dẻo dai và ổn định đường huyết.