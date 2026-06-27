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Vị thuốc bổ có vị thơm nồng, quyến rũ, đem pha trà dưỡng tim lại giúp ngừa đột quỵ

Thứ Bảy, 05:45, 27/06/2026
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VOV.VN - Hồng trà (hay còn gọi là trà đen) không chỉ chinh phục hàng triệu người trên thế giới bởi sắc nước đỏ hồng hổ phách cùng hương vị thơm nồng, quyến rũ mà còn là một thức uống đại bổ cho sức khỏe nhờ quá trình oxy hóa toàn phần độc đáo.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Một trong những tác dụng của hồng trà nổi bật nhất chính là khả năng bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh. Các chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid trong hồng trà giúp giảm thiểu lượng cholesterol xấu (LDL), ngăn ngừa sự hình thành mảng bám trong thành mạch máu và điều hòa huyết áp ổn định.

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chỉ ra rằng, duy trì thói quen uống 3 tách hồng trà mỗi ngày có thể giảm tới 11% nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và tăng cường lợi khuẩn đường ruột

Hệ vi sinh vật đường ruột đóng vai trò cốt lõi đối với hệ miễn dịch của cơ thể. Các polyphenol tìm thấy trong hồng trà hoạt động như một loại prebiotic, giúp kích thích sự phát triển của các lợi khuẩn và ức chế sự sinh sôi của các vi khuẩn có hại (như Salmonella). Hơn nữa, chất tanin trong loại trà này còn có tác dụng làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm tình trạng viêm ruột và hỗ trợ điều trị chứng rối loạn tiêu hóa nhẹ.

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Hồng trà là thức uống đại bổ cho sức khỏe nhờ quá trình oxy hóa toàn phần độc đáo.

Tăng cường tập trung, tỉnh táo

Nếu bạn đang tìm kiếm một thức uống giúp tỉnh táo vào buổi sáng mà không gây hồi hộp, ép tim như cà phê, thì hồng trà là sự lựa chọn hoàn hảo. Hồng trà chứa một lượng caffeine vừa phải kết hợp với L-theanine - một loại axit amin giúp kích thích sóng não alpha. Sự kết hợp thần kỳ này giúp cải thiện hoạt động của não bộ, tăng khả năng tập trung, ghi nhớ nhưng lại giữ cho cơ thể ở trạng thái thư giãn, giảm căng thẳng (stress) hiệu quả.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Đối với các chị em phụ nữ, tác dụng của hồng trà với giảm cân luôn là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Các nghiên cứu cho thấy các phân tử polyphenol lớn trong hồng trà không bị hấp thụ ở ruột non mà đi thẳng xuống ruột già, tại đây chúng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường đốt cháy chất béo.

Bên cạnh đó, uống hồng trà không đường giúp ức chế quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất béo, carbohydrate, từ đó hỗ trợ bạn duy trì vóc dáng thon gọn một cách tự nhiên.

Hỗ kiểm soát lượng đường trong máu

Bệnh tiểu đường tuýp 2 đang ngày càng trẻ hóa và trở thành nỗi lo của nhiều người. May mắn thay, hồng trà là một thức uống tuyệt vời giúp cải thiện việc sử dụng insulin trong cơ thể. Các hợp chất macro-polyphenol trong hồng trà giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường sau khi ăn, ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng vọt đột ngột, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ kháng insulin.

Kháng khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Uống hồng trà đều đặn giúp cơ thể bạn xây dựng một "hàng rào" phòng ngự vững chắc trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Các chất alkylamine kháng nguyên có trong hồng trà giúp tăng cường phản ứng miễn dịch của cơ thể. Đồng thời, hàm lượng tannin dồi dào có khả năng chống lại các loại virus cúm phổ biến, giúp bạn ít bị ốm vặt, viêm họng hay cảm cúm khi thời tiết chuyển mùa.

Đặc tính chống oxy hóa

Các chất chống oxy hóa như catechin tìm kiếm các phân tử có hại và không ổn định (gốc tự do) trong cơ thể. Gốc tự do làm tổn thương tế bào và góp phần vào sự phát triển của các bệnh mãn tính.

Catechin trong trà đen trung hòa gốc tự do để giảm thiểu tác hại. Một số nghiên cứu cho thấy khả năng chống oxy hóa của cơ thể tăng lên trong vòng 30 đến 60 phút sau khi uống một tách trà đen.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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