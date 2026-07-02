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Thứ quả bổ tim, dưỡng gan cực tốt, từ vỏ đến ruột đều ăn được

Thứ Năm, 14:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Quả bưởi luôn được ưu ái xếp vào nhóm "siêu thực phẩm" nhờ hương vị mọng nước, thanh mát và bảng thành phần dinh dưỡng điểm 10. Từ múi bưởi, vỏ bưởi cho đến hạt bưởi đều chứa đựng những hợp chất sinh học mạnh mẽ, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe lẫn sắc đẹp.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Với hàm lượng Vitamin C cực kỳ dồi dào (đáp ứng hơn 100% nhu cầu hàng ngày của cơ thể), quả bưởi giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu mạnh mẽ, tăng khả năng phòng vệ của cơ thể trước sự tấn công của các loại virus, vi khuẩn gây cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Đốt cháy mỡ thừa và hỗ trợ giảm cân 

Quả bưởi là "vũ khí vàng" cho vóc dáng nhờ chứa nhiều chất xơ, nước và enzyme có khả năng làm giảm nồng độ insulin. Cơ chế này giúp cơ thể hạn chế tích tụ mỡ thừa, tăng cường trao đổi chất, tạo cảm giác no lâu và thúc đẩy quá trình tiêu hao năng lượng hiệu quả.

thu qua bo tim, duong gan cuc tot, tu vo den ruot deu an duoc hinh anh 1
Quả bưởi là "vũ khí vàng" cho vóc dáng nhờ chứa nhiều chất xơ, nước và enzyme có khả năng làm giảm nồng độ insulin.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol

Các chất chống oxy hóa mạnh như Flavanone kết hợp cùng lượng Kali dồi dào trong bưởi giúp làm giãn nở mạch máu, điều hòa huyết áp ổn định. Đồng thời, chất xơ Pectin giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính, ngăn chặn nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Ổn định đường huyết, phòng ngừa tiểu đường

Quả bưởi có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp. Việc ăn bưởi thường xuyên giúp cơ thể kiểm soát nồng độ insulin ở mức cân bằng, tăng độ nhạy của các tế bào với insulin, từ đó ngăn chặn tình trạng kháng insulin – nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tiểu đường tuýp 2.

Thanh lọc gan và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Các hợp chất polyphenol trong bưởi kích thích các enzyme ở gan hoạt động tích cực hơn để đào thải các độc tố tích tụ ra ngoài. Bên cạnh đó, lượng nước và chất xơ dồi dào trong múi bưởi giúp bôi trơn đường ruột, thúc đẩy nhu động ruột co bóp trơn tru để phòng ngừa táo bón.

Nuôi dưỡng làn da trắng mịn và trẻ hóa tế bào

Vitamin C và Vitamin A trong quả bưởi là bộ đôi hoàn hảo kích thích cơ thể tổng hợp collagen tự nhiên, giúp duy trì độ đàn hồi, làm mờ các nếp nhăn và vết thâm sạm. Đặc biệt, các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do và tia UV, nuôi dưỡng da mịn màng từ sâu bên trong. 

Trung hòa gốc tự do và chủ động phòng chống bệnh ung thư

Bưởi là một trong những loại quả giàu chất chống oxy hóa nhất, có khả năng sửa chữa các tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Việc hấp thụ các hoạt chất từ bưởi giúp bảo vệ cấu trúc DNA, mang lại khả năng phòng bệnh vượt trội.

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Loại quả được coi là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài lại cực dễ tìm

VOV.VN - Vào những ngày hè oi ả, dưa hấu luôn là lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt. Không chỉ đơn thuần là một loại trái cây giải khát, dưa hấu còn được ví như một "viên thuốc bổ" tự nhiên nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Vậy quả dưa hấu có tác dụng gì đối với sức khỏe và sắc đẹp?

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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