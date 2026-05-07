Trẻ hóa độ tuổi mắc lão thị, đâu là dấu hiệu nhận biết sớm?

Tham luận về giải pháp tối ưu trong điều trị lão thị, BSCKII Phạm Thị Hằng, Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt quốc tế DND nhận định rằng dân số trung niên đang ngày càng chiếm tỷ trọng lớn kéo theo tỷ lệ lão thị tăng cao. Theo các thống kê, hiện có khoảng 1,8 tỷ người bị lão thị trên toàn cầu, tương đương khoảng 25% dân số thế giới. Dự báo con số này sẽ chạm mốc 2,1 tỷ người vào năm 2030.

Toàn cảnh hội thảo

Bác sĩ Phạm Thị Hằng cho biết lão thị là quá trình lão hóa bình thường của cơ thể mà tất cả mọi người đều phải trải qua. Đáng chú ý, nếu như trước đây độ tuổi lão thị thường từ 45 trở lên thì hiện nay con số này đã giảm xuống từ tuổi 40. Tình trạng này có thể xảy ra trên cả bệnh nhân cận thị, viễn thị hoặc người có thị lực bình thường.

Dấu hiệu điển hình nhất là mắt mất khả năng điều tiết, khiến người bệnh gặp khó khăn khi nhìn gần như đọc chữ hoặc dùng điện thoại ở khoảng cách 40cm và buộc phải đưa vật thể ra xa hoặc đeo kính hỗ trợ. Việc phải thay đổi số kính ở các khoảng cách gần, trung gian và xa khiến nhiều người cảm thấy bất tiện, mỏi mắt hoặc thường xuyên chảy nước mắt.

Lý giải về nguyên nhân khiến lão thị ngày càng trẻ hóa, BSCKII Phạm Thị Hằng cho rằng việc tiếp xúc thường xuyên với các thiết bị công nghệ ở khoảng cách gần như smartphone, iPad kết hợp với không gian làm việc văn phòng nhỏ hẹp đã khiến mắt ít có thời gian điều tiết nhìn xa. Điều này dẫn đến thực tế là nhiều trường hợp chỉ mới 38 hoặc 40 tuổi đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng của lão thị thay vì 45 tuổi như các thế hệ trước.

BSCKII Phạm Thị Hằng, Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt quốc tế DND

Để điều trị lão thị, hiện nay có nhiều phương pháp từ truyền thống đến hiện đại phù hợp với nhu cầu từng người. Phương pháp phổ biến nhất vẫn là đeo kính đơn tròng hoặc đa tròng, trong đó kính đa tròng giúp bệnh nhân nhìn rõ ở nhiều dải công suất khác nhau nhưng đòi hỏi sự thích nghi cao và khó áp dụng cho người bị lệch khúc xạ.

Bên cạnh dùng kính, phẫu thuật laser tương tự như điều trị cận thị là một bước tiến mới giúp bệnh nhân nhìn rõ đa khoảng cách bằng cách tạo vùng đa tròng ngay trên giác mạc. Đối với những người lớn tuổi, phương pháp đặt thủy tinh thể đa tiêu hoặc thấu kính vào mắt cũng là một lựa chọn hiệu quả tùy thuộc vào nhu cầu và kết quả thăm khám lâm sàng.

BSCKII Phạm Thị Hằng nhấn mạnh rằng lựa chọn phương pháp điều trị lão thị phụ thuộc vào nhu cầu của bệnh nhân, mức độ đáp ứng của bệnh nhân khi thăm khám để bác sĩ sẽ lựa chọn được một giải pháp tối ưu.

“Chúng ta không có một giải pháp hoàn hảo cho tất cả các bệnh nhân lão thị mà phụ thuộc vào nhu cầu độ tuổi cũng như các kết quả thăm khám cụ thể để quyết định được phương án nào là phương án phù hợp nhất”, BSCKII Phạm Thị Hằng nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các chuyên gia là các bác sĩ trong lĩnh vực nhãn khoa cũng chia sẻ nhiều nghiên cứu về phương pháp điều trị các tật khúc xạ, sử dụng kháng sinh trong dự phòng nhiễm trùng sau phẫu thuật nội nhãn...

BS CKII Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Chia sẻ tại sự kiện, BS CKII Nguyễn Đăng Dũng - Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND nhấn mạnh: “Đổi mới trong nhãn khoa không chỉ đến từ công nghệ mà còn nằm ở việc chuẩn hóa thực hành lâm sàng và cá nhân hóa điều trị cho từng bệnh nhân. Tại DND, chúng tôi luôn chủ động cập nhật các xu hướng điều trị tiên tiến trên thế giới, đồng thời xây dựng quy trình điều trị toàn diện, triển khai đầy đủ các phương pháp phẫu thuật khúc xạ hiện đại đang được áp dụng trên thế giới. Điều này giúp bệnh nhân có nhiều lựa chọn điều trị tối ưu”.