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Thường xuyên ăn giá đỗ, cơ thể có thể về loạt lợi ích ít người biết này

Thứ Tư, 14:00, 28/10/2026
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VOV.VN - Giá đỗ là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc trên mâm cơm người Việt, thường xuất hiện trong các món phở, bún, xào hay ăn sống. Tuy nhỏ bé và có giá thành rất rẻ, giá đỗ lại sở hữu hàm lượng dinh dưỡng vượt trội nhờ quá trình nảy mầm, mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp.

 

Bổ sung chất xơ cho cơ thẻ

Giá đỗ là một cách bổ sung chất xơ lành mạnh và giòn ngon cho bữa ăn của bạn, điều rất quan trọng đối với cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy việc tăng cường chất xơ có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL), giảm nguy cơ mắc ung thư và tiểu đường, duy trì sức khỏe đường ruột, tăng cường hệ miễn dịch của bạn, giảm viêm. Nếu bạn bổ sung quá nhiều chất xơ quá nhanh, nó có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng. Giá đỗ là một cách nhẹ nhàng để bắt đầu bổ sung chất xơ mà không gây hại.

Giàu dưỡng chất tốt cho tim mạch

Giá đỗ có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giúp điều hòa huyết áp, cholesterol và triglyceride (mỡ máu). Chúng chứa một số chất dinh dưỡng quan trọng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, Trong đó, vitamin K giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch bằng cách ngăn ngừa sự tích tụ chất béo và cholesterol trong thành động mạch.

Kali giúp cân bằng nồng độ natri và duy trì huyết áp khỏe mạnh. Magie hỗ trợ chức năng bình thường của cơ và thần kinh, bao gồm cả tim, và giúp điều hòa huyết áp. Sắt rất cần thiết để vận chuyển oxy trong máu và hỗ trợ chức năng tim mạch nói chung. Thêm giá đỗ vào các bữa ăn là một cách dễ dàng để bổ sung các chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch mà không cần tốn nhiều công sức.

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Giá đỗ lại sở hữu hàm lượng dinh dưỡng vượt trội nhờ quá trình nảy mầm, mang lại vô vàn công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp.

Tăng cường miễn dịch

Giá đỗ xanh rất giàu các hợp chất tự nhiên hỗ trợ hệ miễn dịch cân bằng, chẳng hạn như flavonoid, axit thực vật, saponin. Chúng kích hoạt các tế bào miễn dịch gọi là đại thực bào, hoạt động như những người phản ứng đầu tiên của cơ thể - tìm kiếm vi trùng và gửi tín hiệu để tập hợp các tế bào miễn dịch khác tham gia cuộc chiến.

Các hợp chất thực vật trong giá đỗ giúp tăng cường hệ miễn dịch cũng hoạt động như chất chống oxy hóa. Những phân tử này trung hòa các gốc tự do, những phân tử không ổn định có thể gây hại cho tế bào. Việc bổ sung giá đỗ vào chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính.

Tăng cường sức khoẻ xương

Giá đỗ chứa các dưỡng chất quan trọng như vitamin K, magiê và folate giúp xây dựng và phục hồi xương. Chúng cũng chứa chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, giữ cho xương chắc khỏe theo thời gian. 

Đặc biệt, giá đỗ rất giàu các hợp chất thực vật tự nhiên gọi là phytoestrogen. Chúng hoạt động giống như estrogen, một loại hormone giúp giữ cho xương chắc khỏe. Khi nồng độ estrogen giảm, chẳng hạn như trong thời kỳ mãn kinh, xương có thể yếu đi. Ăn giá đỗ có thể giúp bảo vệ xương và giảm các triệu chứng liên quan đến nồng độ estrogen thấp.

Những lưu ý quan trọng khi chế biến và sử dụng giá đỗ

- Để đảm bảo an toàn thực phẩm, bạn không nên ăn giá đỗ sống nếu không rõ nguồn gốc, vì môi trường ẩm ướt khi làm giá rất dễ tích tụ vi khuẩn (như E. coli hoặc Salmonella). Bạn nên chần sơ qua nước sôi trước khi ăn.

- Tránh ăn giá đỗ khi đang bụng rỗng vì tính mát và hàm lượng xơ có thể gây khó chịu cho dạ dày, đặc biệt là ở những người có thể trạng hàn, dễ bị lạnh bụng.

- Nên chọn mua giá đỗ có thân không quá mập mạp bất thường, rễ còn dài và màu trắng tự nhiên để tránh mua phải loại ngâm hóa chất kích thích tăng trưởng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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