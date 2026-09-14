Thuốc bổ tự nhiên cực dễ tìm, ai dùng cũng tốt cho sức khoẻ

Tăng cường hệ miễn dịch và kháng khuẩn tự nhiên

Mật ong chứa hàm lượng lớn hợp chất phenolic và flavonoid giúp tiêu diệt vi khuẩn, nấm và virus gây hại. Sử dụng mật ong hằng ngày giúp củng cố hàng rào miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng thông thường.

Làm dịu cơn ho và rát họng hiệu quả

Nhờ độ sánh mịn đặc trưng và tính kháng viêm cao, mật ong phủ một lớp màng bảo vệ lên niêm mạc họng, giúp giảm nhẹ kích ứng và làm dịu nhanh cơn ho dai dẳng. Đây là bài thuốc dân gian an toàn, lành tính cho cả người lớn lẫn trẻ em trên 1 tuổi.

Mật ong từ lâu đã được xem là "siêu thực phẩm" và là vị thuốc quý từ thiên nhiên. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ trị viêm loét dạ dày

Mật ong đóng vai trò như một chất tiền sinh học (prebiotic), nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột và ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) gây viêm loét dạ dày. Uống mật ong ấm vào buổi sáng hỗ trợ kích thích tiêu hóa và làm lành tổn thương niêm mạc.

Dồi dào chất chống oxy hóa bảo vệ tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong mật ong nguyên chất giúp giãn các động mạch ở tim, tăng cường lưu lượng máu và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông. Ngoài ra, mật ong còn hỗ trợ làm giảm cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu.

Thúc đẩy làm lành vết thương và đẩy nhanh tái tạo da

Khi bôi ngoài da, mật ong có khả năng hút ẩm, kháng khuẩn và duy trì môi trường vô trùng tự nhiên. Nhờ đó, mật ong giúp làm dịu các vết bỏng nhẹ, vết trầy xước và thúc đẩy quá trình tái tạo mô da nhanh chóng mà không để lại sẹo xấu.

Cung cấp năng lượng tự nhiên cho cơ thể

Chứa hai loại đường tự nhiên là fructose và glucose, mật ong được cơ thể hấp thu nhanh chóng để chuyển hóa thành năng lượng mà không làm đường huyết tăng đột ngột như đường tinh luyện. Đây là thực phẩm phục hồi sức bền tuyệt vời cho người vận động thể thao hoặc làm việc mệt mỏi.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Mật ong giúp giải phóng serotonin - chất dẫn truyền thần kinh sau đó chuyển hóa thành melatonin (hormone điều hòa giấc ngủ). Một thìa mật ong pha cùng nước ấm hoặc sữa ấm trước khi đi ngủ giúp tinh thần thư thái và đi vào giấc ngủ sâu hơn.