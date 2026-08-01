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Thứ quả bề ngoài phủ đầy gai lại bổ dưỡng đủ đường, ăn vào sức khoẻ thăng hạng

Thứ Bảy, 14:00, 01/08/2026
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VOV.VN - Mãng cầu xiêm không chỉ là loại trái cây nhiệt đới có hương vị chua ngọt thơm ngon, thanh mát mà còn được ví như một "nguồn dược liệu tự nhiên" quý giá. Từ lâu trong dân gian và y học hiện đại, mãng cầu xiêm đã được chứng minh mang lại vô vàn tác dụng tuyệt vời cho cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả

Mãng cầu xiêm là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên tuyệt vời giúp củng cố "hàng rào" phòng thủ của cơ thể. Hàm lượng Vitamin C dồi dào thúc đẩy sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp tăng cường khả năng chống lại các vi khuẩn, virus gây bệnh thông thường như cảm cúm, ho hay nhiễm trùng đường hô hấp.

Việc bổ sung mãng cầu xiêm vào chế độ ăn giúp cơ thể bạn luôn tràn đầy năng lượng và phục hồi sức khỏe nhanh hơn sau khi ốm.

Chống oxy hóa mạnh mẽ

Lợi ích đặc trưng nhất làm nên giá trị của mãng cầu xiêm chính là sự hiện diện của hợp chất chống oxy hóa độc đáo có tên gọi Acetogenins. Các nghiên cứu phòng thí nghiệm cho thấy Acetogenins cùng với Vitamin C và quercetin có khả năng trung hòa các gốc tự do nguy hại, bảo vệ cấu trúc tế bào khỏi bị tổn thương do quá trình oxy hóa.

Nhiều thử nghiệm tiền lâm sàng chỉ ra rằng các chiết xuất từ mãng cầu xiêm có thể hỗ trợ ức chế sự phát triển của một số khối u (như ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng và gan).

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Việc bổ sung mãng cầu xiêm vào chế độ ăn giúp cơ thể bạn luôn tràn đầy năng lượng và phục hồi sức khỏe nhanh hơn sau khi ốm. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Nếu bạn đang gặp các vấn đề về đường ruột, mãng cầu xiêm chính là giải pháp tự nhiên vô cùng lý tưởng nhờ chứa lượng chất xơ dồi dào. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột hoạt động đều đặn và dễ dàng đẩy chất thải ra ngoài, từ đó ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón. Ngoài ra, lượng nước lớn trong quả cũng giúp làm dịu niêm mạc dạ dày và hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra mượt mà hơn.

Ổn định huyết áp và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Mãng cầu xiêm là nguồn cung cấp Kali và Magie dồi dào - hai khoáng chất đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa huyết áp. Kali giúp cơ thể đào thải bớt lượng Natri (muối) thừa qua đường tiểu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch máu và hạ huyết áp hiệu quả. Kết hợp với các chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu khỏi bị xơ vữa, mãng cầu xiêm góp phần đáng kể vào việc bảo vệ một trái tim khỏe mạnh và giảm nguy cơ đột quỵ.

Giúp thư giãn thần kinh, giảm căng thẳng và cải thiện giấc ngủ

Nguồn khoáng chất phong phú cùng các hợp chất thực vật trong mãng cầu xiêm có tác dụng làm dịu hệ thần kinh trung ương, hỗ trợ giải tỏa mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng.

Trong y học cổ truyền, mãng cầu xiêm thường được dùng như một liệu pháp tự nhiên giúp cải thiện tâm trạng, giảm bớt chứng lo âu nhẹ và thúc đẩy một giấc ngủ sâu, ngon giấc hơn vào buổi tối.

Cải thiện sức khoẻ xương khớp

Các hợp chất sinh học trong mãng cầu xiêm có đặc tính kháng viêm tự nhiên rất mạnh mẽ, giúp làm dịu các phản ứng viêm trong cơ thể. Nhờ đó, việc ăn mãng cầu xiêm có thể hỗ trợ giảm đau bớt các triệu chứng sưng tấy do viêm khớp, đau khớp hay các bệnh lý viêm nhiễm mạn tính.

Ngoài ra, hàm lượng canxi và phốt pho trong quả cũng đóng góp một phần vào việc duy trì mật độ xương chắc khỏe ở người trưởng thành.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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