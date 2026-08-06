Uống cà phê mỗi ngày, làn da có bị sạm đi?

Uống cà phê có bị sạm da không?

Chưa có bằng chứng cho thấy uống cà phê vừa phải trực tiếp gây sạm da. Tình trạng da xỉn màu, tăng sắc tố thường liên quan đến tia UV, nội tiết, viêm da, thiếu ngủ hoặc lối sống. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê, nhất là vào tối muộn, có thể gây thiếu ngủ; các loại nhiều đường, kem, siro cũng không tốt nếu dùng thường xuyên. Để giữ da khỏe, nên uống cà phê hợp lý, chống nắng, ngủ đủ và ăn uống cân bằng.

Cà phê giúp tỉnh táo, tập trung nhưng nhiều người lo uống thường xuyên có thể khiến da sạm màu

Lợi ích bất ngờ của việc uống cà phê đối với làn da

Uống cà phê với lượng phù hợp cung cấp caffeine và các hợp chất chống oxy hóa, có thể mang lại một số lợi ích cho làn da. Các chất này góp phần bảo vệ tế bào trước gốc tự do, hỗ trợ giảm viêm và làm chậm quá trình lão hóa. Caffeine còn có tác dụng co mạch tạm thời, giúp giảm bọng mắt và vẻ mệt mỏi quanh mắt. Tuy nhiên, những lợi ích này không đồng nghĩa cà phê có thể thay thế kem chống nắng hay các biện pháp chăm sóc, bảo vệ da hàng ngày.

Những lưu ý khi uống cà phê

Để uống cà phê an toàn, nên kiểm soát lượng caffeine và tránh dùng quá muộn vì có thể ảnh hưởng giấc ngủ. Ưu tiên cà phê ít đường, hạn chế kem và siro; người thiếu sắt nên tránh uống cà phê gần bữa ăn vì có thể làm giảm hấp thu sắt. Phụ nữ mang thai cần giới hạn caffeine theo khuyến cáo y tế. Đồng thời, duy trì đủ nước và chú ý các phản ứng như hồi hộp, bồn chồn, đau dạ dày hoặc mất ngủ để điều chỉnh lượng uống. Nhìn chung, cà phê dùng vừa phải không trực tiếp gây sạm da; chống nắng, ngủ đủ và ăn uống cân bằng mới là những yếu tố quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh.