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Ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế liên quan hai loại vi khuẩn

Thứ Ba, 19:39, 22/09/2026
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VOV.VN - Sở Y tế TP Huế xác định vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) và Bacillus cereus (B. cereus) liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 222 công nhân Công ty Scavi Huế phải nhập viện. Cơ quan chức năng phát hiện hai loại vi khuẩn trên trong một số món ăn gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng...

Huế tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể

Theo báo cáo của Sở Y tế TP Huế ngày 22/9, kết quả xét nghiệm các mẫu thức ăn tại bếp ăn tập thể Công ty Scavi Huế, cơ quan chức năng phát hiện hai loại vi khuẩn trên trong một số món ăn, gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng, phở trộn chay, bánh cuốn chay và bún chay. Trong hai ngày 10 và 11/9, bếp ăn tập thể này phục vụ lần lượt 4.060 và 3.895 suất ăn. Từ chiều 10/9, một số công nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt, nôn và tiêu chảy. Đến ngày 11/9, số người có triệu chứng tăng, được đưa đến các cơ sở y tế điều trị.

ngo doc thuc pham tai scavi hue lien quan hai loai vi khuan hinh anh 1
Ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế liên quan hai loại vi khuẩn

Tổng cộng 222 trường hợp được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và Trung tâm Y tế Phong Điền. Đến ngày 20/9, tất cả bệnh nhân đã xuất viện; từ ngày 16/9 không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới.

ngo doc thuc pham tai scavi hue lien quan hai loai vi khuan hinh anh 2
Vụ ngộ độc thực phẩm khiến 222 công nhân Công ty Scavi Huế phải nhập viện

Sở Y tế TP Huế tiếp tục phối hợp xử lý vụ việc theo quy định, đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, tập trung vào nguồn nguyên liệu, quy trình chế biến, bảo quản và lưu mẫu thức ăn.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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