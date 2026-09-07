Thận gặp nguy vì thói quen tiếc thức ăn thừa

Truy tìm nguyên nhân

Bà N.T.B (74 tuổi, trú tại TPHCM) vào viện khám vì ăn uống kém, mệt mỏi, thường xuyên buồn ngủ trong nhiều ngày. Kết quả xét nghiệm cho thấy độ lọc cầu thận (eGFR) của bà giảm đột ngột còn 6,7 mL/phút/1,73 m2, tương đương suy thận giai đoạn 5.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Tạ Phương Dung, Phó Chủ tịch Liên chi hội Thận học TPHCM, cho biết, bệnh nhân bị tổn thương thận cấp trên nền bệnh thận mạn.

Thời điểm nhập viện, bà B. đứng trước nguy cơ phải lọc máu cấp cứu. Tuy nhiên, do bệnh nhân vẫn có thể tiểu tiện, các bác sĩ ưu tiên điều trị tổn thương thận cấp, bù dịch, kiểm soát điện giải và xử lý nguyên nhân nghi nhiễm trùng. Sau một tuần, eGFR tăng lên 17,48; ba ngày sau tái khám đạt 21,97 mL/phút/1,73 m2.

Để tìm nguyên nhân khiến chức năng thận suy giảm nhanh, bác sĩ khai thác tiền sử bệnh của bà B, các loại thuốc đang sử dụng. Tuy nhiên, bệnh nhân cho biết vẫn tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý dùng thêm thuốc bên ngoài.

Đồ ăn thừa dù hâm nóng vẫn có nguy cơ nhiễm vi khuẩn. (Ảnh: P. Sương)

Khai thác sâu hơn về chế độ ăn uống, bác sĩ phát hiện bà B. thường xuyên sử dụng thức ăn thừa. Theo bác sĩ Dung, thực phẩm để lâu hoặc bảo quản không đúng cách có thể tạo điều kiện cho các vi khuẩn gây bệnh như Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus phát triển. Khi ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn, người bệnh có thể xuất hiện nôn ói, tiêu chảy, sốt, dẫn đến mất nước và rối loạn điện giải.

Với người khỏe mạnh, một đợt rối loạn tiêu hóa do thực phẩm có thể chỉ gây khó chịu trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ở người bệnh thận mạn, đây là yếu tố khởi phát tổn thương thận cấp.

Thức ăn thừa không trực tiếp “phá hủy” thận nhưng thực phẩm bị nhiễm khuẩn có thể gây ngộ độc, mất nước, nhiễm trùng và rối loạn điện giải, từ đó đẩy một quả thận vốn đã suy vào tình trạng tổn thương cấp.

Hâm nóng không loại bỏ được độc tố

Bác sĩ Dung khuyến cáo người bệnh thận mạn càng cần thận trọng với thực phẩm thừa. Thức ăn sau khi nấu cần được bảo quản đúng cách, tránh để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài và không sử dụng khi có dấu hiệu ôi thiu, biến chất.

Đặc biệt, hâm nóng không phải lúc nào cũng loại bỏ được nguy cơ nếu thực phẩm đã bị nhiễm khuẩn hoặc hình thành độc tố trong quá trình bảo quản. Vì vậy, người dân không nên coi việc “đun lại cho nóng” là cách đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thức ăn để lâu.

Người bệnh thận mạn cũng cần tuân thủ chế độ dinh dưỡng phù hợp với mức độ suy thận, lượng nước tiểu, điện giải và bệnh lý đi kèm; hạn chế muối, kiểm soát lượng đạm, kali, phốt pho theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, người dân không tự ý sử dụng thuốc giảm đau chống viêm không steroid như ibuprofen, diclofenac, đặc biệt trong tình trạng mất nước hoặc đang có bệnh thận nền. Bác sĩ Dung lưu ý, khi xuất hiện nôn ói, tiêu chảy, sốt, ăn uống kém, tiểu ít, phù, khó thở, mệt lả hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để kiểm tra chức năng thận và điện giải.