Dưỡng xương, bảo vệ tim mạch cực tốt nhờ loại hạt tí hon cứ ra chợ là thấy

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả và tự nhiên

Hạt chia chứa lượng chất xơ hòa tan dồi dào, có khả năng hấp thụ nước gấp 10 - 12 lần trọng lượng của chính nó và tạo thành một lớp gel nở rộng trong dạ dày. Điều này làm chậm quá trình tiêu hóa, kéo dài cảm giác no lâu và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng rất tốt cho người đang ăn kiêng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hạt chia là một trong những nguồn thực phẩm giàu axit béo Omega-3 (ALA) nhất hiện nay. Nguồn chất béo lành mạnh này kết hợp với chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu (LDL), giảm huyết áp và hạn chế nguy cơ hình thành cục máu đông, từ đó bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh và phòng ngừa đột quỵ.

Hạt chia là một trong những siêu thực phẩm được ưa chuộng hàng đầu trên thế giới hiện nay. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa và hạn chế táo bón

Với gần 10g chất xơ trong mỗi 28g hạt chia, loại hạt này giúp kích thích nhu động ruột và duy trì hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Khi vào đường ruột, chất xơ tạo gel giúp làm mềm phân, ngăn ngừa tình trạng táo bón và đóng vai trò như prebiotic nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho hệ vi sinh đường ruột.

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Hạt chia chứa hàng loạt khoáng chất quan trọng cho xương như canxi, phốt pho, magie và protein. Lượng canxi trong hạt chia thậm chí còn cao hơn so với hầu hết các sản phẩm từ sữa khi tính theo cùng trọng lượng, giúp củng cố mật độ xương, ngăn ngừa loãng xương và duy trì khung xương chắc khỏe.

Cung cấp chất chống oxy hóa mạnh mẽ

Hạt chia rất giàu các chất chống oxy hóa tự nhiên như quercetin, kaempferol và acid chlorogenic. Các hợp chất này giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da, đồng thời giảm viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể và nguy cơ mắc một số bệnh nguy hiểm.

Tăng cường năng lượng và thể lực

Nhờ sự kết hợp cân bằng giữa protein chất lượng cao, chất béo tốt, chất xơ và các khoáng chất, hạt chia cung cấp nguồn năng lượng bền vững cho cơ thể mà không gây tích tụ mỡ thừa. Đây là thực phẩm tuyệt vời dành cho người tập luyện thể thao, vận động viên hoặc những người cần duy trì sự dẻo dai suốt cả ngày.