Thời điểm tốt nhất để dùng nước hầm xường giúp hấp thu trọn vẹn dưỡng chất

Nước hầm xương cung cấp protein, axit amin và khoáng chất hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Bạn có thể uống nước hầm xương bất cứ lúc nào, nhưng thời điểm tốt nhất để uống phụ thuộc vào mục tiêu sức khỏe cụ thể của bạn, chẳng hạn như hỗ trợ sức khỏe khớp, giấc ngủ ngon hơn, tăng cường năng lượng, hệ tiêu hóa khỏe mạnh hoặc phục hồi cơ bắp.

Thời điểm dùng nước hầm xương tốt cho xương khớp

Nếu muốn bổ sung collagen và hỗ trợ sức khỏe xương khớp, bạn có thể sử dụng nước hầm xương vào bất cứ lúc nào và sau khi tập luyện. Collagen (một loại protein cấu trúc có trong mô liên kết) trong nước hầm xương hỗ trợ các khớp và mô liên kết của cơ thể. Nó giúp giảm viêm sau các hoạt động cường độ cao và có thể giúp bảo vệ các mô khớp của bạn.

Nước hầm xương từ lâu được ví như một loại siêu thực phẩm tự nhiên nhờ chứa lượng collagen, glucosamine, chondroitin cùng hàng loạt khoáng chất thiết yếu vô cùng phong phú.

Dùng nước hầm xương để có giấc ngủ ngon hơn

Thời điểm tốt nhất để dùng nước hầm xương khi muốn có giấc ngủ ngon hơn là vào buổi tối. Sử dụng nước hầm xương một hoặc hai tiếng trước khi đi ngủ có thể giúp ngủ ngon hơn do loại nước này chứa glycine, một axit amin giúp làm dịu hệ thần kinh và hỗ trợ chu kỳ ngủ - thức tự nhiên của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy glycine cũng có thể giúp hạ nhiệt độ cơ thể, một sự thay đổi báo hiệu cho cơ thể rằng đã đến giờ ngủ.

Hơi ấm từ nước dùng cũng có thể giúp bạn thư giãn. Cơ thể bạn sẽ hạ nhiệt sau khi uống đồ uống ấm, điều này giúp bạn cảm thấy dễ ngủ hơn. Hãy chọn loại nước hầm xương ít muối cho buổi tối. Quá nhiều muối trước khi đi ngủ có thể khiến bạn khát nước hoặc thức giấc đi tiểu nhiều lần trong đêm.

Dùng nước hầm xương để tăng cường năng lượng

Thời điểm tốt nhất để dùng nước hầm xương nếu muốn tăng cường năng lượng là buổi sáng hoặc buổi chiều. Bắt đầu ngày mới với nước hầm xương sẽ cung cấp cho bạn nguồn năng lượng giàu protein mà không gây cảm giác bồn chồn như các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê và trà. Nước hầm xương chứa các chất điện giải và khoáng chất như natri và kali, giúp bạn giữ nước và duy trì mức năng lượng ổn định.

Vì nước hầm xương chủ yếu là nước và chứa chất điện giải, nó giúp bổ sung nước cho cơ thể, duy trì năng lượng và sự tập trung tinh thần suốt cả ngày. Protein cũng có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, đặc biệt khi được dùng kèm với một bữa sáng cân bằng dinh dưỡng. Nước hầm xương cũng giúp ích khi bạn cảm thấy mệt mỏi vào buổi chiều. Protein trong nước hầm xương giúp ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng tụt năng lượng sau khi ăn đồ ăn vặt nhiều đường.

Dùng nước hầm xương tốt cho sức khỏe đường ruột

Nếu muốn tăng cường sức khỏe đường ruột bạn có thể dùng nước hầm xương vào bất cứ lúc nào trong ngày. Dùng nước hầm xương là một cách nhẹ nhàng để bổ sung chất dinh dưỡng vào chế độ ăn uống của bạn. Nước hầm xương chứa gelatin , collagen và các axit amin như glutamine . Những chất dinh dưỡng này hỗ trợ niêm mạc đường tiêu hóa và giúp duy trì hàng rào bảo vệ đường ruột. Glutamine giúp giảm viêm và hỗ trợ môi trường đường ruột khỏe mạnh.

Để nước hầm xương phát huy tối đa công dụng bảo vệ sức khỏe, bạn nên lưu ý các mẹo chuẩn bị và bảo quản sau:

- Loại bỏ bớt mỡ thừa: Sau khi ninh xong, hãy để nước hầm xương vào tủ lạnh ngăn mát. Lớp mỡ sẽ đông lại ở bề mặt, bạn chỉ cần gạt bỏ lớp mỡ này để thu được phần nước hầm dạng thạch giàu gelatin, ít calo.

- Liều lượng khuyến nghị: Mỗi ngày nên dùng từ 200ml – 400ml (khoảng 1–2 ly) nước hầm xương nguyên chất.

- Bảo quản: Đựng trong hũ thủy tinh kín, bảo quản tủ lạnh dùng trong 4–5 ngày, hoặc trữ đông trong ngăn đá dùng dần đến 3 tháng.