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Loại trứng "đen sì" từ trong ra ngoài, ăn vào lại giúp dưỡng gan, bổ máu

Thứ Hai, 14:00, 13/07/2026
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VOV.VN - Trứng bắc thảo (hay còn gọi là bách nhật trứng, trứng bách thảo) là một món ăn độc đáo trong ẩm thực Á Đông. Với màu sắc đen sẫm trong suốt như thạch và hương vị béo ngậy đặc trưng, món ăn này không chỉ kích thích vị giác mà còn ẩn chứa nhiều giá trị dinh dưỡng bất ngờ.

Trứng bắc thảo là gì?

Trứng bắc thảo (hay còn gọi là trứng bách thảo, bách nhật trứng...) là món ăn độc đáo được làm từ trứng vịt, gà hoặc trứng cút. Để thành phẩm, trứng phải được ủ từ 2 - 3 tháng trong hỗn hợp đặc biệt gồm phèn chua, cháo, bồ kết, đinh hương và bột quế.

Sau thời gian ủ, lớp vỏ ngoài của trứng sẽ chuyển sang màu đen có lấm tấm muối tiêu, đôi khi còn xuất hiện những hoa văn nổi rất đẹp mắt. Điểm đặc trưng nhất của món ăn này là phần lòng đỏ màu xanh xám bùi béo và hương vị hăng nồng rất riêng biệt - tuy có chút thách thức trong lần đầu nếm thử, nhưng một khi đã quen, bạn sẽ dễ dàng bị "nghiện" nét ẩm thực độc đáo này.

loai trung den si tu trong ra ngoai, an vao lai giup duong gan, bo mau hinh anh 1
Trứng bắc thảo (hay còn gọi là bách nhật trứng, trứng bách thảo) là một món ăn độc đáo trong ẩm thực Á Đông.

Lợi ích sức khoẻ của trứng bắc thảo

Nguồn cung cấp protein chất lượng cao

Giống như trứng tươi, trứng bắc thảo giữ trọn vẹn hàm lượng protein dồi dào. Protein trong trứng chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp, sửa chữa các mô tế bào bị tổn thương và tăng cường hệ miễn dịch.

Bổ huyết và phòng ngừa thiếu máu

Hàm lượng sắt dồi dào trong trứng bắc thảo đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản sinh hồng cầu. Phụ nữ trong giai đoạn hành kinh, người mới ốm dậy hoặc người có biểu hiện hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu nên ăn cháo hành trùng bắc thảo để bồi bổ cơ thể. 

Tăng cường sự thèm ăn, tốt cho tiêu hoá

Trứng bắc thảo cũng là một món khai vị tuyệt vời. Kết cấu và hương vị độc đáo của nó có thể khiến bạn thèm ăn thêm, rất phù hợp cho những người đang gặp vấn đề về khẩu vị kém. Sử dụng trứng bắc thảo đúng cách cũng giúp giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn.

Tăng cường chức năng gan

Trứng bắc thảo cũng có thể hỗ trợ gan, một cơ quan quan trọng trong việc xử lý máu và giải độc. Vì vậy, để có một món ăn nhẹ tốt cho gan, hãy cân nhắc trứng bắc thảo.

Cải thiện thị lực

Bạn đang eo hẹp về ngân sách nhưng cần cải thiện sức khỏe mắt? Trứng bách thảo có thể là giải pháp dành cho bạn. Các chất dinh dưỡng trong loại thực phẩm này giúp bảo vệ mắt khô, ngăn ngừa đục thủy tinh thể và chống lại các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác.

Giải rượu và giải độc cơ thể

Ít ai biết rằng trứng bắc thảo là một "phương thuốc" giải rượu rất tốt. Món ăn này giúp đẩy nhanh quá trình chuyển hóa cồn trong dạ dày, bảo vệ niêm mạc bao tử và giảm nhẹ các triệu chứng đau đầu, buồn nôn sau khi uống rượu bia.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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