Loài cây tưởng chỉ để làm cảnh, biết dùng thành vị thuốc bổ tim, chống lão hóa

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đây được xem là một trong những tác dụng nổi bật nhất của cây xương rồng đã được các nghiên cứu khoa học chứng minh. Thân cây xương rồng chứa lượng chất xơ hòa tan cao cùng các hợp chất thực vật đặc biệt giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose tại ruột. Nhờ đó, sử dụng xương rồng trong chế độ ăn hàng ngày giúp ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

Một số nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn lá xương rồng có lượng đường trong máu thấp hơn những người không ăn. Cần nhiều nghiên cứu hơn để xác định lý do cho điều này.

Tăng cường miễn dịch

Quả xương rồng là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, một trong những chất tăng cường miễn dịch tốt nhất. Bổ sung vitamin C thường xuyên giúp tăng sản xuất bạch cầu, từ đó giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài.

Cây xương rồng từ lâu đã được xem là một "siêu thực phẩm" và là vị thuốc quý với vô vàn giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe.

Cải thiện tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng betalain và kali trong cây xương rồng rất tốt cho hệ tiêu hóa. Kali giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng, trong khi betalain có tác dụng chống viêm và giúp bảo vệ đường tiêu hóa. Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm hỗ trợ giữ dáng thì xương rồng là sự lựa chọn lý tưởng. Xương rồng cực kỳ ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước. Khi nạp vào cơ thể, chất xơ nở ra tạo cảm giác no lâu, làm giảm các cơn thèm ăn vặt giữa giờ.

Giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch

Hàm lượng chất xơ hòa tan (như pectin) và các hợp chất phytosterol trong xương rồng có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và triglycerides trong máu mà không làm ảnh hưởng đến cholesterol tốt (HDL). Sự kết hợp giữa việc giảm mỡ máu cùng lượng Kali dồi dào trong xương rồng giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Chống oxy hóa mạng và ngăn ngừa lão hóa

Xương rồng chứa lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh như vitamin C, Flavonoid, Betalain và Polyphenol. Các hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi sự phá hủy của các gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng lão hóa sớm, tổn thương tế bào và các bệnh mạn tính. Các sản phẩm chiết xuất từ xương rồng còn giúp làm dịu da, cấp ẩm sâu, giảm sưng viêm và hỗ trợ phục hồi làn da bị tổn thương do tia UV hay mụn nhọt.

Lưu ý quan trọng

Chỉ sử dụng các loại xương rồng thực phẩm đã được chứng minh an toàn (như xương rồng Nopal, xương rồng tai chuột, ...). Một số dòng xương rồng cảnh có chứa độc tố gây dị ứng hoặc ngộ độc.

Trước khi sử dụng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế, điều này được biệt quan trọng đối với người lớn tuổi, trẻ nhỏ, người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai.