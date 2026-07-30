English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trứng là thủ phạm trực tiếp gây nhồi máu cơ tim ở người tim mạch?

Thứ Năm, 10:15, 30/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - GS.TS Phạm Mạnh Hùng khẳng định lượng cholesterol trong trứng không phải thủ phạm trực tiếp gây nhồi máu cơ tim, đồng thời hướng dẫn cách ăn chuẩn y khoa.

Một quả trứng không phải “thần dược” cho trái tim, nhưng cũng không phải “thủ phạm” gây nhồi máu cơ tim như quan niệm phổ biến suốt nhiều năm. Điều quan trọng hơn là cách mỗi người xây dựng chế độ ăn uống và lối sống mỗi ngày.

GS.TS.BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, cho biết, trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, giá thành hợp lý, dễ bảo quản và chế biến. Mỗi quả trứng gà lớn cung cấp khoảng 70-80 kcal, 6-7 g protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu như vitamin D, vitamin B12, choline, selenium, lutein và zeaxanthin.

trung la thu pham truc tiep gay nhoi mau co tim o nguoi tim mach hinh anh 1
Nhiều người e ngại trứng vì chứa nhiều cholesterol. (Ảnh minh hoạ)

Điều khiến nhiều người băn khoăn là lòng đỏ trứng chứa khoảng 180-200 mg cholesterol. Trong thời gian dài, cholesterol trong thực phẩm từng bị xem là nguyên nhân trực tiếp làm tăng cholesterol máu, từ đó dẫn đến xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học hiện nay đã mang đến góc nhìn đầy đủ hơn. Theo GS Hùng, nồng độ LDL-cholesterol - loại cholesterol liên quan nhiều đến nguy cơ tim mạch - không chỉ phụ thuộc vào lượng cholesterol trong thức ăn. Phần lớn cholesterol trong cơ thể được gan tự tổng hợp, trong khi khả năng hấp thu cholesterol từ thực phẩm cũng khác nhau ở từng người.

Quan trọng hơn, chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn hằng ngày có ảnh hưởng đến LDL-cholesterol mạnh hơn nhiều so với cholesterol từ một quả trứng.

Loại chất béo này thường có nhiều trong thịt mỡ, thịt chế biến sẵn, bơ, mỡ động vật, sữa nguyên kem, bánh ngọt công nghiệp và các món chiên rán nhiều dầu.

Theo khuyến cáo mới nhất năm 2026 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, sức khỏe tim mạch được quyết định bởi toàn bộ mô hình ăn uống lâu dài, thay vì một loại thực phẩm riêng lẻ. Vì vậy, ăn trứng với lượng hợp lý hoàn toàn có thể là một phần của chế độ ăn tốt cho tim.

Với phần lớn người trưởng thành khỏe mạnh, một quả trứng nguyên lòng đỏ mỗi ngày là mức tiêu thụ chấp nhận được nếu bữa ăn cân đối, giàu rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế chất béo bão hòa. Các nghiên cứu hiện nay chưa ghi nhận mức tiêu thụ này làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo chuyên gia, nguy cơ nhồi máu cơ tim hay đột quỵ không được quyết định bởi quả trứng xuất hiện trên bàn ăn sáng, mà là kết quả của cả quá trình tích lũy. Cân nặng, huyết áp, đường huyết, LDL-cholesterol, mức độ vận động và thói quen hút thuốc đều có tác động lớn hơn nhiều.

Bởi vậy, thay vì đặt câu hỏi có nên kiêng trứng hay không, mỗi người nên nhìn lại toàn bộ chế độ ăn của mình. Một quả trứng luộc trong bữa sáng sẽ khác rất nhiều so với trứng chiên cùng xúc xích, thịt xông khói hoặc các loại thịt chế biến sẵn.

Để tận dụng lợi ích dinh dưỡng từ trứng mà vẫn bảo vệ tim mạch, GS Hùng khuyến nghị ưu tiên các cách chế biến như luộc, hấp, chần hoặc áp chảo với ít dầu. Đồng thời, nên hạn chế kết hợp trứng với thực phẩm giàu chất béo bão hòa và duy trì chế độ ăn đa dạng, cân đối.

Theo ông, trái tim khỏe mạnh không phụ thuộc vào việc bỏ hay giữ một món ăn, mà nằm ở những lựa chọn được lặp lại mỗi ngày trên bàn ăn và trong lối sống của mỗi người.

Như Loan/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn để tốt cho tim mạch?
Nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn để tốt cho tim mạch?

VOV.VN - Nhiều người tin mỡ lợn tự nhiên tốt hơn dầu ăn, song chuyên gia cảnh báo lạm dụng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và tim mạch.

Nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn để tốt cho tim mạch?

Nên dùng mỡ lợn hay dầu ăn để tốt cho tim mạch?

VOV.VN - Nhiều người tin mỡ lợn tự nhiên tốt hơn dầu ăn, song chuyên gia cảnh báo lạm dụng có thể làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu và tim mạch.

Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch
Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Từ lâu đậu đen (đỗ đen) đã trở thành một loại hạt vô cùng quen thuộc trong gian bếp của người Việt. Không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực ngon miệng, đậu đen còn được ví như một vị thuốc bổ bình dân nhờ hàm lượng dinh dưỡng và giá trị y học cực kỳ cao.

Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch

Loại hạt bình dân được ví như "sâm đen", bổ thận, dưỡng nhan, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Từ lâu đậu đen (đỗ đen) đã trở thành một loại hạt vô cùng quen thuộc trong gian bếp của người Việt. Không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực ngon miệng, đậu đen còn được ví như một vị thuốc bổ bình dân nhờ hàm lượng dinh dưỡng và giá trị y học cực kỳ cao.

Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch
Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Quả bơ từ lâu đã được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" nhờ hương vị béo ngậy đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Không chỉ là nguyên liệu cho các món sinh tố, salad hấp dẫn, quả bơ còn mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

Loại quả nghe tên đã thấy béo, giúp giảm cân, hạ mỡ máu, tốt cho tim mạch

VOV.VN - Quả bơ từ lâu đã được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" nhờ hương vị béo ngậy đặc trưng và hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Không chỉ là nguyên liệu cho các món sinh tố, salad hấp dẫn, quả bơ còn mang lại vô vàn lợi ích cho sức khỏe và sắc đẹp.

Nhịn ăn sáng và những hệ lụy nguy hiểm đến não bộ, tim mạch và dạ dày
Nhịn ăn sáng và những hệ lụy nguy hiểm đến não bộ, tim mạch và dạ dày

VOV.VN - Nhiều người lầm tưởng rằng nhịn ăn sáng chỉ đơn giản là khiến bụng đói một chút vào buổi sáng sớm và có thể "bù đắp" lại vào bữa trưa hay bữa tối. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược khi thói quen tai hại này đang âm thầm tàn phá cơ thể bạn từ sâu bên trong, gieo rắc mầm mống bệnh nguy hiểm.

Nhịn ăn sáng và những hệ lụy nguy hiểm đến não bộ, tim mạch và dạ dày

Nhịn ăn sáng và những hệ lụy nguy hiểm đến não bộ, tim mạch và dạ dày

VOV.VN - Nhiều người lầm tưởng rằng nhịn ăn sáng chỉ đơn giản là khiến bụng đói một chút vào buổi sáng sớm và có thể "bù đắp" lại vào bữa trưa hay bữa tối. Tuy nhiên, sự thật lại hoàn toàn trái ngược khi thói quen tai hại này đang âm thầm tàn phá cơ thể bạn từ sâu bên trong, gieo rắc mầm mống bệnh nguy hiểm.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe