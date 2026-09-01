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Thứ củ giá rẻ là thuốc bổ máu, dưỡng gan và tim mạch cực tốt

Thứ Ba, 05:45, 01/09/2026
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VOV.VN - Củ dền là loại củ có màu đỏ thẫm hoặc tím đậm đặc trưng thuộc họ rau dền. Không chỉ mang lại sắc màu hấp dẫn cho các món ăn, củ dền từ lâu đã được giới y khoa và dinh dưỡng công nhận là một "siêu thực phẩm" cho sức khoẻ.

Hạ huyết áp tự nhiên

Đây là một trong những tác dụng tuyệt vời nhất của củ dền đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu lâm sàng. Lượng nitrate tự nhiên trong củ dền khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành Nitric Oxide - hợp chất giúp giãn mở các mạch máu. Nhờ đó, áp lực lên thành mạch được giải tỏa, giúp hạ huyết áp tâm thu và tâm trương chỉ sau vài giờ tiêu thụ nước ép củ dền.

Cải thiện sức bền, hiệu suất thể thao

Nhờ cơ chế làm tăng nồng độ Nitric Oxide, củ dền giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển oxy đến các cơ quan và tế bào cơ bắp. Điều này giúp làm giảm lượng oxy tiêu thụ khi vận động, gia tăng độ dẻo dai, cải thiện sức bền cho người tập thể thao, vận động viên hoặc người hay phải làm việc nặng nhọc.

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Củ dền từ lâu đã được giới y khoa và dinh dưỡng công nhận là một "siêu thực phẩm" cho sức khoẻ. (Ảnh: VTC News)

Chống viêm, ngăn ngừa các bệnh mạn tính

Sắc tố Betalain trong củ dền sở hữu đặc tính kháng viêm vượt trội. Việc tiêu thụ củ dền thường xuyên giúp làm giảm các phản ứng viêm mạn tính trong cơ thể - vốn là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm như béo phì, bệnh tim mạch, gan nhiễm mỡ và ung thư.

Hỗ trợ đào thải độc tố, bảo vệ tế bào gan

Củ dền chứa các hợp chất giúp kích thích quá trình giải độc tự nhiên của gan. Sắc tố Betalain kết hợp cùng khoáng chất methionine hỗ trợ tế bào gan vô hiệu hóa các độc tố, làm giảm sự tích tụ mỡ trong gan và bảo vệ gan khỏi các tổn thương do rượu bia, hóa chất hay chế độ ăn uống thừa chất béo.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Một cốc củ dền chứa chất xơ không hòa tan và hòa tan. Chất xơ giúp làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi phát triển. Bổ sung củ dền vào thực đơn giúp bạn ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón, viêm ruột và nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Tăng cường thị lực, chức năng não bộ

Theo thời gian, sự suy giảm lưu lượng máu đến não có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ và các bệnh thoái hóa thần kinh. Nitrate trong củ dền giúp tăng cường lượng máu giàu oxy lên não, đặc biệt là vùng thùy trán - nơi đảm nhận chức năng suy luận, ghi nhớ và ra quyết định. Bên cạnh đó, các vitamin trong củ dền cũng hỗ trợ nuôi dưỡng thị lực sáng khỏe.

Bổ máu, phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Củ dền chứa lượng sắt và folate tự nhiên phong phú – hai dưỡng chất thiết yếu cho quá trình sản sinh tế bào hồng cầu và hemoglobin. Bổ sung củ dền đúng cách là phương pháp tự nhiên hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu, giảm triệu chứng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt ở phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt hoặc người cần phục hồi sức khỏe.

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Loại cá giàu omega-3, bồi bổ tim mạch và tốt cho não bộ

VOV.VN - Trong thực đơn dinh dưỡng hiện đại, cá ngừ luôn nằm trong nhóm thực phẩm vàng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Không chỉ giàu protein, thịt cá ngừ còn chứa hàm lượng vi chất vượt trội giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vậy ăn cá ngừ có tác dụng gì cho sức khỏe?

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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