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Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026, nâng cao nhận thức về đái tháo đường thai kỳ

Thứ Sáu, 13:57, 25/09/2026
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VOV.VN - Sáng 25/9, tại thành phố Huế, Bộ Y tế phối hợp UBND thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh”, kêu gọi phụ nữ mang thai chủ động sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ để bảo vệ sức khỏe mẹ và trẻ.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn được triển khai trên phạm vi cả nước từ ngày 1 đến 7/10 hằng năm nhằm tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và thúc đẩy các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

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Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026

Thông qua chủ đề năm nay, Bộ Y tế kêu gọi phụ nữ mang thai, gia đình và cộng đồng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, quản lý đái tháo đường thai kỳ, góp phần giảm nguy cơ biến chứng trong thai kỳ, khi sinh và sau sinh, đồng thời bảo vệ sức khỏe của cả mẹ và trẻ ngay từ những ngày đầu đời.

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Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026

Theo Bộ Y tế, đái tháo đường thai kỳ là một trong những rối loạn thường gặp ở phụ nữ mang thai và có xu hướng gia tăng tại Việt Nam. Một số khảo sát tại các bệnh viện chuyên khoa sản cho thấy, tỷ lệ phát hiện bệnh đã tăng từ khoảng 3% - 4% giai đoạn 2001–2004 lên khoảng 20% ở nhóm thai phụ được sàng lọc trong những năm gần đây. Do bệnh thường diễn biến âm thầm, nhiều thai phụ không có triệu chứng rõ ràng nên việc khám thai định kỳ và sàng lọc đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các biến chứng như tiền sản giật, sinh non, thai to, hạ đường huyết sơ sinh và suy hô hấp ở trẻ.

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Các đại biểu tham dự lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026

Trong Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026, ngành Y tế sẽ đẩy mạnh truyền thông trên báo chí, nền tảng số, phim ngắn, phóng sự và các hoạt động tư vấn trực tiếp tại cơ sở y tế, cộng đồng. Các bệnh viện, trung tâm y tế tăng cường hướng dẫn phụ nữ mang thai khám thai đúng lịch, tiếp cận dịch vụ sàng lọc, chẩn đoán và quản lý đái tháo đường thai kỳ theo hướng dẫn chuyên môn.

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Hưởng ứng Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, đái tháo đường thai kỳ có thể được phát hiện sớm và kiểm soát hiệu quả nếu phụ nữ mang thai khám thai đầy đủ, thực hiện sàng lọc đúng thời điểm và tuân thủ hướng dẫn của cán bộ y tế.

“Tôi đề nghị các địa phương, các sở y tế, các đơn vị tập trung phải nâng cao chất lượng sàng lọc và quản lý bệnh đái tháo đường ở thai kỳ để đảm bảo làm sao người phụ nữ được tư vấn này được khám sàng lọc, được chẩn đoán và quản lý phù hợp đối với từng thai kỳ. Thứ hai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai cần được cung cấp thông tin đơn giản, dễ hiểu, giúp người dân biết được là mình cần phải làm gì và khi cần thì đến đâu để khám. Thứ ba phải đảm bảo cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế một cách thuận tiện, liên tục. Các địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động chăm sóc bà mẹ, trẻ em và ưu tiên những vùng khó khăn”.

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Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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