Loại gia vị được ví như liều thuốc tự nhiên, giá rẻ lại cực bổ dưỡng

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Hành tây chứa lượng lớn quercetin - một chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid có khả năng chống viêm mạnh mẽ và giảm các yếu tố nguy cơ gây bệnh tim. Việc tiêu thụ hành tây thường xuyên hỗ trợ giảm mức cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông và duy trì sự đàn hồi của mạch máu, từ đó góp phần ổn định huyết áp.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Các hợp chất lưu huỳnh tự nhiên như S-methylcysteine cùng chất chống oxy hóa quercetin trong hành tây có khả năng tương tác tích cực với tế bào tụy, cơ bắp và mỡ. Quá trình này giúp kích thích tiết insulin và cải thiện độ nhạy insulin của cơ thể, hỗ trợ người bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường duy trì mức đường huyết ở ngưỡng an toàn.

Hành tây chứa lượng lớn chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid có khả năng chống viêm mạnh mẽ. (Ảnh: VietNamNet)

Kháng khuẩn tự nhiên và tăng cường hệ miễn dịch

Nguồn Vitamin C dồi dào trong hành tây giúp kích thích sản xuất các tế bào bạch cầu, nâng cao "hàng rào" miễn dịch của cơ thể. Tinh dầu và các chất chống oxy hóa trong hành tây còn có đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ, giúp tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn gây hại (như E. coli, S. aureus) và làm dịu các triệu chứng cảm cúm, ho, viêm họng.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hành tây là nguồn cung cấp chất xơ và prebiotic (đặc biệt là inulin và fructooligosaccharides) dồi dào. Các chất này là nguồn thức ăn lý tưởng cho lợi khuẩn trong đường ruột, giúp tăng cường số lượng vi khuẩn có lợi, cải thiện sự hấp thụ khoáng chất và phòng ngừa tình trạng táo bón cũng như các rối loạn tiêu hóa.

Củng cố mật độ xương chắc khỏe

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung hành tây vào thực đơn hằng ngày giúp làm giảm tình trạng mất xương và tăng mật độ khoáng của xương. Tác dụng này đặc biệt có lợi cho phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh – nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị loãng xương và gãy xương.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Hành tây thuộc họ Allium (cùng với tỏi, hành tăm, hẹ). Các nghiên cứu dịch tễ học cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên các loại rau củ thuộc họ Allium giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng, nhờ khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư từ các hợp chất lưu huỳnh và flavonoid.